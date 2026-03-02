¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
»°Ë»Ô¡¦²Ã²ì»Ô¡¦¿Üºê»Ô¡¦PwC¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¡Ö°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í Êü²Ý¸å¶¦ÁÏ´ð¶â¡×¤òÀßÎ©
2026Ç¯3·î2Æü
»°Ë»Ô¡¦²Ã²ì»Ô¡¦¿Üºê»Ô¡¦PwC¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢
¡Ö°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í Êü²Ý¸å¶¦ÁÏ´ð¶â¡×¤òÀßÎ©
¹áÀî¸©»°Ë»Ô¡Ê»ÔÄ¹¡§»³²¼ ¾¼»Ë¡Ë¡¢ÀÐÀî¸©²Ã²ì»Ô¡Ê»ÔÄ¹¡§»³ÅÄ ÍøÌÀ¡Ë¡¢¹âÃÎ¸©¿Üºê»Ô¡Ê»ÔÄ¹¡§ÆïÀ¥ ¹Ìºî¡Ë¡¢PwC¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¹çÆ±²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼¹¹ÔÌòCEO¡§°Â°æ Àµ¼ù¡¢°Ê²¼¡ÖPwC¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡×¡Ë¤Ï¡¢ÃÏ°è¤È´ë¶ÈÅù¤Î¶¦ÁÏ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¬¼çÂÎÅª¤ËÃµµæ¤·¡¢³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÊü²Ý¸å¤òÂ¿ÍÍ¤ÊÃÏ°è¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í Êü²Ý¸å¶¦ÁÏ´ð¶â¡Ê°Ê²¼¡ÖËÜ´ð¶â¡×¡Ë¤ò2026Ç¯2·î¤Ë¶¦Æ±¤ÇÀßÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜ´ð¶â¤ÎÀßÎ©µÇ°¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤ò¡¢2026Ç¯4·î22Æü¤Ë³«ºÅ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤ä¶µ°÷Åù¤ÎÆ¯¤Êý¤âÊÑ²½¤·¡¢¤Þ¤¿¡¢°ÂÁ´¤äËÉÈÈ¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¼«Í³¤ÊÍ·¤Ó¤Î¶õ´Ö¤¬¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢Éô³èÆ°¤äÃÏ°è¥¯¥é¥Ö¤ò¡Ö¼çÂÎÅª¤ËÃµµæ¤·¡¢³Ø¤ÓÂ³¤±¤ë¡×¾ì¤È¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¹ñ¤ÎÀ¯ºö¤Ë¤è¤ê³Ø¹»Éô³èÆ°¤ÎÃÏ°èÅ¸³«¤¬°ìÁØ¿ä¤·¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢³Æ¼«¼£ÂÎ¤ÏºâÀ¯¡¦±¿±Ä¤ÎÎ¾ÌÌ¤Ç¡¢¤è¤êÀÑ¶ËÅª¡¦ÀèÆ³Åª¤ÊÂÐ±þ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½Ð½ê¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í Êü²Ý¸å¶¦ÁÏ´ð¶â
ËÜ´ð¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢PwC¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤È¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í ÅìµþÂç³Ø¸ø¶¦À¯ºöÂç³Ø±¡¤Ë¤è¤ë¶¦Æ±¸¦µæ(¢¨1)¤òÈ¯Ã¼¤È¤·¤Æ¡¢Î¾¼Ô¤È¡¢¸ø¶µ°é²þ³×¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»°Ë»Ô¡¦²Ã²ì»Ô¡¦¿Üºê»Ô¤¬¶¨µÄ¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤é¡¢Â¿ÍÍ¤Ê³Ø¤Ó¤Îµ¡²ñ¤òÃÏ°è¤È´ë¶ÈÅù¤¬¶¦ÁÏ¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¸¡Æ¤¡¦¶ñÂÎ²½¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í Êü²Ý¸å¶¦ÁÏ´ð¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ËÜ´ð¶â¤Ï¡¢¡ÖÄ©Àï¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÊü²Ý¸å¤ò¡¢ÆüËÜ¤Î¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¨¤Ë¡£¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î3¤Ä¤òÃì¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£
