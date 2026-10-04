SIAM SHADEの名曲「1/3の純情な感情」 3回連続で歌って「1/1」だ！ カラオケ強者の履歴が万バズ＆31万いいね
SIAM SHADEが1997年にリリースし、アニメ『るろうに剣心』のエンディングテーマとして大ヒットした『1/3の純情な感情』。
「壊れるほど愛しても 1/3も伝わらない」…切ないシャウトが印象的なこの曲を3つそろえて“完成”させてしまった人物が、SNS上で大きな注目を集めている。
「誰やねん3回歌って『純情な感情』を完成させたやつ」
と、その模様を紹介したのはCanva Japan Canva教育版統括マネージャーの坂本良晶さん（@saruesteacher）。
坂本さんが開いたカラオケの履歴に3連続で並ぶ『1/3の純情な感情』。そう、これを歌った人は1/3を3つそろえることで、見事に『1/1の純情な感情』を完成させたというわけだ。
坂本さんにお話を聞いた。
--履歴はどんなシチュエーションでご覧になったのでしょうか？
坂本：Canva Japanの会議で、海外から外国人の偉い人たちが来ての飲み会の二次会で「カラオケBanBan渋谷三丁目店」に来ていました。
なんとなく履歴を触っていたら、前の人がSIAM SHADEを3連発していたのを発見。ふと、「1/3が3回でついに純情な感情完成してるがな！」と個人的に突っ込んでしまったのですが、Xでバズる気がして写真を撮りました。
--実際バズってしまいましたね…。
坂本：投稿したら翌朝に万バズになってて、そのまま31万いいねと、まさかの展開になりました…。
本職と1mmもシナジーを生めないバズだったので微妙な心境でしたが、平成懐メロにクスッとなった方がたくさんいたのならハッピーです。
なお、自作自演を疑う人がたくさんいました。ですが外国人の偉い人たちがたくさんいる中で、平成懐メロを3連続歌う強靭なメンタルは僕にはなかったので、ヤラセではありません。
◇ ◇
SNSユーザーから
「3回歌ったら完成なんや 」
「1/3の純情な感情→ 1/9の純情な感情→ 1/27の純情な感情かと思いました」
「伯方の塩は5回歌っても、どこまでも伯方の塩でした」
など、数々の驚きの声が寄せられた今回の投稿。
『1/3の純情な感情』を完成させた人物の正体は分からなかった。「カラオケBanBan渋谷三丁目店」で3回連続で歌った記憶のある方は、ぜひ名乗り出ていただきたい。
（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）