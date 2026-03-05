¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹´Ä¶¡Û»ÈÍÑºÑ¤ß²ÈÅÅ¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë»Ô¾ì¤Ë¸þ¤±¤¿¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò³«»Ï
Âè1ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢¥ê¥Õ¥¡¡¼¥Ó¥Ã¥·¥å¥Æ¥ì¥Ó¤ÎºÆÀ¸¡¢ºÆÎ®ÄÌ¤Î²ÄÇ½À¤ò¸¡¾Ú
¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹´Ä¶³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢¼ÒÄ¹¡§»³²¼ ±ÑÊö¡Ë¤Ï¡¢²ÈÅÅ¥á¡¼¥«¡¼¤ª¤è¤Ó¥ì¥ó¥¿¥ë¥µ¡¼¥Ó¥¹»ö¶È¼Ô¤ÈÏ¢·È¤·¡¢»ÈÍÑºÑ¤ß²ÈÅÅÀ½ÉÊ¤ò¥ê¥Õ¥¡¡¼¥Ó¥Ã¥·¥å¢¨1ÉÊ¤È¤·¤ÆºÆÀ¸¤·¡¢¸Ä¿Í¸þ¤±¥ì¥ó¥¿¥ë»Ô¾ì¤Ç½Û´Ä¤µ¤»¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¹½ÃÛ¤Ë¸þ¤±¤Æ¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹´Ä¶¤Ï¡¢2025Ç¯12·î¤Ë¥½¥Ë¡¼³ô¼°²ñ¼Ò¢¨2¡Ê°Ê²¼¡Ö¥½¥Ë¡¼¡×¡Ë¤È¡¢³µÇ°¼Â¾Ú¡ÊPoC¡Ë·ÀÌó¢¨3¡Ê°Ê²¼¡ÖËÜ·ÀÌó¡×¡Ë¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±·ÀÌó¤Ë´ð¤Å¤¯¼Â¾ÚÂè1ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢¥½¥Ë¡¼¤¬²ó¼ý¤·¤¿»ÈÍÑºÑ¤ß¥Æ¥ì¥Ó¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥ê¥Õ¥¡¡¼¥Ó¥Ã¥·¥å¤ª¤è¤ÓºÆÎ®ÄÌ¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¡¾Ú¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹´Ä¶¤Ï¡¢¥½¥Ë¡¼¤«¤é°ÑÂ÷¤ò¼õ¤±¤¿À½ÉÊ¤ò¡¢¥½¥Ë¡¼¤ÎÄê¤á¤ëºî¶ÈÉ¸½à¤Ë´ð¤Å¤¥ê¥Õ¥¡¡¼¥Ó¥Ã¥·¥å¤·¤Þ¤¹¡£À°È÷¤·¤¿À½ÉÊ¤Ï¡¢¥á¡¼¥«¡¼ºÆÀ¸ÉÊ¤È¤·¤Æ¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤¬Çã¤¤¼è¤ê¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤«¤é²È¶ñ¤È²ÈÅÅ¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¡¦¥µ¥Ö¥¹¥¯¡ÖCLAS¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥é¥¹¡Ê°Ê²¼¡Ö¥¯¥é¥¹¡×¡Ë¤Ø¥ì¥ó¥¿¥ëÍÑÅÓ¤ËÆÃ²½¤·¤¿¾¦ÉÊ¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ê¡¢CLAS¤Î¼è¤ê°·¤¦¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤¬³È½¼¤µ¤ì¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ï½é´üÈñÍÑ¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¹âÉÊ¼Á¤Ê¥Æ¥ì¥Ó¤ò¥ì¥ó¥¿¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥ì¥ó¥¿¥ëÍøÍÑ¸å¤Ë¥¯¥é¥¹¤ËÊÖµÑ¤µ¤ì¤¿À½ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤Ë¤è¤ë¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤ª¤è¤Ó¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹´Ä¶¤Ë¤è¤ëºÆ¥ê¥Õ¥¡¡¼¥Ó¥Ã¥·¥å¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À½ÉÊ¤ÎÄ¹¼÷Ì¿²½¤äÉÊ¼Á¤ò°Ý»ý¤·¤¿ºÆÎ®ÄÌ¤Î¤¢¤êÊý¤ò¸¡Æ¤¤·¡¢¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ëÁ´ÂÎ¤Ë¤ª¤±¤ë´Ä¶Éé²ÙÄã¸º¤ª¤è¤Ó·ÐºÑ²ÁÃÍ¤ÎºÇÂç²½¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹´Ä¶¤