¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í2026¡×¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿
¥µ¥ï¥¤¥°¥ë¡¼¥×¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔÍäÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ß·°æ¸÷Ïº¡Ë¤Ï¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤ª¤è¤ÓÆüËÜ·ò¹¯²ñµÄ¤¬¶¦Æ±¤ÇÍ¥ÎÉ¤Ê·ò¹¯·Ð±Ä¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ëË¡¿Í¤òÇ§Äê¤¹¤ë¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í2026¡ÊÂçµ¬ÌÏË¡¿ÍÉôÌç¡Ë¡×¤ËÁªÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿ÍÇ§ÄêÀ©ÅÙ¤È¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÍ¥ÎÉ¤Ê·ò¹¯·Ð±Ä¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ëÂç´ë¶È¤äÃæ¾®´ë¶ÈÅù¤ÎË¡¿Í¤ò¡Ö¸«¤¨¤ë²½¡×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½¾¶È°÷¤äµá¿¦¼Ô¡¢´Ø·¸´ë¶È¤ä¶âÍ»µ¡´Ø¤Ê¤É¤«¤é¼Ò²ñÅª¤ÊÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°È÷¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢ÆüËÜ·ò¹¯²ñµÄ¤¬Ç§Äê¤¹¤ë¸²¾´À©ÅÙ¤Ç¤¹¡£º£²ó¤ÎÇ§Äê¤Ë¤è¤ê¡¢»ý³ô²ñ¼ÒÂÎÀ©°Ü¹ÔÁ°¤ÎÂô°æÀ½Ìô¤Î»þ¤«¤é¥«¥¦¥ó¥È¤¹¤ë¤È9Ç¯Ï¢Â³¤ÎÇ§Äê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¥°¥ë¡¼¥×¤Î´ë¶È¹ÔÆ°´ð½à¤ËÄê¤á¤ë¡Ö¤è¤êÎÉ¤¤¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢À½ÉÊ¤È¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¿´¿È¤È¤â¤Ë·ò¹¯Åª¤Ê¿¦¾ì¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Î¤â¤È¡¢¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤¬¤Ê¤¯¡¢°ÂÁ´¤Ç±ÒÀ¸Åª¤Ê¿¦¾ì´Ä¶À°È÷¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Ï¡¢Ï¢Â³µÙ²Ë¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÍµëµÙ²Ë¼èÆÀ¿ä¾©Æü¤ÎÀßÄê¡¢¶Ø±ìÂÐºö¡ÊÉßÃÏÆâ¡¦¶ÐÌ³»þ´ÖÆâ¶Ø±ì¡¢¼£ÎÅÈñÅù¤Î¶âÁ¬ÅªÊä½õ¡Ë¡¢´¶À÷¾ÉÍ½ËÉºö¡Ê½¾¶È°÷¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶Í½ËÉÀÜ¼ï¤ÎÁ´³Û²ñ¼ÒÊä½õ¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢ËÜ¼Ò¡¦¸¦µæ½ê¤ª¤è¤ÓÁ´¹ñ¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¹©¾ì¤ä±Ä¶ÈµòÅÀ¤òÃ´Åö¤¹¤ëÀìÇ¤ÊÝ·ò»Õ¤òÇÛÃÖ¤·¡¢³Æ¿¦¾ì¤ä¿Í»öÉôÌç¤È»º¶ÈÊÝ·ò³èÆ°¤ÎÏ¢·È¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Äê´ü·ò¹¯¿ÇÃÇ¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¥Á¥§¥Ã¥¯¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¥£¡¼¥º¥àÄ´ºº¡¢À¸³è½¬´·¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÅù¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆÀ¤é¤ì¤¿¥Ø¥ë¥¹¥Ç¡¼¥¿¤òÊ¬ÀÏ¡¦¸¡¾Ú¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×½¾¶È°÷¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹¤äÀ¸³è½¬´·ÉÂÍ½ËÉ¤Î¤¿¤á¤Î³èÆ°¤Î´ë²è¤ËÌòÎ©¤Æ¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜÇ¯¤â2024Ç¯ÅÙ¤ËÂ³¤¡¢Âô°æÀ½Ìô¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥Ø¥ë¥¹¥ì¥³¡¼¥É¡ÊPHR¡Ë´ÉÍý¥¢¥×¥ê¡ÖSaluDi¡Ê¥µ¥ë¥Ç¥£¡Ë¡×¤ËÆü¡¹¤ÎÊâ¿ô¤òµÏ¿¤·ÌÜÉ¸Ã£À®¤òÌÜ»Ø¤¹¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¥é¥ê¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢Ìó700Ì¾¤¬»²²Ã¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯ÅÙ¤Î¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢½¾¶È°÷¤Î·ò¹¯Åª¤Ê¿©À¸³è¤Î°Ý»ý¡¦¸þ¾å¤òÌÜÅª¤Ë¡¢µÊ¿©¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÆ³Æþ¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤ÏÅº²ÃÊªÉÔ»ÈÍÑ¤Ç¡¢±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÎÉ¤¤¿©»ö¤ò°Â²Á¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢°ìÉô¤Î¹©¾ì¤ÇÆ³Æþ¤¬´°Î»¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¶ÐÌ³·ÁÂÖ¤ÇÆ¯¤¯½¾¶È°÷¤Î·ç¿©ËÉ»ß¤Ë¤â¹×¸¥¤¹¤Ù¤¯Æ³Æþ¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤âÅö¼Ò¤Ï½¾¶È°÷¤Î·ò¹¯°Ý»ý¡¦Áý¿Ê¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥µ¥ï¥¤¥°¥ë¡¼¥×¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥µ¥ï¥¤¥°¥ë¡¼¥×¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤Ë¤è¤ê¤â·ò¤ä¤«¤ÊÊë¤é¤·¤Î¤¿¤á¤Ë¡×¤È¤¤¤¦´ë¶ÈÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢¹ñÆâ¤Ç¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯°åÌôÉÊ¤ÎÀ½Â¤ÈÎÇä¶È¤ò¹Ô¤¦Âô°æÀ½Ìô¤òÃæ¿´¤Ë»ö¶È¤½¤Î¤â¤Î¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿Í¡¹¤Î·ò¤ä¤«¤ÊÊë¤é¤·¤ÈÍ¥¤ì¤¿°åÎÅÀ©ÅÙÅù¤Î°Ý»ý¡¦È¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¡¢Ì¤ÉÂ¡¦Í½ËÉ¤ò´Þ¤à¤è¤ê¹¤¤¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢ÎÎ°è¤Ë»ö¶È¤ò³ÈÂç¤·¡¢¼Ò²ñ¤È¶¦¤Ë»ýÂ³Åª¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢´ë¶È¥°¥ë¡¼¥×¤ò¤á¤¶¤·¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢½¾¶È°÷¤Î³èÎÏ¸þ¾å¤äÀ¸»ºÀ¤Î¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤¹Æ¯¤Êý²þ³×¤Î¿ä¿Ê¤òÄÌ¤¸¡¢°ú¤Â³¤ÀïÎ¬Åª¤Ê·ò¹¯·Ð±Ä¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¥µ¥ï¥¤¥°¥ë¡¼¥×¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÉô
TEL¡§06-6105-5718
E-mail¡§koho@sawai.co.jp
