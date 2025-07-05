【キャンペーン開催！】暑い中お越しいただく法人のお客様に感謝を込めて、チェア・デスクを特別価格でご提供！ 「来店予約」をして、ぜひご活用ください！

株式会社オフィスバスターズ

株式会社オフィスバスターズ (東京都中央区 代表取締役社長 熊谷 正慶 ＜東京証券取引所 TOKYO PRO Market 証券コード:5890＞ 以下当社) を日頃よりご愛顧いただき、誠にありがとうございます。当社では今月、酷暑の中ご来店くださる法人のお客様に感謝を込めて、来店限定のチェア・デスクの超特価商品をご用意いたしました。

■キャンペーンページ https://www.officebusters.com/officekagu/raiten-campaign/

〇キャンペーン概要

■対象商品

・「法人来店値引」のタグがついている商品が対象

■適用条件

・WEBから「来店予約」「商談予約」のうえ店舗にお越しいただくと、対象商品が特別価格でご購入いただけます。

・法人のお客様限定のキャンペーン。

・他の割引、キャンペーンとの併用不可。

・在庫なくなり次第終了。

〇対象商品について一部ご紹介

今回のキャンペーンでは、主にチェア・デスクを準備しております。次に紹介する商品については対象商品の一部となりますので、対象商品が掲載されております、当社キャンペーンページをぜひご覧ください。

●ＯＡチェア商品

左から「コクヨ製 イングチェア」「オカムラ製 サブリナ」

「コクヨ 製イングチェア」・「オカムラ製 サブリナ」などをご用意しています。イングチェアは座りながら体を動かせることが特徴。同じ体勢で作業をすると疲れやすいお客様おすすめです！サブリナは前傾機能付のチェア。背面のメッシュの張りが少し緩めに設計されているため、優しく背中をサポートして、ライティングやコーディング業務が多いお客様におすすめです！

●デスク商品

「イトーキ製 アクティブフィールド」

デスクでは、「イトーキ アクティブフィールド」をご用意。集中業務からミーティング、ワークショップまで目的に合わせて簡単に移動できるキャスター付になります。天板には配線取り出し口が付いておりケーブルを整理整頓できます。ホワイトカラーでオフィスの雰囲気も明るくなります。

オフィスバスターズでは、法人様・個人のお客様を問わず、多くの皆さまにご満足いただけるチェアやデスクなど、豊富なオフィス家具を取り揃えております。オフィス家具のご購入をご検討中の方は、ぜひ一度ご利用ください。在庫や予約販売の詳細につきましては、お近くの店舗までお気軽にお問合せください。皆さまのご来店を心よりお待ちしております。

■本件お問合せ先：

株式会社オフィスバスターズ

担当：星野

受付時間 (平日) 9:00～18:00

0120-030-139

株式会社オフィスバスターズ

■会社概要：

代表取締役社長 熊谷 正慶

本 社(一時移転先 営業開始 2025年6月23日～2025年9月30日 予定)：

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町三丁目3番3号 CMビル6F

TEL：03-6262-3155

関西支社：〒541-0059 大阪府大阪市中央区本町二丁目6番11号 大一ビル3F

TEL： 06-6258-0231

■会社概要：

会社名 株式会社オフィスバスターズ

代表取締役社長 熊谷 正慶

本 社：〒103-0022 東京都中央区日本橋室町1-5-3 福島ビル2階

TEL：03-6262-3155

関西支社：〒541-0059 大阪府大阪市中央区本町２丁目６－１１ 大一ビル 3階

TEL： 06-6258-0231

■取扱商品・サービス

複合機、FAX、ビジネスホン、プリンター、パソコン、シュレッダー、分煙機、事務机、事務椅子、会議用テーブル、会議用椅子、書庫、ロッカー等オフィスに関するOA機器・オフィス家具全て

オフィスの設計・デザイン・プロジェクトマネージメント業務、各種工事、物流サービス

不要什器の買取廃棄に伴う環境コンサルティング業務



■許認可等

東京都公安委員会 事務機器商（古物商） 第304350307627号

第一種貨物利用運送事業 関自貨第928号

高度管理医療機器等 販売業・賃貸業 千葉県 松保 第0952号

動物用高度管理医療機器等 販売業・賃貸業 千葉県 6 中高 002

宅地建物取引業 東京都知事(4)第90179号

内装仕上工事業 国土交通大臣許可(般-6)第26676号

解体工事業 国土交通大臣許可（般-4）第26676号

一級建築士事務所 東京都知事登録 第61767号

産業廃棄物収集運搬業 東京都 第13-00-157967号

産業廃棄物収集運搬業 千葉県 第01200157967号

産業廃棄物収集運搬業 埼玉県 第01100157967号

産業廃棄物収集運搬業 神奈川県 第01400157967号

産業廃棄物収集運搬業 大阪府 第02700157967号

産業廃棄物収集運搬業 宮城県 第00400157967号

産業廃棄物収集運搬業 愛知県 第02300157967号

産業廃棄物収集運搬業 福岡県 第04000157967号

金属くず業許可証 大阪府 第2021号

■参加団体

一般社団法人 日本オフィス家具協会（JOIFA）正会員

一般社団法人 日本リユース業協会 (JRAA) 正会員

一般社団法人 日本什器備品リユース協会 (JAFRA) 正会員

東京経営者協会 経営者懇談会委員

東京商工会議所 会員

柏商工会議所 会員

京都商工会議所 会員

ダイヤモンド経営者倶楽部 会員