Ï¡¢ËÜ¼Â¾Ú¤Î·ë²Ì¤òÄÌ¤¸¤Æ³ÎÎ©¤·¤¿ÃÎ¸«¤ä¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò³èÍÑ¤·¡¢º£¸å¤ÏÂ¾¤Î²ÈÅÅÀ½ÉÊ¤Ø¤ÎÅ¸³«¤â¸¡Æ¤¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢»ÈÍÑ¸Â³¦¤ò·Þ¤¨¤¿À½ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢²ó¼ý¤«¤éºÆ»ñ¸»²½¤Þ¤Ç¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ò¸«¿ø¤¨¡¢À½ÉÊ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯Åù¤ÎÁÇºà¤ò¡¢²ÈÅÅ¥á¡¼¥«¡¼¤ÎºÆ»ñ¸»²½¥×¥í¥»¥¹¤Ø±ß³ê¤ËÌá¤¹»ÅÁÈ¤ß¤Î¹½ÃÛ¤ò¸¡Æ¤¤·¡¢»ñ¸»¤ÎÍ¸ú³èÍÑ¤ª¤è¤Ó½Û´ÄÍøÍÑ¤Ø¤Î´óÍ¿¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢ÀïÎ¬ÅªÅê»ñÎÎ°è¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡ÖÃÏµå²¹ÃÈ²½¡¦¸Â¤ê¤¢¤ë»ñ¸»¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·Ç¤²¡¢¤³¤ì¤é¤Î²ò·è¤Ë¸þ¤±¤¿¼èÁÈ¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¥µ¡¼¥¥å¥é¡¼¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¤Î¼Â¸½¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ïº£¸å¤â¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÀìÌçÀ¤ä´ë¶È¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤òÀ¸¤«¤·¡¢²ÈÅÅ¥á¡¼¥«¡¼¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹»ö¶È¼Ô¤È¤ÎÏ¢·È¤òÄÌ¤¸¤¿½Û´Ä·¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¹½ÃÛ¤ª¤è¤Ó¤½¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢½Û´Ä·¿¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨1 »ÈÍÑºÑ¤ßÀ½ÉÊ¤ò¥á¡¼¥«¡¼´ð½à¤Ê¤É¤Ë´ð¤Å¤¸¡ºº¡¦À°È÷¤·¡¢ºÆÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ê¾õÂÖ¤ËºÆÀ¸¤¹¤ë¤³¤È¡£
¢¨2 ¡Ö¥½¥Ë¡¼¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖSony¡×¤Ï¡¢¥½¥Ë¡¼¥°¥ë¡¼¥×³ô¼°²ñ¼Ò¤Þ¤¿¤Ï¤½¤Î´ØÏ¢²ñ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨3 ËÜ³ÊÅª¤Ê»ö¶È²½¤ËÀèÎ©¤Á¡¢µ»½Ñ¤ä±¿ÍÑ¤Î¼Â¸½²ÄÇ½À¤ò¼Â´Ä¶¤Ç¸¡¾Ú¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿·ÀÌó¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¥°¥ë¡¼¥×¹Êó¡¦¾Ä³°Éô¡¡TEL¡§03-3435-3167
¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹´Ä¶³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢¼ÒÄ¹¡§»³²¼ ±ÑÊö¡Ë¤Ï¡¢²ÈÅÅ¥á¡¼¥«¡¼¤ª¤è¤Ó¥ì¥ó¥¿¥ë¥µ¡¼¥Ó¥¹»ö¶È¼Ô¤ÈÏ¢·È¤·¡¢»ÈÍÑºÑ¤ß²ÈÅÅÀ½ÉÊ¤ò¥ê¥Õ¥¡¡¼¥Ó¥Ã¥·¥å¢¨1ÉÊ¤È¤·¤ÆºÆÀ¸¤·¡¢¸Ä¿Í¸þ¤±¥ì¥ó¥¿¥ë»Ô¾ì¤Ç½Û´Ä¤µ¤»¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¹½ÃÛ¤Ë¸þ¤±¤Æ¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹´Ä¶¤Ï¡¢2025Ç¯12·î¤Ë¥½¥Ë¡¼³ô¼°²ñ¼Ò¢¨2¡Ê°Ê²¼¡Ö¥½¥Ë¡¼¡×¡Ë¤È¡¢³µÇ°¼Â¾Ú¡ÊPoC¡Ë·ÀÌó¢¨3¡Ê°Ê²¼¡ÖËÜ·ÀÌó¡×¡Ë¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±·ÀÌó¤Ë´ð¤Å¤¯¼Â¾ÚÂè1ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢¥½¥Ë¡¼¤¬²ó¼ý¤·¤¿»ÈÍÑºÑ¤ß¥Æ¥ì¥Ó¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥ê¥Õ¥¡¡¼¥Ó¥Ã¥·¥å¤ª¤è¤ÓºÆÎ®ÄÌ¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¡¾Ú¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹´Ä¶¤Ï¡¢¥½¥Ë¡¼¤«¤é°ÑÂ÷¤ò¼õ¤±¤¿À½ÉÊ¤ò¡¢¥½¥Ë¡¼¤ÎÄê¤á¤ëºî¶ÈÉ¸½à¤Ë´ð¤Å¤¥ê¥Õ¥¡¡¼¥Ó¥Ã¥·¥å¤·¤Þ¤¹¡£À°È÷¤·¤¿À½ÉÊ¤Ï¡¢¥á¡¼¥«¡¼ºÆÀ¸ÉÊ¤È¤·¤Æ¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤¬Çã¤¤¼è¤ê¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤«¤é²È¶ñ¤È²ÈÅÅ¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¡¦¥µ¥Ö¥¹¥¯¡ÖCLAS¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥é¥¹¡Ê°Ê²¼¡Ö¥¯¥é¥¹¡×¡Ë¤Ø¥ì¥ó¥¿¥ëÍÑÅÓ¤ËÆÃ²½¤·¤¿¾¦ÉÊ¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹´Ä¶¤Ï¡¢ËÜ¼Â¾Ú¤Î·ë²Ì¤òÄÌ¤¸¤Æ³ÎÎ©¤·¤¿ÃÎ¸«¤ä¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò³èÍÑ¤·¡¢º£¸å¤ÏÂ¾¤Î²ÈÅÅÀ½ÉÊ¤Ø¤ÎÅ¸³«¤â¸¡Æ¤¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢»ÈÍÑ¸Â³¦¤ò·Þ¤¨¤¿À½ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢²ó¼ý¤«¤éºÆ»ñ¸»²½¤Þ¤Ç¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ò¸«¿ø¤¨¡¢À½ÉÊ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯Åù¤ÎÁÇºà¤ò¡¢²ÈÅÅ¥á¡¼¥«¡¼¤ÎºÆ»ñ¸»²½¥×¥í¥»¥¹¤Ø±ß³ê¤ËÌá¤¹»ÅÁÈ¤ß¤Î¹½ÃÛ¤ò¸¡Æ¤¤·¡¢»ñ¸»¤ÎÍ¸ú³èÍÑ¤ª¤è¤Ó½Û´ÄÍøÍÑ¤Ø¤Î´óÍ¿¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢ÀïÎ¬ÅªÅê»ñÎÎ°è¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡ÖÃÏµå²¹ÃÈ²½¡¦¸Â¤ê¤¢¤ë»ñ¸»¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·Ç¤²¡¢¤³¤ì¤é¤Î²ò·è¤Ë¸þ¤±¤¿¼èÁÈ¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¥µ¡¼¥¥å¥é¡¼¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¤Î¼Â¸½¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ïº£¸å¤â¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÀìÌçÀ¤ä´ë¶È¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤òÀ¸¤«¤·¡¢²ÈÅÅ¥á¡¼¥«¡¼¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹»ö¶È¼Ô¤È¤ÎÏ¢·È¤òÄÌ¤¸¤¿½Û´Ä·¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¹½ÃÛ¤ª¤è¤Ó¤½¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢½Û´Ä·¿¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨1 »ÈÍÑºÑ¤ßÀ½ÉÊ¤ò¥á¡¼¥«¡¼´ð½à¤Ê¤É¤Ë´ð¤Å¤¸¡ºº¡¦À°È÷¤·¡¢ºÆÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ê¾õÂÖ¤ËºÆÀ¸¤¹¤ë¤³¤È¡£
¢¨2 ¡Ö¥½¥Ë¡¼¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖSony¡×¤Ï¡¢¥½¥Ë¡¼¥°¥ë¡¼¥×³ô¼°²ñ¼Ò¤Þ¤¿¤Ï¤½¤Î´ØÏ¢²ñ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨3 ËÜ³ÊÅª¤Ê»ö¶È²½¤ËÀèÎ©¤Á¡¢µ»½Ñ¤ä±¿ÍÑ¤Î¼Â¸½²ÄÇ½À¤ò¼Â´Ä¶¤Ç¸¡¾Ú¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿·ÀÌó¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¥°¥ë¡¼¥×¹Êó¡¦¾Ä³°Éô¡¡TEL¡§03-3435-3167