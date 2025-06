【本日から！】子供も大人も楽しめる！500円から宝石が手に入るお店、東洋ルースが「高崎ミネラルマルシェ」へ出展！大人気の「ルース入りバッグチャーム」を30個限定再販！総額1万円相当の、宝石福袋も登場！

株式会社東洋

「笑顔創造」が企業理念の株式会社東洋(本社:埼玉県桶川市 代表取締役/中村秀夫 以下、当社)は、自社の運営する研磨やカットが施された指輪などのジュエリー製品に加工される前の宝石「ルース(日本語では裸石とも言う)」を扱う日本最大級のルースショップ「東洋ルース」が、6月13日(金)より開催の「第5回 高崎ミネラルマルシェ」へ出展いたします。

高崎ミネラルマルシェ初日、スタートの様子

※【ルース】とは、ジュエリーに加工される(枠に収める)前の、カットされた宝石のこと。

また、裸石(はだかいし)ともいう。

8月の誕生石でもある「ペリドット」のルース

≪ 第5回 高崎ミネラルマルシェ 東洋ルース出展概要 ≫



開催日時:

2025年6月13日(金) 12:00~18:00

2025年6月14日(土) 10:00~18:00

2025年6月15日(日) 10:00~16:00

会場:Gメッセ群馬

(住所:〒370-0044

群馬県高崎市岩押町12番24号)

アクセス:

JR各線→高崎駅/東口 徒歩15分(約1.1km)

バス→市内巡回バス「ぐるりん」高崎駅より5~7分

お車でお越しの方→高崎・玉村スマートIC 15分

(※詳細はミネラルマルシェ公式HP

⇒ https://www.mineralshow.net/(https://www.mineralshow.net/)

をご参照ください)

東洋ルースの出展ブース場所:B9-B10

持参ルース点数:約15,000点

ルース販売価格:1点 500円~

会場配置図

今回の東洋ルースの、注目アイテム&新作ルースはこちら!

まずは、5月末に開催された名古屋栄ミネラルマルシェでも大人気だった「ルース入りチャームバッグ(キーホルダー)」。

■1日10個限定(3日間開催で30個)ルース入りバッグチャーム

バッグの形になったキーホールダーと、色とりどりのルースセットが、一緒になって1,000円!

1日10個の限定販売です。ぜひお早めに!(高崎ミネラルマルシェは3日間の開催となります)

入っている宝石はUVチェンジジェード、イエローオパール、ファイアオパール、オパール、ミスティックトパーズ、アメジスト、ブルートパーズ、ペリドット、ガーネットとなります。

ルースバッグチャームには、別のお気に入りの宝石を入れてもGOOD!

お持ちの宝石を組み替えることで、様々なテイストでお楽しみいただけます。

■「4,000円のおたのしみ宝石福袋」も、1日10個限定。3日間で30個販売!

こちらの「おたのしみ宝石福袋」には6石・総額1万円相当のルースがランダムに入っています。写真の宝石はアメトリン、ラブラドライト、バイカラートパーズ、レッドアパタイト、バイカラータンザナイト、クォーツキャッツアイで、福袋に入っている宝石の一例となります(※こちらの6石が、同じ福袋に封入されている訳ではございません)。

通常、4,000円では手に入れる事のできない宝石の福袋です。レアストーンや人気宝石が眠っておりますので、ぜひお試しください。

■今回お持ちするルースは約15,000点…それに加えて新作(追加入荷含め)ルースは13種類・約500石!

左上からユニコーンストーン、ガーネット、アクアマリン、デンドリッククォーツ、アバロンシェル、エンジェルフローライト、バイカラーフローライト、フローライト、ガーデンクォーツ、エピドートインクォーツ、レピドサイトインクォーツ、ピンクエピドート、ムーンストーンとなります。

*ユニコーンストーンとは(左上の赤枠の写真)

ピンクトルマリンやレピドライトといった様々な鉱物が混ざり合って出来た宝石です。幻想的で可愛らしい色合いが特徴的です。

*アバロンシェルとは(右上の赤枠の写真)

アワビ貝の一種で、鮮やかな色合いを示す、貝殻でできた宝石。

また、今回「4,000円の宝石福袋」をご用意した理由につきまして、この度東洋ルースの価格表がリニューアルしたことをお知らせいたします!

東洋ルースの新ルース価格表。新しく「4,000円」の欄が追加されました!

