¡ÚÆüËÜ½é*1¡Û¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¹ñ±Ä¥Ð¥¹²ñ¼Ò¡Ö¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¡×¤ÈÂç·¿¥Ð¥¹±¿Å¾¡¦ÆÃÄêµ»Ç½¥É¥é¥¤¥Ð¡¼°éÀ®¤ÇMOU¡Ê´ðËÜ¹ç°Õ½ñ¡ËÄù·ë
Áí¹ç¿Íºà¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¼ê³Ý¤±¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥£¥ë¥ª¥Ö¡¦¥ï¡¼¥¯¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Â¼¾å ½¨É×¡¢°Ê²¼¡¢¥¦¥£¥ë¥ª¥Ö¡¦¥ï¡¼¥¯¡Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ*1¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¦¥¸¥ã¥«¥ë¥¿ÆÃÊÌ½£À¯ÉÜ»±²¼¤Î¹ñ±Ä¥Ð¥¹²ñ¼ÒPT Transportasi Jakarta¡Ê°Ê²¼¡¢¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¡Ë¤ª¤è¤Ó¸½ÃÏ¤Î¿Íºà¥µ¡¼¥Ó¥¹²ñ¼Ò¤ÇÁ÷¤ê½Ð¤·µ¡´ØPT BINAWAN INTI UTAMA¡Ê°Ê²¼¡¢PT¥Ó¥Ê¥ï¥ó¡Ë¤È¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¸þ¤±¸¦½¤¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¼Â»Ü¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨ÎÏ³Ð½ñ¡¢´ûÂ¸¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÇ½ÎÏ³«È¯¡¢´ûÂ¸¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î°éÀ®¤ª¤è¤Ó¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î³¤³°ÇÉ¸¯¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë´Ø¤¹¤ëMOU¡Ê´ðËÜ¹ç°Õ½ñ¡¢°Ê²¼¡¢ËÜMOU¡Ë¤ò2026Ç¯1·î28Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
*1 ¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¤ÈÁ÷¤ê½Ð¤·µ¡´Ø¤ÈÆüËÜ´ë¶È¤Î3¼Ò´Ö¤ÇÄù·ë¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥¤¥Ð¡¼³¤³°ÇÉ¸¯MOU¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆüËÜ½é
ËÜMOU¤ÎÄù·ëÇØ·Ê
ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥¹¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¿ÍºàÉÔÂ¤¬¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¡ÖÎáÏÂ6Ç¯ÅÙ¡Ê2024Ç¯ÅÙ¡Ë¹ñÅÚ¸òÄÌÇò½ñ¡×¤Ç¤Ï¡¢2021Ç¯»þÅÀ¤ÇÌó11.6Ëü¿Í¤¤¤¿¥Ð¥¹±¿Å¾¼ê¿ô¤Ï2030Ç¯¤Ë¤ÏÌó9.3Ëü¿Í¤Ë¸º¾¯¤·¡¢É¬Í×¿Í°÷¤ËÂÐ¤·¤ÆÌó3.6Ëü¿ÍÉÔÂ¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹*2¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¥Ð¥¹±¿Å¾¼ê¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯Îð¤ÏÌó55ºÐÁ°¸å¤È¹âÎð²½¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Í¸úµá¿ÍÇÜÎ¨¤âÌó2ÇÜ¤ÈÁ´¹ñÊ¿¶Ñ¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ë¤Ê¤ÉËýÀÅª¤ÊºÎÍÑÆñ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯¤Ë¤ÏÆÃÄêµ»Ç½À©ÅÙ¤Ë¡Ö¼«Æ°¼Ö±¿Á÷¶ÈÊ¬Ìî¡×¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ð¥¹Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÆüËÜ¸ìÇ½ÎÏ¡×¤ä¡ÖÂç·¿Æó¼ïÌÈµö¤Î¼èÆÀ¡×¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¹âÅÙ¤Ê°ÂÁ´±¿Å¾µ»½Ñ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤Ê¤ÉÍ×·ï¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¯¡¢¼ÂºÝ¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¿ô¤Ï¸ÂÄêÅª¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë±¦¥Ï¥ó¥É¥ë¡¦º¸Â¦ÄÌ¹Ô¤Î¸òÄÌ´Ä¶¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢¿Í¸ýÌó2.7²¯¿Í¤òÍÊ¤¹¤ëÀ®Ä¹»Ô¾ì¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¤Ï¡¢ÅÔ»Ô·¿BRT¡Ê¥Ð¥¹¹âÂ®Í¢Á÷¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¹ñ±Ä´ë¶È¤È¤·¤ÆÆÈ¼«¤Î¶µ°é¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡Ê¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¡¦¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡Ë¤òÍ¤·¡¢ÂÎ·ÏÅª¤Ê±¿Å¾¡¦°ÂÁ´¶µ°é¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ûÂ¸¤ÎÂç·¿¥Ð¥¹±¿Å¾·Ð¸³¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ëËÜ¥¹¥¡¼¥à¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¸ø¶¦¸òÄÌ¤Î°ÂÁ´¿å½à¤ò°Ý»ý¤·¤Ä¤Ä¡¢¿ÍºàÉÔÂ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÁªÂò»è¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÇØ·Ê¤òÆ§¤Þ¤¨¥¦¥£¥ë¥ª¥Ö¡¦¥ï¡¼¥¯¤Ï¡¢´û¤ËÂç·¿¥Ð¥¹¤Î¼ÂÌ³·Ð¸³¤òÍ¤¹¤ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¡¢ÂÎ·ÏÅª¤ÊÆüËÜ¸ì¶µ°é¤ª¤è¤ÓÌÈµö¼èÆÀ»Ù±ç¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿°éÀ®¥â¥Ç¥ë¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¡¢PT¥Ó¥Ê¥ï¥ó¤ÈËÜMOU¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
*2¡¡¹ñÅÚ¸òÄÌÇò½ñ 2025(https://www.mlit.go.jp/hakusyo/mlit/r06/hakusho/r07/html/n1112000.html )
ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÆÃÄ§
=========================================================
°Ê²¼3¤Ä¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£±¡¥ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÂÐ¾Ý¼Ô¤Ï¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¹ñÆâ¤Î¡Ö¡¸½Ìò¥Ð¥¹±¿Å¾¼ê¡×¡Ö¢¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¡¦¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Î³ØÀ¸¡×¡Ö£¿·µ¬Êç½¸¤Ç¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¤Î¥Ð¥¹±¿Å¾»î¸³¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¼Ô¡×¤Î3¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤¬ÂÐ¾Ý
¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¤ÏÀ¤³¦Í¿ô¤ÎBRT¤ò±¿±Ä¤·¡¢3¸òÂåÀ©¤Ç¹ÈÏ°Ï¤ÊÅÔ»ÔÏ©Àþ¤òÃ´¤¦Âçµ¬ÌÏ¥Ð¥¹»ö¶È¼Ô¤Ç¤¹¡£Æ±¼Ò¤Ï»ö¸Îºï¸º¤Î¤¿¤áÆÈ¼«¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤òÀßÎ©¤·¡¢ÂÎ·ÏÅª¤Ê¶µ°éÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡Ö¸½Ìò¤ÎÂç·¿¥Ð¥¹±¿Å¾¼ê¤òºÎÍÑ²ÄÇ½¤ÊÅÀ¡×¤¬ºÇÂç¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¢¤ê¡¢¸·³Ê¤ÊÂç·¿¥Ð¥¹¤Î±¿Å¾»î¸³¤ò¹ç³Ê¤·¤¿¸õÊä¼Ô¤òºÎÍÑ¤¹¤ë»ö¤¬½ÐÍè¤ëÅÀ¤âÂç¤¤Ê¶¯¤ß¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£
£²¡¥PT ¥Ó¥Ê¥ï¥ó¤È¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¡¦¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤¬Ï¢·È¤·¡¢¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¡¦¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼Æâ¤ÇÆÈ¼«¤ÎÆüËÜ¸ì¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤Î³«È¯¤ÈÄó¶¡
