「ヒツジのいらない枕」が渋谷に初上陸！ 東急プラザ渋谷に3ヵ月限定のポップアップストアをオープンクラウドファンディング先行販売商品を初の店頭展示

写真拡大 (全14枚)

　頭をあずけるだけで至高の睡眠へ誘う『ヒツジのいらない枕®』を展開する株式会社太陽（代表：川嶋伶、本社：東京都目黒区、以下当社）は、2025年11月1日（土）～2026年1月25日（日）の期間限定で、「ヒツジのいらない枕 東急プラザ渋谷店」をオープンいたします。　東急プラザ渋谷（渋谷フクラス内）に位置する本ポップアップストアでは、人気の定番商品に加え、現在、応援購入サービス「Makuake」で先行販売中の新商品を店舗で直接体験できるブランド初の試みも実施。東京・渋谷という情報感度の高いエリアにおいて、睡眠体験型ストアとして新たな顧客接点を創出してまいります。






出店の背景
　「ヒツジのいらない枕」は、オンライン販売を起点に、全国の百貨店催事・ポップアップ・アウトレット店舗などを通じて体験型のブランド接点を拡大してきました。2025年度はブランドの認知強化とファンとの継続的な関係構築を目的に、直営店舗の出店を加速しています。その中でも、都内屈指の情報発信拠点である東急プラザ渋谷は、感度の高い大人世代や観光客、仕事帰りのビジネスパーソンなど、幅広い層との接点が見込まれる立地。今回のポップアップストアでは、“先行販売品のリアル体験”という新たな取り組みを通じて、情報感度の高いお客様を中心にブランド体験を提供いたします。


店舗概要
ストア名 ：ヒツジのいらない枕 東急プラザ渋谷店
出店期間　：2025年11月1日（土）～2026年1月25日（日）
所在地 ：東京都渋谷区道玄坂1-2-3　渋谷フクラス内 東急プラザ渋谷4F
店舗面積 ：24.46坪（約80.86㎡）
営業時間 ：11:00～20:00　※定休日は施設に準ずる
電話番号　：03-6455-1011


店舗の特徴
・Makuake先行販売中の最新商品を店舗で初展示・体験可能
　応援購入サービス「Makuake」で現在先行販売中の新商品を、一般販売に先駆けて実際に試せる体験スペースを設置。まだ世に出ていないアタラシイものにいち早く触れられる貴重な機会として、情報感度の高い生活者や既存顧客の関心を集めることを期待しています。
Makuakeプロジェクト：https://www.makuake.com/member/index/607751/#project

・『ヒツジのいらないシリーズ』全商品の店頭体験が可能
　『ヒツジのいらない枕® －至極－』、『ヒツジのいらない枕® －調律－』、『ヒツジのいらない枕® －極柔－』など人気の枕シリーズをはじめ、マットレスやかけ布団、ネックピローなども実際に商品の使い心地を試しながらお選びいただけます。

・専門スタッフによるカウンセリングで最適な寝具選びをサポート
寝具選びにお悩みの方に向けて、睡眠の悩みや体格・寝姿勢に合わせた提案を専門スタッフが実施。初めてのお客様でも安心してご相談いただけるサポート体制を整えています。


オープニングキャンペーンのご案内
店舗オープンを記念して、11月1日（土）～11月3日（月・祝）の3日間限定で、以下のキャンペーンを実施いたします。
・ヒツジのいらない枕 公式LINE登録で定価から15%OFF
期間中、店頭で公式LINEに新規登録いただくと、東急プラザ渋谷店限定で使用できる15%OFFクーポンをプレゼントいたします。ぜひこの機会に、寝心地を体験しながらお得にご購入ください。


ヒツジのいらない枕 直営店舗一覧




ストア名 ：ヒツジのいらない枕 三井アウトレットパーク多摩南大沢店
所在地 　：三井アウトレットパーク 多摩南大沢 1F
　　　　　東京都八王子市南大沢1-600
店舗面積 ：7.17坪（約24㎡）
営業時間 ：10:00～20:00　※定休日は施設に準ずる
電話番号 ：042-689-5780

