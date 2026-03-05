各位

2026年03月05日



株式会社ピーバンドットコム





ピーバンドットコム、健康優良企業「銀の認定」を取得



〜人的資本強化を通じて持続的成長と企業価値向上を推進〜





プリント基板のネット通販「P板.com」を運営する株式会社ピーバンドットコム（東証スタンダード・名証メイン 3559、以下当社）は、このたび、健康経営の取り組みが評価され、健康保険組合連合会東京連合会が実施する「健康優良企業認定制度」において「銀の認定」を取得いたしましたのでお知らせいたします。本認定は、従業員の健康保持・増進に向けた組織的かつ継続的な取り組みを実践している企業として評価されたものです。当社は、人的資本への投資を経営戦略の中核に位置づけ、持続的な企業価値向上を目指してまいります。











■ 健康優良企業「銀の認定」とは「健康優良企業認定制度」は、従業員の健康管理を経営的視点で考え、戦略的に実践する企業を顕彰する制度です。「銀の認定」は、一定水準以上の健康経営施策を実施し、継続的改善の仕組みを構築している企業に付与される評価区分であり、以下の観点が重視されます。経営トップのコミットメント健康管理体制の整備従業員の健康増進施策の実行データに基づく改善サイクルの確立法令遵守とリスクマネジメント本認定は、単なる福利厚生の充実ではなく、企業の生産性向上・リスク低減・持続的成長基盤の強化を目的とした取り組みが評価されるものです。■ 当社の取り組みと評価ポイント当社は「アイデアと探究心で、“あたりまえ”を革新する。」をパーパスに掲げ、知的生産性の高い組織づくりを推進しております。主な取り組みは以下のとおりです。1. 経営戦略と連動した健康経営の推進経営層主導による健康経営方針の明確化中期経営計画と連動した人的資本強化施策2. 生産性向上を目的とした健康施策定期健康診断の受診率向上メンタルヘルス対策の強化長時間労働抑制と業務効率化推進3. データドリブンな改善サイクル健康関連データの定期分析課題抽出と改善施策の実行組織全体へのフィードバック体制整備これらの取り組みが、組織の安定性・人材定着率向上・生産性改善につながる点が評価され、今回の認定取得に至りました。■ 代表取締役社長 後藤 康進 コメント当社は、事業成長の源泉は「人」にあると考えております。健康経営はコストではなく、将来の競争力を高めるための戦略投資です。今回の「銀の認定」取得を通じ、従業員一人ひとりが最大限の能力を発揮できる環境整備をさらに強化し、企業価値向上と株主価値最大化を目指してまいります。【会社概要】■株式会社ピーバンドットコム「アイデアと探究心で、“あたりまえ”を革新する。」をパーパスに、プリント基板ネット通販「P板.com」を展開。基板の設計・製造・部品実装をワンストップで提供しています。所在地：〒102-0076 東京都千代田区五番町14 五番町光ビル4F代表取締役社長：後藤 康進本件に関するお問合わせ先■本件に関するお問い合わせ先株式会社ピーバンドットコム電話番号：03-3261-3431E-mail：ir@p-ban.com問い合わせフォーム： https://www.p-ban.com/corporate/ir/contact_form.html X：https://x.com/pban_irIRメールマガジン：https://www.p-ban.com/corporate/ir/alert.htmlnote：https://note.com/p_ban_ir