成城大学（東京都世田谷区　学長:杉本　義行）は、教育、研究等における人的交流、知的・物的資源の相互活用を図ることにより、それぞれの一層の発展に資することを目的として、福井県立大学（福井県吉田郡永平寺町　学長：岩崎　行玄）との連携に関する協定を２０２６年３月３日（火）に締結しました。

この協定は、教育及び研究、地域貢献、学生及び教職員の交流において、相互に連携、協力し、地域社会の発展及び人材育成に寄与することを目的としています。

今後は、２０２６年４月に開設予定の福井県立大学地域政策学部の国内留学先として、社会イノベーション学部と学部間での覚書を締結する予定です。

＜連携事項＞

（1）教育及び研究の促進と発展、向上に関すること

（2）地域貢献の推進に関すること

（３）学生の交流に関すること

（４）教職員の交流に関すること

（５）その他目的に資すること

▼本件に関する問い合わせ先

成城学園企画広報部　企画広報課

住所：東京都世田谷区成城6-1-20

TEL：03-3482-1092

メール：kikaku@seijo.jp

【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/