ストア名 ：ヒツジのいらない枕 羽田エアポートガーデン店




所在地　：羽田空港第3ターミナル直結 複合施設
　　　　　羽田エアポートガーデン内
　　　　　東京都大田区羽田空港2-7-1
店舗面積：11.41坪（約38㎡）
営業時間：10:00～20:00　※定休日は施設に準ずる
電話番号：03-6459-9933

ストア名：ヒツジのいらない枕 ららテラス川口店




所在地　：三井ショッピングパーク ららテラス川口 6F
　　　　　埼玉県川口市栄町3-5-1
店舗面積：43.51坪（約144㎡）
営業時間：10:00～21:00　※定休日は施設に準ずる
電話番号：048-229-3163

ストア名：ヒツジのいらない枕 三井アウトレットパーク幕張店




所在地 　：三井アウトレットパーク 幕張 D-SITE 1F
　　　　　千葉県千葉市美浜区ひび野2-9-3
店舗面積：14.1坪（約47㎡）
営業時間：10:00～20:00　※定休日は施設に準ずる
電話番号：043-216-3040

ストア名：ヒツジのいらない枕 ららぽーと湘南平塚店




所在地　：神奈川県平塚市天沼10-1 ららぽーと湘南平塚 2F
店舗面積：14.1坪（約47㎡）
店舗面積：27.55坪（約91.07㎡）
営業時間：平日・日曜・祝日）10:00～20:00、土曜）10:00-21:00
　　　　　※定休日は施設に準ずる
電話番号：0463-73-7110


「ヒツジのいらない」シリーズとは




　ヒツジを数えることなく眠りにつくことを目指した『ヒツジのいらない枕®』を筆頭にしたシリーズ。枕の特徴は、三角格子構造による体圧分散の実現と頭部へのフィット感、そして、丸洗い可能な10年間の耐久性にあります。「ヒツジのいらない」シリーズは、累計100万個以上販売しており、多くの方の睡眠環境をサポートしています。

実績：「日本ネーミング大賞2021」ルーキー部門最優秀賞受賞、「Makuake Of The Year 2022」ノミネート、「Makuake Award 2023」Best Of Repeat Growth賞受賞、「Makuake Of The Year 2024」ノミネート、「Amazon.co.jpマーケットプレイスアワード2024」カテゴリー賞受賞
公式HP：https://hitsuji-zzz.com/collections/all
ブランドコンセプトムービー：https://youtu.be/2Rbb-261tHo?si=nwnfOutg_kxUBOrW
オフライン店舗：https://hitsuji-zzz.com/blogs/topics/shoplist


株式会社 太陽 会社概要
社名 ：株式会社 太陽　
代表 ：川嶋 伶　
設立 ：2019年5月
所在地 ：東京都目黒区青葉台4-7-7 住友不動産青葉台ヒルズ 10F　
事業内容 ：商品の企画・販売
URL ：https://www.33taiyo.co.jp
公式LINE ：https://lin.ee/fx4L3xk
「人生の2/3も幸せに」をミッションに掲げ、眠っている1/3の時間はもちろん、起きている2/3の時間まで幸せを感じさせる存在を目指し、「睡眠」を軸に自社商品の商品企画・製造・販売戦略・プロモーションまで全て一貫した事業展開を行っています。「ヒツジのいらない」シリーズは、累計100万人以上の方の睡眠環境をサポートしています。


MOON-X株式会社 会社概要 （※株式会社 太陽はMOON-X株式会社のグループ会社です）
社名 ：MOON-X株式会社（ムーンエックス）
代表 ：長谷川 晋
設立 ：2019年8月
所在地 ：東京都港区高輪4-10-18 京急第1ビル 13F
事業内容 ：ECブランドの共創型M&A、ブランドの成長・DX支援/コンサルティング等
URL ：https://www.moon-x.com/company/



本件に関するお問合わせ先
株式会社太陽　広報　E-MAIL：press@moon-x.com

関連リンク
ヒツジのいらない枕公式HP
https://hitsuji-zzz.com/
MOON-X株式会社
https://www.moon-x.com/company/