2026Ç¯2·î¤è¤ê¡¢¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¡¦¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤ÏPT¥Ó¥Ê¥ï¥ó¤È¶¨ÎÏ¤·¡¢20Ì¾¤ÎÆüËÜ¸ì¶µ°é¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¡¢PT¥Ó¥Ê¥ï¥ó¡¢¤½¤·¤Æ¥¦¥£¥ë¥ª¥Ö¡¦¥ï¡¼¥¯¤¬¶¦Æ±¤Ç³«È¯¤·¤¿ÆÈ¼«¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦1Æü4»þ´Ö¤Î½¸Ãæ³Ø½¬¤ò¼Â»Ü¤·¡¢ÆüËÜ¸ìÇ½ÎÏN3ÅþÃ£¡ÊÌó600¡Á800»þ´Ö¡Ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦ÆüËÜ¸ì½¬ÆÀ¤«¤éºßÎ±»ñ³Ê¼êÂ³¤¤Þ¤Ç´Þ¤á¡¢Ìó9¡Á12¤«·î¤ÇÍèÆü¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£³¡¥ÆÈÀê·ÀÌó¤Ë¤è¤ë°ÂÄêÅª¤Ê¶¡µë¥¹¥¡¼¥à
¥¦¥£¥ë¥ª¥Ö¡¦¥ï¡¼¥¯¤ÏËÜMOU¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤ÆÆÈÀê·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£PT¥Ó¥Ê¥ï¥ó¤¬Á÷¤ê½Ð¤·µ¡´Ø¤òÃ´¤¤¡¢¥¦¥£¥ë¥ª¥Ö¡¦¥ï¡¼¥¯¤¬ÆüËÜÂ¦¤Î¼õ¤±Æþ¤ì»Ù±ç¤òÃ´Åö¤·¤Þ¤¹¡£
¥¦¥£¥ë¥ª¥Ö¡¦¥ï¡¼¥¯¤Ï¡¢
¡¦ÆüËÜ¹ñÆâ¤Î¥Ð¥¹±¿¹Ô´ë¶È¤ò¾Ò²ð
¡¦ÆüËÜ¸ìÇ½ÎÏ»î¸³¡¢¤ª¤è¤ÓÂç·¿Æó¼ïÌÈµö¤Î¼èÆÀ¥µ¥Ý¡¼¥È
¡¦ÍèÆü¸å¤ÎÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤ÎÀ¸³è»Ù±ç
¡¦¹ÔÀ¯¼êÂ³¤»Ù±ç
¤Ê¤É¤ò¡¢¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÄó¶¡¡¦¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ç¤Î¸¦½¤Ãæ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
³Æ¼Ò¤Î¥³¥á¥ó¥È
PT Transportasi Jakarta¡Ê¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¡Ë
Director of Human Resources / Mayangsari Dian»á
¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¤Ï¡¢¥Ð¥¹±¿Å¾¼ê¤¬¸¦½¤¤ò¼õ¤±¡¢ÆüËÜ¤ÇÆ¯¤¯µ¡²ñ¤ò¹¤²¤ë¤¿¤á¤ÎËÜMOU¤ò·ë¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ë¶¥ÁèÎÏ¤Î¤¢¤ëÀìÌç¿Íºà¤ò°éÀ®¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢±¿ÍÑÇ½ÎÏ¡¢°ÂÁ´À¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦¿å½à¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¤¥Ë¥·¥¢¥Á¥Ö¤Ï¡¢½¾¶È°÷¤ÎÇ½ÎÏ³«È¯¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë±è¤¦¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤ÈÆüËÜ¤Î´Ø·¸¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¤Ï¡¢¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤¬±¿Å¾¼ê¤Ë¼Â¼ÁÅª¤ÊÍø±×¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢¸òÄÌ¤Î¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¹×¸¥¤·¡¢¹ñºÝÉñÂæ¤Ç¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤ÎÌ¾¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
PT BINAWAN INTI UTAMA¡ÊPT¥Ó¥Ê¥ï¥ó¡Ë
President Director / Said Alwaini»á
¤³¤ÎÎò»ËÅª¤Ê¶¨ÎÏ´Ø·¸¤Î°ìÃ¼¤òÃ´¤¨¤ë¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ç¤ÏÉ¾È½¤Î¤¢¤ë´ë¶È¤È¤·¤Æ¡ÖÆüËÜ¤Î¿¦¾ì´Ä¶¤ËÅ¬±þ¤Ç¤¤ëÇ½ÎÏ¡×¤È¡Öµ¬Î§¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¿Í¥Ð¥¹±¿Å¾¼ê¤ò°éÀ®¡¦Á÷¤ê½Ð¤¹¤³¤È¡×¤Ë¥³¥ß¥Ã¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜMOU¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Î¿Íºà¤Ë¿·¤¿¤Êµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¸ø¶¦¸òÄÌ¤Î»ýÂ³Åª¤ÊÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥£¥ë¥ª¥Ö¡¦¥ï¡¼¥¯ ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È-¥µ¡¼¥Ó¥¹»ö¶ÈÉô¡¡
