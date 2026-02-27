¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
»ýÂ³Åª¤Ê¿©ÎÁ¶¡µë¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿Äó¸À¤òºöÄê¡¦¸øÉ½
¶å½£Âç³Ø¤Ï¡¢¼Ò²ñÅª²ÝÂê¤Î²ò·è¤ËÉ¬Í×¤ÊÁí¹çÃÎ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¼Ò²ñÊÑ³×¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë¡¢¡ÖÌ¤Íè¼Ò²ñ¥Ç¥¶¥¤¥óÅý³çËÜÉô¡ÊFSËÜÉô¡Ë¡×¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£FSËÜÉô¤Ç¤Ï¡¢ÍýÁÛ¤È¤¹¤ëÌ¤Íè¼Ò²ñ¤Î»Ñ¤ò¼¨¤·¤¿¾å¤Ç¡¢Ã¦ÃºÁÇ¡¢°åÎÅ¡¦·ò¹¯¡¢´Ä¶¡¦¿©ÎÁ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÍÍ¡¹¤ÊÊ¬Ìî¤Î²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¸þ¤±¤¿¥×¥í¥»¥¹¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¡¢ÍýÁÛ¤È¤¹¤ëÌ¤Íè¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢Âç³Ø¤¬»ý¤ÄÍÍ¡¹¤Ê¸¦µæÀ®²Ì¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¼Ò²ñ¤ËÅ¸³«¡¦¼ÂÁõ¤·¤Æ¤¤¤¯¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤è¤ë²ÝÂê²ò·è¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¿©ÎÁÀ¸»º¤Ë´Ø¤ï¤ëÃÏµåµ¬ÌÏ¤Î²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¸þ¤±¡¢FSËÜÉô¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¸¦µæ¼Ô¤¬¶¦Æ±¤·¤Æ¡¢»ýÂ³Åª¤Ê¿©ÎÁ¶¡µë¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¼Â¸½¤ËÉ¬Í×¤Ê£²¤Ä¤Î»ÅÁÈ¤ß¡Ê¡ÖONE-¥¢¥°¥ê¥·¥¹¥Æ¥à¡×¡Ö³Ø½Ñ¡ß¼ÂÁ©½Û´Ä¤Ë¤è¤ëÃÏ°è¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¡×¡Ë¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡ÖÄó¸À¡×¤òºöÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏWeb¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£https://in2fs.kyushu-u.ac.jp/news/teigen-2026-2/
¡ÚÄó¸À¤ÎÌÜÅª¡Û
¡ËÜÄó¸À¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¡¦¥³¥ó¥»¥×¥È¡¦ÊýË¡¤ò¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¿©ÎÁÀ¸»º¤Ë´Ø¤ï¤ëÃÏ°è¤ÎÀ¯ºö¤Å¤¯¤ê¤ä»ö¶È¹½ÁÛ¤Î¼êË¡¤È¤·¤Æ¡¢¼«¼£ÂÎ¤ä´ë¶ÈÅù¤ËÌòÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡£
¢ËÜÄó¸À¤¬Äó°Æ¤¹¤ë¡ÖONE-¥¢¥°¥ê¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤ò¼«¼£ÂÎ¤ä´ë¶ÈÅù¤È¶¦Æ±¤Ç¼ÂÁõ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¡Ö³Ø½Ñ¡ß¼ÂÁ©½Û´Ä¤Ë¤è¤ëÃÏ°è¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤òÂç³Ø¡¦¼«¼£ÂÎ¡¦´ë¶È¡¦À¸»º¸½¾ì¤ÎÏ¢·È¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë¡£
¡ÚÄó¸À¤Î³µÍ×¡Û
¡¡´Ä¶¡¦À¸»º¡¦¾ÃÈñ¤ò¤Ä¤Ê¤°µ»½Ñ¤È»ÅÁÈ¤ß¤Ç¡¢¿¿¤Ë»ýÂ³Åª¤Ê¿©ÎÁ¶¡µë¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡£
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/
¡ÚÄó¸À¤ÎÌÜÅª¡Û
¡ËÜÄó¸À¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¡¦¥³¥ó¥»¥×¥È¡¦ÊýË¡¤ò¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¿©ÎÁÀ¸»º¤Ë´Ø¤ï¤ëÃÏ°è¤ÎÀ¯ºö¤Å¤¯¤ê¤ä»ö¶È¹½ÁÛ¤Î¼êË¡¤È¤·¤Æ¡¢¼«¼£ÂÎ¤ä´ë¶ÈÅù¤ËÌòÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡£
¢ËÜÄó¸À¤¬Äó°Æ¤¹¤ë¡ÖONE-¥¢¥°¥ê¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤ò¼«¼£ÂÎ¤ä´ë¶ÈÅù¤È¶¦Æ±¤Ç¼ÂÁõ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¡Ö³Ø½Ñ¡ß¼ÂÁ©½Û´Ä¤Ë¤è¤ëÃÏ°è¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤òÂç³Ø¡¦¼«¼£ÂÎ¡¦´ë¶È¡¦À¸»º¸½¾ì¤ÎÏ¢·È¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë¡£
¡ÚÄó¸À¤Î³µÍ×¡Û
¡¡´Ä¶¡¦À¸»º¡¦¾ÃÈñ¤ò¤Ä¤Ê¤°µ»½Ñ¤È»ÅÁÈ¤ß¤Ç¡¢¿¿¤Ë»ýÂ³Åª¤Ê¿©ÎÁ¶¡µë¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡£
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/