通常、東洋ルースでは1.5万~3万点ものルースを展示会へお持ちいたします。膨大な商品量でも、感覚的に一目で価格帯が分かるようにするため、このように色付きのシールで価格を表示する販売形式となっております。今回追加された「4,000円」価格帯は「白シール」で表示されております。

こちらに合わせて展示会では「4,000円のおたのしみ宝石福袋(総額1万円相当)」を、オンラインストアでは「4,000円宝石セットキャンペーン」を6月30日(月)まで行っております。

オンラインストアでは期間中、4,000円以上のご購入(キャンペーンのセット商品に限らず)で、白い宝石小瓶を無料でプレゼント&通常5,000円以上のお買い上げで送料無料のところ、4,000円以上で送料無料となりますので、宜しければぜひ、こちらもチェックしてみてください!

■東洋ルースとは?

2019年3月29日~31日に大宮ソニックシティ(埼玉県)で開催した、第7回埼玉ミネラルマルシェへの出展が東洋ルースの展示会デビューでした。デビュー以来、毎月2回、全国各地で開催される宝石の展示会へ出展を続けております。現在、28の都道府県(北海道、山形県、秋田県、宮城県、新潟県、栃木県、群馬県、埼玉県、東京都、神奈川県、千葉県、山梨県、長野県、静岡県、石川県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、岡山県、広島県、山口県、高知県、愛媛県、福岡県、熊本県、鹿児島県、沖縄県※自社調べ)を踏破しております。

2024年11月29日にはオンラインストアをオープンいたしました。現在約800点数もの商品が出品されております。1石あたり2~300円の宝石もあり、展示会と同じく、お客様のお手にとって頂きやすい価格帯でルースを販売しております。



■東洋ルース、宝石鑑別士の紹介

中村 恵梨子(東洋ルース 仕入れ・鑑別担当)

2024年 世界最難関・世界最古のGem-A(英国宝石学協会)が認定する宝石学資格、『FGA(Fellow of The Gemmological Association of Great Britain=英国宝石学協会特別会員)』を有する。

大学卒業後に宝石学を学び、『笑顔創造』を企業理念とする株式会社東洋へ入社。その後、東洋ルースで宝石の仕事に携わる。高い鑑別能力による、確かで価値のある宝石を、お客様へ届ける。

「宝石はみんなを笑顔にすることができるんです。私たち東洋ルースは『宝石で世界中を輝かせ笑顔溢れる世界を創ります』というビジョンを実現するために全力を尽くします。

今後とも東洋ルースをどうぞよろしくお願い致します。」

■ルース/裸石(はだかいし)とは

ルースとは、一般的に指輪などにジュエリー加工される前の、カットが行われた宝石そのものの事を指します。そもそも宝石といえば、高級な宝飾店に何十・何百万円という金額で販売される形を強くイメージされがちですが、これには理由があります。素材となる金やプラチナの相場の高騰であったり、それらをデザイン:加工する技術者、ジュエリーを実際にお客様の元へ販売する販売員に支払われる人件費等、様々な工程を経て顧客の元へ渡るためです。ですが、宝石が製品になる前の状態『ルース』であれば、比較的安価な金額で宝石を手に入れる事が出来るのです。昨今のハンドメイドブームにより、自分でジュエリーの枠を製作したり、宝石を直接加工する人が増え、ルースの需要は広まって行きました。また、宝石業界用語でルースは「裸石(はだかいし)」と呼ばれる事もあります。

東洋ルースでは、毎回1万点以上の商品を展示会にお持ちしておりますが、ルースケースにそれぞれ価格が対応した色つきのシールが貼られていて、一目で価格帯が分かる仕組みとなっております。

東洋ルース公式ホームページ:https://www.toyo-loose.jp/(https://www.toyo-loose.jp/)

東洋ルースオンラインストア:https://shop.toyo-loose.jp/(https://shop.toyo-loose.jp/)

東洋ルース公式X

メイン:https://twitter.com/TOYO_Loose(https://twitter.com/TOYO_Loose)

オンラインストア専用:https://x.com/TOYOLOOSE_staff(https://x.com/TOYOLOOSE_staff)

(※「なりすましアカウント」にご注意ください)



【会社情報】

会社名:株式会社東洋

本社所在地:〒363-0017 埼玉県桶川市西2丁目9-36 2階

電話番号:048-578-7323

【本件に関するお問い合わせ先】

広報担当:神田 瑞生

担当者直通携帯:048-578-7323

メールアドレス:toyo-press@toyo-egroup.jp