»ö¶ÈÉôÄ¹ / ÁêÀî °ì¿Í
À¤³¦ºÇÄ¹¤ÎBRTÏ©ÀþÌÖ¤È¹âÅÙ¤Ê±¿¹Ô´ÉÍýµ¡Ç½¤ò¸Ø¤ë¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¡¢¤½¤·¤Æ¹ñºÝÅª¤Ê¿Íºà°éÀ®¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ç¤¢¤ëPT¥Ó¥Ê¥ï¥ó¤È¶¦¤Ë¡¢ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò»ÏÆ°¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÄó·È¤Ë¤è¤ê¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤ÇÇÝ¤ï¤ì¤¿¹âÅÙ¤Ê±¿Å¾µ»½Ñ¤ò»ý¤Ä¿Íºà¤òÆüËÜ¤Ø¾·æÛ¤¹¤ë¶¯¸Ç¤Ê¥¹¥¡¼¥à¤¬À°¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸½Ìò±¿Å¾¼ê¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Â¨ÀïÎÏ¿Íºà¤Î³ÎÊÝ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ð¥¹¶È³¦¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¿Í¼êÉÔÂ¤ä±¿Å¾ÌÈµö¼èÆÀ´ü´Ö¤ÎÃ»½Ì¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°ÂÁ´±¿¹Ô¤Î¼Á¤Î¸þ¾å¤Ë¤â´óÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£
²æ¡¹¤Ï¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¡¢Ã±¤Ê¤ëÏ«Æ¯ÎÏ¤Î³ÎÊÝ¤ËÎ±¤á¤º¡¢ÆüËÜ¤È¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Î²Í¤±¶¶¤È¤Ê¤ë¿·¤¿¤Ê¿Í»ö¸òÎ®¤Î·Á¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯·è°Õ¤Ç¤¹¡£»Ö¤ò¶¦¤Ë¤Ç¤¤ë¹ñÆâ´ë¶È¤ÈÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÆüËÜ¤Î¸ø¶¦¸òÄÌ¤ÎÌ¤Íè¤ò»Ù¤¨¤ë»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
=========================================================
ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¸òÄÌ¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ë¤ª¤±¤ëÃ»´üÅª¤Ê¿Í°÷ÊäÅ¶¤ò³°¹ñ¿Í¤Ç¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃÏ°è¤Î¸ø¶¦¸òÄÌ¥¤¥ó¥Õ¥é¤òÄ¹¤¯»ýÂ³¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¿·¤¿¤ÊÁªÂò»è¤ÎÄó¼¨¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤ÏËÜMOU¤Ë´ð¤Å¤¡¢¤Þ¤º¤Ï¾¯¿Í¿ô¤«¤éÃÊ³¬Åª¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤ò³«»Ï¤·¡¢¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÀºÅÙ¸¡¾Ú¤ò¹Ô¤¤¤Ê¤¬¤é³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤Ç¤¹¡£ÃæÄ¹´üÅª¤Ë¤ÏÇ¯´Ö¿ôÉ´Ì¾µ¬ÌÏ¤ÎÁ÷¤ê½Ð¤·ÂÎÀ©¤Î³ÎÎ©¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¶µ°é¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¡¢±¿Å¾¼êÉÔÂ¤¬ÆÃ¤Ë¿¼¹ï¤ÊÃÏ°è¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ä¡¢¼«¼£ÂÎ¡¦¸òÄÌ»ö¶È¼Ô¤È¤ÎÏ¢·ÈÂÎÀ©¤Î¶¯²½¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¡¢ÃÏ°è¤ÎÊë¤é¤·¤ò»Ù¤¨¤ë°ÜÆ°¼êÃÊ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¡¢°ÂÄêÅª¤ËÃ´¤¤¼ê¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤Å¤¯¤ê¤òÃÊ³¬Åª¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
