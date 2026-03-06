〜被災車両をレッカー移動し、被災地の早期復旧復興に対応〜

　エートス協同組合（拠点：埼玉県さいたま市、理事長：宮本 明岳（株式会社タウ 代表取締役社長））は2月27日、東京都八王子市と「災害時等における車両の移動等に関する協定」の締結をいたしました。

本協定は、災害時の迅速な対応によって復旧活動に貢献することを目的としております。



■災害協定の経緯と目的

　近年は日本各地で異常気象が発生し、いつどこで甚大な災害が起きてもおかしくない状況にあります。大規模な自然災害が発生した場合、発災時には人命救助やライフライン復旧のために、緊急通行車両の通行を確保する「道路啓開」や被災車両の処分が重要となります。このたび協定を締結した八王子市は、救援・救護活動に従事する車両の通行路の確保をはじめとする、発災時への備えの重要性を認識されていることから、有事の際の地域復興に寄与するべく協定締結へといたりました。

　本協定では、八王子市において迅速な救命・救出活動や緊急物資の輸送が行われるよう、当組合が被災車両のレッカー移動等によって放置車両や立ち往生車両等の移動を支援し、円滑な復旧に資することを目的としています。今後もエートス協同組合は八王子市と連携を深めると共に、災害発生頻度が高いとされる地域に対しても、発災時の早期復旧・復興貢献できるよう、活動を全国へ拡大してまいります。


■協定内容

（1）被災車両のレッカー移動による道路啓開

（2）被災車両処分等の支援

（3）防災の啓発（訓練の参加等）

■エートス協同組合について

ゼロ・エミッションに取り組み、人々が暮らしやすい地球環境の創造に貢献することをミッションとし、その想いに賛同した自動車関連企業で構成された協同組合となります。「災害支援」「環境保全」「人材の循環」に関して各社のリソースを活用した活動を通じ、地球規模での循環型社会を目指します。

■本件に関するお問合せ先

エートス協同組合

株式会社タウ　広報部

TEL:048-601-0820

E-mail: pr@tau.co.jp

URL: https://ethos.or.jp/

