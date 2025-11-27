平和島の魅力発見フォトコンテスト2025受賞作品が決定！











１．概 要平和島まちづくりプロジェクトでは，2022年12月に締結した公民連携によるまちづくりの推進に関する基本協定に基づき，2024年度から３か年をかけて，「地域資源や課題を資産とし，地域に関わる人々主導のまちづくり」を実現するために，地域と一体となり，まちづくりを進めています。（1）期 間 2024年７月１日〜2027年３月31日（2）事業主体 京急電鉄，大田区（3）事業支援 株式会社トレジャーフット２．主な取り組み事項（1）地域資源の発掘とプロモーション（まちづくり推進拠点の開設，フリーペーパーやWebサイトを用いた地域の情報発信等）（2）地域の自立的な発展に資するまちづくり人材の育成（タウンミーティング等のイベントによる人材の掘り起こしおよび育成，店舗オーナーや商店主等を対象としたまちづくり勉強会の開催等）（3）空き家，空き店舗のリノベーション等による地域活性化（空き店舗と事業者のマッチング等）（4）交通結節点としての機能強化を通じた地域の回遊性向上（シェアモビリティ拠点の開設，駅を起点とした回遊施策の実施等）（5）その他基本協定に基づき，必要な事項３．事業スケジュールhttps://digitalpr.jp/table_img/2357/123498/123498_web_2.png４．その他（1）おおたnewcal内特設サイトhttps://newcal.jp/ota/feature/jiwajiwa_heiwajima_pj（2）公式LINEオープンチャット https://line.me/ti/g2/IyErJltqu1HEJtD9ewE41gve9k7ZMR4kypLVvQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default（3）公式インスタグラムhttps://www.instagram.com/heiwajima.ar１．京急沿線エリアマネジメント構想「newcalプロジェクト」について（1）開始日 2024年３月14日（木）（2）名称 「newcal（ニューカル）プロジェクト」（3）名称由来 「New」＋「Local」新しいローカル（Local）のあり方を地域の方々と⼀緒になって生み出し，その地域ならではの新しい魅力を発見（Newな発見）し，より多くの人に届けていく構想です。「Local」のあり方が今後も注目される中，京急グループがその「新しいLocal」のあり方を，エリアマネジメントによって見出していく意思も込めています。また，「ニューカル」という響きは，「new culture = カルチャー」を感じさせ，その地域ならではの新しい文化を地域の方とともに生み出していく想いも込めています。（4）目 的「沿線価値共創戦略」において重視する，地域との連携を具体化する４つの共創活動の「組織化」「地域拠点整備」「MaaS整備」「モビリティ整備」の推進を通じた将来像として，デジタル基盤とともに沿線地域が一体となったサービス「EaaS（ENSEN as a Service）」の構築を目指します。２．「大田区と京浜急行電鉄株式会社との公民連携によるまちづくりの推進に関する基本協定」について（1）目 的双方がそれぞれの持つ資源を活用して連携および協力することで，対象地域の個性，特色および強みを生かしながら，持続可能なまちの実現を図る。（2）締結日2022年12月20日（火）（3）主な対象エリア大田区内にある京急線の沿線地域（4）連携事項イ．駅を中心に「働く，暮らす，楽しむ」が充実する魅力ある拠点形成ロ．区民が主体的に活動する地域コミュニティの形成ハ．羽田空港，臨海部，ものづくりなど地域資源を活かした国際都市としての魅力向上ニ．利便性の高い移動環境の整備ホ．ＳＤＧｓの推進に関すること