こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
JALUXとJR東海リテイリング・プラス「“そら“と“りく“の日本の旅フェア」開催
- JAL PLAZAとPLUSTA等で米サンドやお菓子などオリジナルコラボ商品を期間限定販売 -
・JALUXとJR東海リテイリング・プラスによる「“そら“と“りく“」コラボフェアを開催
・JAL SELECTIONのオリジナル米サンドやサンドイッチ、お菓子を販売
・羽田空港・成田空港のJAL PLAZAや東海道新幹線沿線のPLUSTA等で9月9日から29日までの期間限定販売
JALグループの商社 株式会社JALUX（ジャルックス、本社：東京都港区、代表取締役社長：河西 敏章、以下「JALUX」）と、JR東海グループの流通事業を行う株式会社JR東海リテイリング・プラス（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：小林 創、以下「JR東海リテイリング・プラス」）は、9月9日から29日の期間限定で羽田空港・成田空港の「JAL PLAZA」や東海道新幹線沿線駅の「PLUSTA」等で「“そら“と“りく“の日本の旅フェア」を開催します。
JALのグルメブランド「JAL SELECTION」とJR東海リテイリング・プラスのオリジナルブランド「米サンド」がコラボレーションした商品をはじめ、サンドイッチ、お菓子などフェア限定商品を販売します。
JALUXとJR東海リテイリング・プラスとのコラボレーションは2023年2月に続き、約2年半ぶり2回目の企画となります。（*1）
*1：2023年2月20日付けプレスリリース：「新幹線×飛行機」、陸と空のコラボレーションが実現！ JR東海パッセンジャーズ と JALUX が初タッグ、オリジナルグッズを発売 https://www.jalux.com/news/2023/-jr-jalux.html
（株式会社ジェイアール東海パッセンジャーズは2023年10月に東海キヨスク株式会社と合併しJR東海リテイリング・プラスとなりました）
今回のフェアでは、JALのグルメブランド「JAL SELECTION」とJR東海リテイリング・プラスのオリジナルブランド「米サンド」がコラボレーションした「米サンド（すき焼き風）国産黒毛和牛肉使用」や「米サンド（唐揚げ）ビーフコンソメ風味」をはじめ、JALビーフコンソメを使用したサンドイッチ「オムレツサンド（ビーフコンソメ風味）」、さらに、“そら”と“りく”をモチーフに飛行機型のいちご味と新幹線型のサイダー味の2種類の味が楽しめる「そらとりくのグミ」を販売します。
【JAL SELECTIONとは】
「JAL SELECTION」は、「旅の思い出と共に地上でも"空の美味しい"を楽しんでいただきたい」という想いから生まれた食品ブランドです。
機内やラウンジで培ったおもてなしの心を込めて、素材や製法にもこだわったおいしさを提供しています。
ブランドサイト：https://www.jal.co.jp/jp/ja/shopping/jalselection/
【米サンドとは】
「米サンド」は、JR東海リテイリング・プラスのオリジナルブランド。
場所を選ばずに旅先でも手軽にお召し上がりいただける「手軽さ」、具材をたっぷりと使用した食べ応えのある「満足感」、そして、遊び心あふれるバラエティ豊かな品揃えによる「選べる楽しさ」を商品コンセプトとしています。
【フェア開催概要】
■名 称：“そら“と“りく“の日本の旅フェア
■開催期間：9月9日（火）～9月29日（月）
■商品情報：
・米サンド（すき焼き風）国産黒毛和牛肉使用 価格：398円（税込）
・米サンド（唐揚げ）ビーフコンソメ風味 価格：370円（税込）
・オムレツサンド（ビーフコンソメ風味） 価格：370円（税込）
・そらとりくのグミ 価格：27０円（税込）
■販売場所
・東京～新大阪駅にある「PLUSTA」「Bellmart」「グランドキヨスク」「ギフトキヨスク」「デリカステーション」「プレシャスデリ」等の店舗 （一部店舗では取扱いのない商品もございます。）
・成田空港「JAL PLAZA」63番・74番・82番（※）・92番・98番ゲートショップ、おみやげプラザ（※）南到着ロビー店（※）
・羽田空港「JAL PLAZA」（※）
・JALショッピングJAL Mall店（※）：https://ec.jal.co.jp/shop/c/c0002/
（※）印は「そらとりくのグミ」のみの販売
「そらとりくのグミ」は、フェア開催期間に関わらず、なくなり次第販売終了となります。
株式会社JR東海リテイリング・プラス（https://www.jr-plus.co.jp/）
コーポレートスローガン「旅と暮らしにときめきのひとときを」のもと、東海道新幹線沿線と在来線沿線を中心に、ストア、新幹線車内サービス、FC・ライセンス、駅弁の製造など、駅をご利用されるお客さまの様々なニーズにお応えする事業を展開しています。
株式会社JALUX（https://www.jalux.com/）
航空・空港関連事業をはじめ、保険、不動産、環境関連資機材、EC、食品など多岐にわたる事業を展開するJALグループの商社です。企業理念「幸せづくりのパートナー～人に社会に環境に、もっと豊かな輝きを～」のもと、暮らしを豊かにする商品企画を多数手がけています。
※画像はイメージです。
※内容・価格・数量等は変更する場合がございます。また、急遽販売を終了する場合がございます。
