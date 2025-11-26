こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【東芝エネルギーシステムズ】KK6安全対策共同事業株式会社の会社解散について
2025年11月26日
東京電力ホールディングス株式会社
東芝エネルギーシステムズ株式会社
東京電力ホールディングス株式会社及び東芝エネルギーシステムズ株式会社は、本日、両社の合弁会社である KK6安全対策共同事業株式会社（以下「KS6」） を、解散することを決定しましたので、お知らせいたします。
KS6は、2020年6月17日の設立以来、柏崎刈羽原子力発電所6号機の安全対策工事に 係る発電用原子炉及び関連設備・システムに関するプロジェクトの運営、設計及び工事の管理などを担ってまいりました。
この度、両社はKS6が管轄している柏崎刈羽原子力発電所6号機の安全対策工事が 2025年7月までに一通り実施されたことを確認したため、KS6は設立目的を達成したものと判断しました。今後、11月30日に解散し、会社を清算いたします。
【今後の日程】
清算結了 2026年3月予定
以 上
＊東芝エネルギーシステムズ株式会社は株式会社東芝の１００％子会社です。