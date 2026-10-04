SIAM SHADEが1997年にリリースし、アニメ『るろうに剣心』のエンディングテーマとして大ヒットした『1/3の純情な感情』。



【写真】「1/3の純情な感情」を3連投した強者が！

「壊れるほど愛しても 1/3も伝わらない」…切ないシャウトが印象的なこの曲を3つそろえて“完成”させてしまった人物が、SNS上で大きな注目を集めている。



「誰やねん3回歌って『純情な感情』を完成させたやつ」



と、その模様を紹介したのはCanva Japan Canva教育版統括マネージャーの坂本良晶さん（@saruesteacher）。



坂本さんが開いたカラオケの履歴に3連続で並ぶ『1/3の純情な感情』。そう、これを歌った人は1/3を3つそろえることで、見事に『1/1の純情な感情』を完成させたというわけだ。



坂本さんにお話を聞いた。



--履歴はどんなシチュエーションでご覧になったのでしょうか？



坂本：Canva Japanの会議で、海外から外国人の偉い人たちが来ての飲み会の二次会で「カラオケBanBan渋谷三丁目店」に来ていました。



なんとなく履歴を触っていたら、前の人がSIAM SHADEを3連発していたのを発見。ふと、「1/3が3回でついに純情な感情完成してるがな！」と個人的に突っ込んでしまったのですが、Xでバズる気がして写真を撮りました。



--実際バズってしまいましたね…。



坂本：投稿したら翌朝に万バズになってて、そのまま31万いいねと、まさかの展開になりました…。



本職と1mmもシナジーを生めないバズだったので微妙な心境でしたが、平成懐メロにクスッとなった方がたくさんいたのならハッピーです。



なお、自作自演を疑う人がたくさんいました。ですが外国人の偉い人たちがたくさんいる中で、平成懐メロを3連続歌う強靭なメンタルは僕にはなかったので、ヤラセではありません。



◇ ◇



SNSユーザーから

「3回歌ったら完成なんや 」

「1/3の純情な感情→ 1/9の純情な感情→ 1/27の純情な感情かと思いました」

「伯方の塩は5回歌っても、どこまでも伯方の塩でした」

など、数々の驚きの声が寄せられた今回の投稿。



『1/3の純情な感情』を完成させた人物の正体は分からなかった。「カラオケBanBan渋谷三丁目店」で3回連続で歌った記憶のある方は、ぜひ名乗り出ていただきたい。



（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）