本件に関するお問合わせ先
【リリースに関するお問合せ先 】
株式会社 JR 東海リテイリング・プラス
Mail:press@jr-plus.co.jp
・JALUXとJR東海リテイリング・プラスによる「“そら“と“りく“」コラボフェアを開催
・JAL SELECTIONのオリジナル米サンドやサンドイッチ、お菓子を販売
・羽田空港・成田空港のJAL PLAZAや東海道新幹線沿線のPLUSTA等で9月9日から29日までの期間限定販売
JALグループの商社 株式会社JALUX（ジャルックス、本社：東京都港区、代表取締役社長：河西 敏章、以下「JALUX」）と、JR東海グループの流通事業を行う株式会社JR東海リテイリング・プラス（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：小林 創、以下「JR東海リテイリング・プラス」）は、9月9日から29日の期間限定で羽田空港・成田空港の「JAL PLAZA」や東海道新幹線沿線駅の「PLUSTA」等で「“そら“と“りく“の日本の旅フェア」を開催します。
JALのグルメブランド「JAL SELECTION」とJR東海リテイリング・プラスのオリジナルブランド「米サンド」がコラボレーションした商品をはじめ、サンドイッチ、お菓子などフェア限定商品を販売します。
JALUXとJR東海リテイリング・プラスとのコラボレーションは2023年2月に続き、約2年半ぶり2回目の企画となります。（*1）
*1：2023年2月20日付けプレスリリース：「新幹線×飛行機」、陸と空のコラボレーションが実現！ JR東海パッセンジャーズ と JALUX が初タッグ、オリジナルグッズを発売 https://www.jalux.com/news/2023/-jr-jalux.html
（株式会社ジェイアール東海パッセンジャーズは2023年10月に東海キヨスク株式会社と合併しJR東海リテイリング・プラスとなりました）
今回のフェアでは、JALのグルメブランド「JAL SELECTION」とJR東海リテイリング・プラスのオリジナルブランド「米サンド」がコラボレーションした「米サンド（すき焼き風）国産黒毛和牛肉使用」や「米サンド（唐揚げ）ビーフコンソメ風味」をはじめ、JALビーフコンソメを使用したサンドイッチ「オムレツサンド（ビーフコンソメ風味）」、さらに、“そら”と“りく”をモチーフに飛行機型のいちご味と新幹線型のサイダー味の2種類の味が楽しめる「そらとりくのグミ」を販売します。
【JAL SELECTIONとは】
「JAL SELECTION」は、「旅の思い出と共に地上でも"空の美味しい"を楽しんでいただきたい」という想いから生まれた食品ブランドです。
機内やラウンジで培ったおもてなしの心を込めて、素材や製法にもこだわったおいしさを提供しています。
ブランドサイト：https://www.jal.co.jp/jp/ja/shopping/jalselection/
【米サンドとは】
「米サンド」は、JR東海リテイリング・プラスのオリジナルブランド。
場所を選ばずに旅先でも手軽にお召し上がりいただける「手軽さ」、具材をたっぷりと使用した食べ応えのある「満足感」、そして、遊び心あふれるバラエティ豊かな品揃えによる「選べる楽しさ」を商品コンセプトとしています。
【フェア開催概要】
■名 称：“そら“と“りく“の日本の旅フェア
■開催期間：9月9日（火）～9月29日（月）
■商品情報：
・米サンド（すき焼き風）国産黒毛和牛肉使用 価格：398円（税込）
・米サンド（唐揚げ）ビーフコンソメ風味 価格：370円（税込）
・オムレツサンド（ビーフコンソメ風味） 価格：370円（税込）
・そらとりくのグミ 価格：27０円（税込）
■販売場所
・東京～新大阪駅にある「PLUSTA」「Bellmart」「グランドキヨスク」「ギフトキヨスク」「デリカステーション」「プレシャスデリ」等の店舗 （一部店舗では取扱いのない商品もございます。）
・成田空港「JAL PLAZA」63番・74番・82番（※）・92番・98番ゲートショップ、おみやげプラザ（※）南到着ロビー店（※）
・羽田空港「JAL PLAZA」（※）
・JALショッピングJAL Mall店（※）：https://ec.jal.co.jp/shop/c/c0002/
（※）印は「そらとりくのグミ」のみの販売
「そらとりくのグミ」は、フェア開催期間に関わらず、なくなり次第販売終了となります。
株式会社JR東海リテイリング・プラス（https://www.jr-plus.co.jp/）
コーポレートスローガン「旅と暮らしにときめきのひとときを」のもと、東海道新幹線沿線と在来線沿線を中心に、ストア、新幹線車内サービス、FC・ライセンス、駅弁の製造など、駅をご利用されるお客さまの様々なニーズにお応えする事業を展開しています。
株式会社JALUX（https://www.jalux.com/）
航空・空港関連事業をはじめ、保険、不動産、環境関連資機材、EC、食品など多岐にわたる事業を展開するJALグループの商社です。企業理念「幸せづくりのパートナー～人に社会に環境に、もっと豊かな輝きを～」のもと、暮らしを豊かにする商品企画を多数手がけています。
※画像はイメージです。
※内容・価格・数量等は変更する場合がございます。また、急遽販売を終了する場合がございます。
本件に関するお問合わせ先
【リリースに関するお問合せ先 】
株式会社 JR 東海リテイリング・プラス
Mail:press@jr-plus.co.jp