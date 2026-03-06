こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
成城大学 福井県立大学との連携に関する協定を締結しました。
成城大学（東京都世田谷区 学長:杉本 義行）は、教育、研究等における人的交流、知的・物的資源の相互活用を図ることにより、それぞれの一層の発展に資することを目的として、福井県立大学（福井県吉田郡永平寺町 学長：岩崎 行玄）との連携に関する協定を２０２６年３月３日（火）に締結しました。
この協定は、教育及び研究、地域貢献、学生及び教職員の交流において、相互に連携、協力し、地域社会の発展及び人材育成に寄与することを目的としています。
今後は、２０２６年４月に開設予定の福井県立大学地域政策学部の国内留学先として、社会イノベーション学部と学部間での覚書を締結する予定です。
＜連携事項＞
（1）教育及び研究の促進と発展、向上に関すること
（2）地域貢献の推進に関すること
（３）学生の交流に関すること
（４）教職員の交流に関すること
（５）その他目的に資すること
▼本件に関する問い合わせ先
成城学園企画広報部 企画広報課
住所：東京都世田谷区成城6-1-20
TEL：03-3482-1092
メール：kikaku@seijo.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
