CUC、医療・介護の情報非対称を解消するシステム開発会社「シーユーシーミー」設立。医療現場から患者までの分断を埋めるサービス基盤を開発
〜医療・介護における情報分断の解消に向けて〜
医療・介護サービスでは、患者・家族と医療現場の間に存在する情報の分断や非対称性により、情報取得・理解・意思決定の負担が患者側に偏り、現場では重複や漏れ、対応の増加といった非効率が生じています。
医療機関の経営支援や訪問看護事業などを展開する株式会社シーユーシー（本社：東京都港区、代表取締役：茺口慶太、以下「CUC」）は、この構造的課題の解消を目的として、サービス基盤の開発を担う子会社「株式会社シーユーシーミー（以下「CUC me」）」を2026年3月3日に設立しました。
CUC meは、医療現場から患者・家族までを一つの体験として設計し直し、それを支える専用プロダクトの開発を行います。
■ 設立の背景：現場から起こす医療・介護の革新
CUCは全国の医療機関の支援や介護事業の運営を通じて、患者・家族の体験と現場業務の双方に日常的に向き合ってきました。その中で、機能ごとに最適化された仕組みが積み重なった結果、 情報断絶や意思決定の負荷が生じるという、利用者と提供側双方にとっての「構造的な非効率」を課題として認識しています。
CUC meでは、この分断を前提とした業務のデジタル化ではなく、医療・介護を一連のサービスとして捉え直し、体験の流れに沿って情報と業務を再構成するサービス基盤の構築を進めます。設計にあたっては、ビジネスデザイナー濱口秀司氏とCUCの企画部門および医療職・介護職に加え、ソフトウエア開発、データ解析、UI設計などのデジタル分野の専門家も参画し、医療現場と患者・家族双方の“当たり前”を問い直しながら、実際の運用に適合する形でプロダクトへ反映していきます。こうした多職種の共創を通じて、既存業務の改善にとどまらない医療・介護サービスの革新を実現していきます。
また、CUCグループにおけるシステム開発の中核会社として、国内外の顧客基盤から得られる現場ニーズを継続的に取り込み、開発・実装・運用を一体で行うことで、医療・介護現場で機能する標準モデルの確立を目指します。これらの仕組みはCUCグループ内での活用にとどめず、広く医療・介護事業者へ提供することで、医療・介護サービスの新たな社会標準として定着させていくことを目指します。
■ CUC me 経営陣のメッセージおよびプロフィール
代表取締役：茺口 慶太（Keita Hamaguchi）
CUCが培ってきた現場知を、濱口秀司氏の独創的な設計思想と掛け合わせ、システムとして形にする。本日設立したCUC meは、医療現場における『待つ』『迷う』『分かりにくい』『不安』といった「不便な当たり前」を、デジタルの力で心地よい体験へとアップデートするためのシステム開発集団です。世界的イノベーターの構想を、全国の医療現場で即座に社会実装できることがCUCの強みです。国内外からプロフェッショナルが集い、互いに切磋琢磨できる自由で強固な開発組織をゼロから作り上げ、地に足のついたイノベーションを加速させます。
【経歴】
2014年に株式会社シーユーシーを創業。「医療という希望を創る。」をミッションに掲げ、国内外の医療機関に対する経営支援や、ホスピス・訪問看護等の多角的な医療・介護サービスを展開し、2023年に東証グロース市場へ上場。医療・介護現場の課題を深く理解する経営者として、グループ全体のガバナンスと持続可能な事業成長を牽引。新会社では、蓄積した現場知とテクノロジーの融合を統括する。
取締役：濱口 秀司（Hideshi Hamaguchi）
【メッセージ】
コンセプトは、具現化されて初めて社会に影響を与えます。CUCが持つ広い顧客フィールドで、現場の“当たり前”を問い直し、議論を生みつつも価値ある新しい体験を現場とともに形にし、「明日の当たり前」をチームと一緒につくっていきます。
【経歴】
ビジネスデザイナー／戦略コンサルタント。企業変革および新規事業創出を手がけ、日米欧のクライアントに対し、戦略立案からプロダクト・サービスの実装まで横断し、プロジェクトを主導してきた。BtoCからBtoB、社会インフラ領域まで幅広い業界で活動。ドイツ Red Dot デザイン賞 審査員。
■ 新会社 概要
社名： 株式会社シーユーシーミー（CUC me Inc.）
設立日： 2026年3月3日
代表者：代表取締役 茺口 慶太
役員構成： 代表取締役 茺口 慶太、取締役 濱口 秀司、伊藤 綾、大橋 悠介
事業内容： 医療・介護分野におけるシステム、アプリケーション、ソフトウエアの企画・開発・運用、およびITソリューションの提供
所在地： 東京都港区芝浦3丁目1−1 msb Tamachi 田町ステーションタワーN 15階
■ 株式会社シーユーシーについて
株式会社シーユーシーと国内連結子会社18社、海外連結子会社26社からなるグループ企業です（2025年12月末時点）。「医療という希望を創る。」をミッションに掲げ、さまざまな医療課題の解決に向けて、国内外の医療機関の支援やホスピス・居宅訪問看護など多角的な事業を展開しています。
社名：株式会社シーユーシー
本社所在地 ：東京都港区芝浦3丁目1−1 msb Tamachi 田町ステーションタワーN 15階
設立：2014年8月8日
代表者：代表取締役 茺口 慶太
上場市場：東京証券取引所 グロース市場（証券コード 9158）
資本金：7,669百万円（2025年3月末時点）
主な事業内容 ：医療機関事業、ホスピス事業、居宅訪問看護事業、メディカルケアレジデンス事業
URL： https://www.cuc-jpn.com
本件に関するお問合わせ先
株式会社シーユーシー 広報担当
メール：pr@cuc-jpn.com
