JALUXとJR東海リテイリング・プラス「“そら“と“りく“の日本の旅フェア」開催

【フェア開催概要】■名 称：“そら“と“りく“の日本の旅フェア■開催期間：9月9日（火）～9月29日（月）■商品情報：・米サンド（すき焼き風）国産黒毛和牛肉使用 価格：398円（税込）・米サンド（唐揚げ）ビーフコンソメ風味 価格：370円（税込）・オムレツサンド（ビーフコンソメ風味） 価格：370円（税込）・そらとりくのグミ 価格：27０円（税込）■販売場所・東京～新大阪駅にある「PLUSTA」「Bellmart」「グランドキヨスク」「ギフトキヨスク」「デリカステーション」「プレシャスデリ」等の店舗 （一部店舗では取扱いのない商品もございます。）・成田空港「JAL PLAZA」63番・74番・82番（※）・92番・98番ゲートショップ、おみやげプラザ（※）南到着ロビー店（※）・羽田空港「JAL PLAZA」（※）・JALショッピングJAL Mall店（※）：https://ec.jal.co.jp/shop/c/c0002/（※）印は「そらとりくのグミ」のみの販売「そらとりくのグミ」は、フェア開催期間に関わらず、なくなり次第販売終了となります。株式会社JR東海リテイリング・プラス（https://www.jr-plus.co.jp/）コーポレートスローガン「旅と暮らしにときめきのひとときを」のもと、東海道新幹線沿線と在来線沿線を中心に、ストア、新幹線車内サービス、FC・ライセンス、駅弁の製造など、駅をご利用されるお客さまの様々なニーズにお応えする事業を展開しています。株式会社JALUX（https://www.jalux.com/）航空・空港関連事業をはじめ、保険、不動産、環境関連資機材、EC、食品など多岐にわたる事業を展開するJALグループの商社です。企業理念「幸せづくりのパートナー～人に社会に環境に、もっと豊かな輝きを～」のもと、暮らしを豊かにする商品企画を多数手がけています。※画像はイメージです。※内容・価格・数量等は変更する場合がございます。また、急遽販売を終了する場合がございます。