½Ð½ê¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í Êü²Ý¸å¶¦ÁÏ´ð¶â
¡ Êü²Ý¸å¤ò°Ý»ý¡¦³ÈÂç¤¹¤ë¤¿¤á¤Îºâ¸»³ÎÊÝ
ËÜ´ð¶â¤Î¹½ÁÛ¤Ë¶¦´¶¤·¤¿´ë¶È¤«¤é¤Îµò½Ð¶âÅù¤ò¸¶»ñ¤È¤¹¤ë´ð¶â¤òÀßÃÖ¡¢±¿ÍÑ¤·¡¢±¿ÍÑ±×¤òÃÏ°èÃÄÂÎÅù¤ËÇÛÊ¬¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Êü²Ý¸å¤Î³Ø¤Ó¤ò»ýÂ³Åª¤Ë»Ù¤¨¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òÀ°È÷¤·¤Þ¤¹¡£ÊÖ´Ô¸¢¤Î¤¢¤ëµò½Ð¶âÅù¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÊü²Ý¸å¤Ø¤Î»Ù±ç¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤¬¡Ø¹¥¤¡Ù¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¾ì¡×¤ä¡Ö¼çÂÎÅª¤ÊÃµµæ¡×¤ËÂÐ¤·´ë¶ÈÅù¤¬Åê»ñ¤ò¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦¡¢´ë¶È¤È¼«¼£ÂÎ¤Î¿·¤¿¤Ê¶¦ÁÏ¤Î¾ì¤òÁÏ½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢ Êü²Ý¸å¤ÎÁªÂò»è¤òÁ´¹ñ¤Ç¥·¥§¥¢
¥ª¥ó¥é¥¤¥óÆ±»þÇÛ¿®¤ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¡¦¥¹¥¡¼¥àÅù¤Î¶¦Í¤ò¿Ê¤á¡¢´ð¶â¤Î»²²è¼«¼£ÂÎ¤¬¥¯¥é¥Ö³èÆ°¤ò¶¦Æ±¤Ç±¿±Ä¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«¼£ÂÎ´Ö¤Î¶¦ÁÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÊü²Ý¸å¤ÎÁªÂò»è¤ò³ÈÂç¤·¤Þ¤¹¡£
£ ´ë¶È¤ÈÏ¢·È¤·¤¿Êü²Ý¸å³èÆ°¤ÎÁÏ½Ð
ËÜ´ð¶â¤Î¹½ÁÛ¤Ë¶¦´¶¤·¤¿´ë¶È¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¡¢´ë¶È¤ÎÍýÇ°¤ä¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò³è¤«¤·¤¿Êü²Ý¸å¤Î¥¯¥é¥Ö³èÆ°¤ò¶¦ÁÏ¤·¡¢»²²è¼«¼£ÂÎ¤ØÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¼è¤êÁÈ¤ß¤Î¿ä¿Ê¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢³Æ»Ô¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊü²Ý¸å³èÆ°¤ò¶¦Í¡¦¶¦ÁÏ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¼«¤é¤¨¤é¤Ö¡×¡Ö¼«¤é³Ø¤Ö¡×Êü²Ý¸å¤ÎÁªÂò»è¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¯·×²è¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð»°Ë»Ô¤Ç¤Ï¸½ºß¡¢ÃÏ°è¤òÉñÂæ¤ËÃµµæ¤¹¤ë¡Ö¤ß¤È¤èÃµµæÉô¡×¡¢¤½¤ÎÂ¾¡Ö¥á¥¿¥Ð¡¼¥¹Éô¡×¡Ö¥ß¥¯¥¹¥ÝÆð¼°Ìîµå¥¯¥é¥Ö¡×Åù¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê³Ø¤Ó¤Î¾ì¤Ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹(¢¨2)¡£¤Þ¤¿¡¢´ë¶È¤È¤ÎÏ¢·È¤È¤·¤Æ¡¢»°°æ½»Í§¿®Â÷¶ä¹Ô³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢¼«¿È¤Î¿ÍÀ¸¤È¤ª¶â¤ò¹Í¤¨¤ë¡Ö¤ß¤È¤è¥Þ¥Í¡¼Éô¡×¤âÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢²Ã²ì»Ô¤Ç¤Ï¡ÖBE THE PLAYER ¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨ Æ°¤¯ À¸¤ß½Ð¤¹ ¤½¤·¤Æ¼Ò²ñ¤òÊÑ¤¨¤ë¡×¤ò¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤ËÃÏ°è¤È¤È¤â¤Ë¶µ°é²þ³×¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢Êü²Ý¸å¤Ë¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿Ãµµæ¤äÁÏºî¤Î¾ì¡ÖSTEAM¥¯¥é¥Ö¡×¤ò³«Àß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¿Üºê»Ô¤Ç¤Ï¡¢¡ÖMake ¡ÈIT¡É Fun¡Á¥¥ß¤Î¡Ø¹¥¤¡Ù¤ò³Ú¤·¤â¤¦¡Á¡×¤ò¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ë¼çÂÎÅª¤«¤Ä¸ÄÊÌºÇÅ¬¤Ê³Ø¤Ó¤ÎÃµµæ¤¬¤Ç¤¤ë´Ä¶À°È÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢Îã¤¨¤Ð»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤òÄÌ¤¸¤Æ¼«Í³¤ÇÁÏÂ¤Åª¤Ê³èÆ°¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡Ö¤Æ¤¯¥Æ¥Ã¥¯¤¹¤µ¤¡×¤òÀßÃÖ¤¹¤ëÅù¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÃµµæ¤Î¾ì¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¶µ°é²þ³×¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿3»Ô¤¬¡¢ËÜ´ð¶â¤òÄÌ¤¸¤Æ¼ê¤ò¼è¤ê¹ç¤¤¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÃÏ°è¤ÎÊü²Ý¸å¤ÎÁªÂò»è¤ò¶¦¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¾¤Î¼«¼£ÂÎ¤ä´ë¶È¤Ë¤â¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¹¤¬¤ê¡¢Êü²Ý¸å¤Î¥¯¥é¥Ö³èÆ°Åù¤¬´ë¶È¤ÈÃÏ°è¤Î·ëÀáÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢³Æ¼«¼£ÂÎ¤äÏ¢·È´ë¶È¤ÎÁÛ¤¤¤òÃÏ°è¤Î»Ò¤É¤â¤ä¤½¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤ËÅÁ¤¨¤ëµ¡²ñ¤¬ÁÏ½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ð¶â³µÍ×¡§
Ì¾¾Î¡§
¡ÊÏÂÊ¸¡Ë°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í Êü²Ý¸å¶¦ÁÏ´ð¶â
¡Ê±ÑÊ¸¡ËGeneral Incorporated Association Collective Afterschool Fund
´ð¶â¥³¥ó¥»¥×¥È¡§¡ÖÄ©Àï¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÊü²Ý¸å¤ò¡¢ÆüËÜ¤Î¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¨¤Ë¡£¡×
ÀßÎ©Æü¡§2026Ç¯2·î13Æü
½êºßÃÏ¡§¹áÀî¸©»°Ë»Ô¹âÀ¥Ä®²¼¾¡´Ö2373ÈÖÃÏ1
ÀßÎ©È¯µ¯¿Í¡§
»°Ë»ÔÄ¹¡¡»³²¼ ¾¼»Ë
²Ã²ì»ÔÄ¹¡¡»³ÅÄ ÍøÌÀ
¿Üºê»ÔÄ¹¡¡ÆïÀ¥ ¹Ìºî
ÂåÉ½Íý»ö¡§Á°Ê¸Éô²Ê³ØÂç¿ÃÊäº´´±¡¡ÎëÌÚ ´²¡¡
´Æ»ö¡§²¬ËÜ ÂóÌé¡Ê¸øÇ§²ñ·×»Î¡Ë
¼Ò°÷¡§»°Ë»Ô¡¢²Ã²ì»Ô¡¢¿Üºê»Ô¡¢PwC¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¹çÆ±²ñ¼Ò
¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://www.afterschool-fund.org
¢£ÀßÎ©µÇ°¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ËÜ´ð¶â¤ÎÀßÎ©¤òµÇ°¤·¡¢´ð¶â¤ÎÀßÎ©ÇØ·Ê¤ä»ÅÁÈ¤ß¤ò¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢»²²è¼«¼£ÂÎ¤Î»ÔÄ¹Åù¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë»º¶È³¦¡¦¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¤Ë¤ª¤±¤ë¸ø¶µ°é¡¦¶¦½õ¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë´Ø¤¹¤ëÀè¶î¼Ô¤ò¾·¤¤¤¿¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¦¤Û¤«¡¢¼«¼£ÂÎ¡¦´ë¶È¡¦Í¼±¼Ô¤¬¸òÎ®¤Ç¤¤ë¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¥ó¥°¤Î¾ì¤òÀß¤±¤¿¡Ö¡ÈÄ©Àï¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÊü²Ý¸å¤Ø¤ÎÌ¤ÍèÅê»ñ"´±Ì±¶¦ÁÏ¥Õ¥©¡¼¥é¥à¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
