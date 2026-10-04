ＭＬＢの地区シリーズが３日（日本時間４日）に開幕。ナ・リーグのパドレスは敵地でのブルワーズ戦に２-３で逆転負けし、黒星スタートとなった。

あまりにも不運な結末となった。パドレスは１点を追う９回一死一塁から４番のタイ・フランス内野手（３２）が守護神・メギルの投じた１５９キロ直球を一閃。打球は左翼上空に高々と舞い上がった。起死回生の逆転弾かと思われたが、ボールは屋根のケーブルに当たって落下。これを左翼手のチュウリオが左翼フェンス手前で直接捕球した。

アメリカン・ファミリー・フィールドのグラウンドルールではフェアグラウンドの上空で屋根、屋根のトラス（骨組み）、または屋根のケーブルに当たった打球はそのままインプレーとなり、野手がその打球を捕球すれば打者はアウトとなる。審判は「アウト」をコールし、パドレスは異議を唱えたが、判定は覆らず、次打者のメリルは右直に倒れて第１戦を落とした。

パドレスのスタメン監督は「今日の審判会議で、ボールが屋根に当たったらどうなるか冗談を言い合ったんだ」と明かし「残念ながら、私たちにとっては悪い運命だった。ホームランの可能性があるかのように見えた。ただ、思い通りにいかなかっただけだ」と肩を落とした。

同球場の屋根は開閉式で、開いていれば逆転２ランになっていた可能性が高く、運に見放されたパドレスに米メディアは同情的だった。ドジャース専門メディアの「ドジャース・ネーション」のダグ・マッケイン記者は「パドレスは本当に呪われた球団なのかもしれない。あの打球は本来ならスタンドに入っていたはずで、そうなればパドレスは９回に４-３とリードを奪えていたはず」と指摘。

「スポーティング・ニュース」も「サンディエゴにとっては非常に悔しい判定となったが、ルールに基づけば正しい判断だ。土曜日の夜、チームはこの判定で不利益を被ることになり、やはり自分たちには『呪い』がかかっているのではないかと感じているかもしれない」と報じた。