株式会社ベビーユニバース(本社：神奈川県藤沢市、代表取締役：五十嵐 隆典／以下、ベビーユニバース)は、2025年に発売した同社のAdobe Illustrator用翻訳プラグイン『AITrans-Pro(エーアイトランス・プロ／利用料金 月額 8,250円相当 ※注1)』を、大手スポーツ・アウトドアアパレルメーカーの株式会社ゴールドウイン(本社：東京都港区、代表取締役社長CEO：渡辺 貴生／以下、ゴールドウイン)の商品開発部門向けに導入したことを発表しました。





ベビーユニバースの高速翻訳プラグインであるAITrans-Proが、ゴールドウインの海外工場向け資料の多言語化を支援し、同社の製品開発を促進しております。





『AITrans-Pro』を導入した株式会社ゴールドウイン(ブランドシンボル 及び ロゴ)









■工場向けの縫製仕様書を翻訳

『THE NORTH FACE(ザ・ノース・フェイス)』や自社名を冠した『Goldwin』などの多数のスポーツアパレルブランドを手掛けるゴールドウインでは、商品の製造時の指示書きとなる「縫製仕様書」をアドビ社のデザインツール・Adobe Illustratorで作成しております。この仕様書を海外工場向けに翻訳する際に必要となる外注コスト、所要時間、チェックのやり取りに係る作業負担が同社で課題となっていました。





■『AITrans-Pro』による解決

この課題解決のためゴールドウインが導入した『AITrans-Pro』は、Adobe Illustratorの文書上のテキストを簡単な操作で多言語化できる翻訳支援ツールです。本製品の導入により同社では、縫製仕様書の翻訳が自社で手軽におこなえるようになり、外部の翻訳会社への委託によるコストや翻訳完了までにかかる時間、チェックや修正指示に起因する事務工数の削減が可能となりました。他にも、追加費用のかからない定額料金設定や翻訳結果表示の切り替えなど、本製品を複数の面で評価頂いています。





AITrans-Proで縫製仕様書(見本)を翻訳する様子





＜注目＞

この度ベビーユニバースは、今回のゴールドウインでのAITrans-Pro導入事例を詳しく紹介するウェブ記事を公開しました。本製品導入の背景、効果、今後の展望など詳しい内容をぜひ下記のURLよりご覧ください。

https://baby-universe.co.jp/ja/user/goldwin01/





ベビーユニバースは今後もお客様の課題を解決するプラグイン開発を通して、製造業・アパレル・建設など様々な業界の企業様を支援して参ります。









■『AITrans-Pro』製品概要

Adobe Illustratorの文書上にあるテキストを簡単な操作で130以上の言語へ直接変換する翻訳支援プラグイン

＜販売価格＞

年間サブスクリプション 99,000円(税込)／1ヶ月あたり8,250円(税込)

注：ご利用の契約、お支払いは1年毎となります。

＜主な特徴＞

・世界130ヶ国語以上のAI翻訳に対応

・定額使い放題により文字数の制限が無く超過料金の発生無し

・利用にあたり外部翻訳サービスへの契約不要で、契約管理の煩わしさ無し

・辞書機能(CSV編集可／文脈認識機能で翻訳の適用を自動判別)

・翻訳結果のファイル書き出し機能(.ai / .pdf / .jpeg / .png形式に対応)

・翻訳結果の表示方法を3種類から選択(置き換え/注釈/併記)





詳しい製品情報については以下のウェブサイトからご覧ください。





AITrans-Pro 製品紹介サイトURL

日本語： https://baby-universe.co.jp/ja/plug-in/translation/aitrans-pro/

英語 ： https://baby-universe.net/plug-ins/translation/aitrans-pro/









■株式会社ゴールドウインについて

1951年、富山県小矢部市で設立されたスポーツ・アウトドアアパレル企業。オリジナルブランド『Goldwin』をはじめ『THE NORTH FACE』、『HELLY HANSEN』、『SPEEDO』などのブランドを展開し、高機能ウェアを企画・製造・販売。革新的な素材開発やサステナビリティ活動にも注力し、国内外でスポーツライフスタイルの向上に貢献しています。





商号 ： 株式会社ゴールドウイン

設立 ： 1951年12月22日

代表取締役社長 CEO： 渡辺 貴生

事業内容 ： 各種スポーツ用品の製造および販売

本社所在地 ： 〒107-8570 東京都港区北青山3-5-6 青朋ビル

ホームページ ： https://www.goldwin-global.com/jp/





■株式会社ベビーユニバースについて

1992年の設立以来、グラフィックス自動生成に特化したソフトウェア開発を手がけており、2Dから3Dまで様々な業種のグラフィックスを扱う中、特にベクターグラフィックスの自動生成にかけては高度な技術を数多く保有。『AITrans-Pro』にも使用されているAI技術への豊富な知見を活かし、近年ではベクター生成AIを国内外のグローバル企業様に提供しています。





商号 ： 株式会社ベビーユニバース

設立 ： 1992年9月4日

代表取締役 ： 五十嵐 隆典

事業内容 ： ソフトウェア開発業

所在地 ： 〒251-0024 神奈川県藤沢市鵠沼橘1-1-2 F.I.C鵠沼ビル5F

ホームページ： https://www.baby-universe.co.jp/ja





※注1 『AITrans-Pro』の年間料金を1ヶ月あたりに換算した参考の税込金額。本製品のご利用の契約、お支払いは1年毎となります。

※注2 本文中のブランド名、製品名、企業名等は各権利者が保有する商標または登録商標です。

※注3 本プレスリリースの情報は配信時点のものです。製品の仕様・機能等は予告なく変更される可能性があります。予めご了承ください。