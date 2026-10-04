阪神は広島に敗れるも、巨人の敗戦により連覇が決定した

阪神は3日、敵地で行われた広島戦に4-6で敗れたものの、2位の巨人がDeNAに敗れたため、2年連続のリーグ優勝が決定した。4年で3度目となる黄金期を迎え、試合後には歓喜のビールかけが行われたが、そこで見せた大山悠輔内野手の“熟練の技術”が「すごい技術や」と大きな話題を呼んでいる。

悲願の連覇を果たし、祝勝会は歓喜の渦に包まれた。選手たちが勢いよくビール瓶をかけ合うなか、ひときわ際立つ存在感を示したのが主砲の大山。絶妙な指の絞りと腕の振りから繰り出されるビールは、まるで高圧洗浄機のような凄まじい勢いと飛距離を描き、狙いを定めたナインをピンポイントで直撃した。

この一幕がSNS上で拡散されると、ファンは大盛り上がり。「職人技極めてて笑った」「こういうとこで技術を発揮する男」「消火活動で草」「これが消防士って言われてたやつか」「もはやプロの方やん」「ケルヒャー並みにすげえ」「消防士の放水や」などと、絶賛するコメントが相次いだ。（Full-Count編集部）