ËÜ¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤Ï¡¢ËÜ´ð¶â¤Ë´Ø¿´¤Î¤¢¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¡Ê¸Ä¿Í¡¦Ë¡¿Í¡Ë¤ò´¿·Þ¤·¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ³µÍ×¡ÊÍ½Äê¡Ë¡§
Æü»þ¡§2026Ç¯4·î22Æü¡Ê¿å¡Ë16:00¡Á18:00
²ñ¾ì¡§Åìµþ¡¡Âç¼êÄ®¡¡¤ª¤è¤Ó¡¡¥ª¥ó¥é¥¤¥ó
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ¡Ê»öÁ°¿½¹þÀ©¡Ë
¼çºÅ¼Ô¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í Êü²Ý¸å¶¦ÁÏ´ð¶â
ÆâÍÆ¡¡¡§ÂåÉ½Íý»ö¡¢ÀßÎ©È¯µ¯¿Í¡¢Í¼±¼Ô¤Ë¤è¤ë¹Ö±é¡¦¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó
¿½¹þÀè¡§ËÜ´ð¶â¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡Êhttps://www.afterschool-fund.org¡Ë ¤Þ¤¿¤Ï ¿½¤·¹þ¤ß¥Õ¥©¡¼¥à¡Êhttps://forms.office.com/r/X2DpUujmJP¡Ë
¢£ÂåÉ½Íý»ö¡¦ÀßÎ©È¯µ¯¿Í¡¦¼Ò°÷ÂåÉ½¥³¥á¥ó¥È
ÂåÉ½Íý»ö¡¡ÎëÌÚ ´²¡¡Á°Ê¸Éô²Ê³ØÂç¿ÃÊäº´´±
¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ðËÜË¡¤¬2025Ç¯6·î¤Ë²þÀµ¤µ¤ì¡¢Éô³èÆ°¤ÎÃÏ°èÅ¸³«¤¬ÌÀµ¤µ¤ì¤ëÅù¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀ¯ºö¤äÊü²Ý¸åÀ¯ºö¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¯ÉÜ¤«¤é¤Î»Ù±ç¤âÉ¬Í×¤Ç¤¹¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë½¼¼Â¤·¤¿Êü²Ý¸å¤òÆÏ¤±¤ë¤Ë¤ÏÉÔ½½Ê¬¤Ç¤¢¤ê¡¢ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤¬ÆÈ¼«¤ËºâÀ¯´ðÈ×¤òÀ°¤¨¡¢²ÝÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤¬É¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ´ð¶â¤Î¹½ÁÛ¤¬À®¸ù¤·¡¢Â¾ÃÏ°èÅ¸³«¤¬¿Ê¤á¤Ð¡¢ÆüËÜ¤Î¶µ°éÀ¯ºö¤ä¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀ¯ºö¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ï¤Ë°ÕµÁ¿¼¤¤¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀßÎ©È¯µ¯¿Í¡¡»³²¼ ¾¼»Ë¡¡»°Ë»ÔÄ¹¡¡
ÃÏÊý¤Î¾¯»Ò²½¡¦¿Í¸ý¸º¾¯¤Ï²ÃÂ®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÏÊý¤Î»Ò¤É¤â¤ÎÁªÂò»è¤Î¸º¾¯¤Ï´íµ¡Åª¤Ç¤¹¡£ËÜ»Ô¤âÅÔ»ÔÉô¤ÈÃÏÊý¤ÎÂÎ¸³³Êº¹¤òÀ§Àµ¤·¡¢¡Ö»°Ë¤Ë¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦³Ø¤Ó¤òÁý¤ä¤¹¤Ù¤¯¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»ØÆ³¼Ô¿Íºà¡¦»ñ¶â¡¦¸òÄÌ¥¤¥ó¥Õ¥éÅù¤ÎÍÍ¡¹¤Ê²ÝÂê¤âÆ±»þ¤Ë¼Â´¶¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢°ì¼«¼£ÂÎ¤À¤±¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Á´¹ñÅª¤Ê²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜ´ð¶â¤ÎÀßÎ©¤Ë¤è¤ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤»¤ë¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¶áÎÙ»Ô¤â´Þ¤á¤ÆÍÍ¡¹¤ÊÃÏ°è¤ò´¬¤¹þ¤ß¡¢Á´¹ñ¤Ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀßÎ©È¯µ¯¿Í¡¡»³ÅÄ ÍøÌÀ¡¡²Ã²ì»ÔÄ¹¡¡
