Salus Aviation社より最新型ヘリコプター「H145//BK117 D-3」を初受注
〜 「販売促進及び整備事業協力に関する基本枠組み契約」締結 〜
川崎重工は、ニュージーランドに拠点を置くSalus Aviation (AW) Ltd.（以下、Salus社）より、BK117ヘリコプターシリーズの最新型「H145//BK117 D-3」（以下、D-3 ）を2機受注しました。納入は2026年8月と2027年1月を予定しています。
本件は、オセアニア地域での初のD-3受注であり、当社のD-3受注実績としては累計42機目・43機目（国外向け2機目・3機目）となります。
今回の受注に先立ち、当社とSalus社は、2025年11月19日に「BK117シリーズ 販売促進及び整備事業協力に関する基本枠組み契約」を締結しました。Salus社は当社の長年にわたるパートナーで、BK117の運航・整備に関する豊富な知見とオセアニア地域などにおける幅広いネットワークを有しており、オセアニア地域などで運用されているBK117シリーズのメンテナンスや機体リースを手掛けています。
本契約締結による両社の協業により、オセアニア地域におけるBK117シリーズの販売体制を強化するとともに、整備・修理・オーバーホール（MRO）および訓練などのアフターサポート基盤を拡充します。
これにより、機体販売から運用支援・整備を一貫して提供できる体制を構築し、オセアニア地域の顧客満足度向上と、快適で安全な空の移動の実現に貢献していきます。
【H145//BK117 D-3型ヘリコプター主要諸元】
https://digitalpr.jp/table_img/2716/129779/129779_web_1.png
※燃料・乗員・乗客など規定された搭載物を全部搭載したときの総重量。
以 上
関連リンク
川崎重工ウェブメディアANSWERS：高機能多用途双発ヘリコプター BK117 D-3型
https://answers.khi.co.jp/ja/mobility/20201031j-02/