²Ã²ì»Ô¤Ï¡ÖBE THE PLAYER ¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨ Æ°¤¯ À¸¤ß½Ð¤¹ ¤½¤·¤Æ¼Ò²ñ¤òÊÑ¤¨¤ë¡×¤ò¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ë¶µ°é²þ³×¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´¹ñ¤Î³Ø¹»´Ø·¸¼Ô¤«¤é»ë»¡¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Êü²Ý¸å¤Ë¤â¤³¤Î²þ³×¤ÎÎØ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤Ë¹¬Ê¡¡¢¸©¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤Î¶µ°éÅÔ»Ô¡×¤È¡ÖÌ¤Íè¤Ø¤Ä¤Ê¤°¶¯¤¯¤·¤Ê¤ä¤«¤ÊºâÀ¯±¿±Ä¡×¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ËÜ´ð¶â¤â³èÍÑ¤·¡¢ÃÏ°è¤°¤ë¤ß¤Ç»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÊü²Ý¸å¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀßÎ©È¯µ¯¿Í¡¡ÆïÀ¥ ¹Ìºî¡¡¿Üºê»ÔÄ¹
Åö»Ô¤Ï¶µ°éÌÌ¤ÇÊÝ¼éÅª¤Ê·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¡¢¿Í¸ý¸º¾¯¤¬Á´¹ñ¤ÇºÇ¤â¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¸©¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Åö»Ô¤Ï¿Í¸ý¤¬Ìó1Ëü8Àé¿Í¡¢½ÐÀ¸¿ô¤ÏÇ¯´Ö100¿ÍÌ¤Ëþ¤Ç¤¹¡£³Ø¹»Åý¹ç¤Î¶ÉÌÌ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Êü²Ý¸å¤Î¤¢¤êÊý¤ä¿·¤·¤¤»þÂå¤ËÂÐ±þ¤·¤¿»Ò¤É¤â¤Î´Ä¶À°È÷¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤Î»ØÆ³¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¡¢»Ò¤É¤â¤¬Ì´¤äÃÏ¸µ¤Ø¤Î°¦Ãå¿´¤òÊú¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¡¢ËÜ´ð¶â¤òÄÌ¤¸¤Æ¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Ò°÷ÂåÉ½¡¡µÜ¾ë Î´Ç·¡¡PwC¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¹çÆ±²ñ¼Ò¡¡¾åÀÊ¼¹¹ÔÌò°÷
¡ÖÊü²Ý¸å¡×¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎË¤«¤Ê³Ø¤Ó¤Îµ¡²ñ¤Ç¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤Ë´Ø¤ï¤ëÃÏ°è¤Î¿Íºà¡¢¾ì½ê¤ä¸òÄÌ¼êÃÊ¤Î³ÎÊÝÅù¡¢¶¦ÁÏ¡¦¶¦½õ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤Î°Ý»ý¤Ï¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤ÏËÜ´ð¶â¤Ë»²²è¤·¡¢ÃÏ°è¤òÄ¶¤¨¤¿¿·¤·¤¤Êü²Ý¸åºî¤ê¡¦ÅÔ»Ô·÷´ë¶È¤È¤ÎÏ¢·È¤äÀ®²Ì¤Î²Ä»ë²½Åù¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤òÄÌ¤¸¡¢Á´¹ñ¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÍÍ¡¹¤ÊÁªÂò»è¤òÄó¶¡¤·¡¢³Ø¤Ó¤ÈÃÏ°è¼Ò²ñ¡¦´ë¶È¤Î·ëÀáÅÀ¤È¤Ê¤ë¡ÖÊü²Ý¸å¡×¤¬»ýÂ³Åª¤Ë²ó¤ë»ÅÁÈ¤ßºî¤ê¤ËÄ©¤ß¤Þ¤¹¡£
ËÜ´ð¶â¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í Êü²Ý¸å¶¦ÁÏ´ð¶â »öÌ³¶É¡§support@afterschool-fund.org
(¢¨1)¡§ ¶¦Æ±¸¦µæ¡ÖÅÔ»Ô¤ÈÃÏÊý¤Î½»Ì±¤ÎWell-being¸þ¾å¤ÈÃÏÊýÉô¤Ø¤Î»ñËÜ´ÔÎ®¤ÎÎ¾Î©¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¼Ò²ñ¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÌÏº÷¡×
¡Êhttps://www.pwc.com/jp/ja/press-room/pwc-consulting-the-university-of-tokyo-graduate-school-joint-research2023.html¡Ë
(¢¨2)¡§ »°Ë»ÔÊ¸²½¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿¶¶½»ö¶ÈÃÄ¡Ê¥ß¥¯¥¹¥Ý¡Ë¡¡Êü²Ý¸å¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥àÅÐÏ¿¥¯¥é¥Ö°ìÍ÷
¡Êhttps://www.micspo.jp/club/¡Ë
°Ê¾å
