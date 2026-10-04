テイラー・スウィフト＆リサらが豪華ドレスで登場＜MTV VMAs2026＞レッドカーペットを振り返り！
米MTVが主催するミュージックビデオの祭典、MTVビデオ・ミュージック・アワード2026（MTV VMAs）が、スヌープ・ドッグの司会で現地時間9月27日、ロサンゼルスのピーコック・シアターにて開催された。テイラー・スウィフトやBLACKPINKのリサら、全米最大級の音楽授賞式を彩った歌姫たちのレッドカーペットルックをチェックしよう。
【写真】足先まで美しい・・テイラー・スウィフト、スタイル抜群のドレス姿
★テイラー・スウィフト
新設されたアーティスト・ディレクター・オナーズに加え、年間最優秀ビデオ賞を含む3部門受賞を果たし、VMAs史上最多受賞アーティストとなったテイラー。この日は背中にシースルー素材を使用した黒いコルセットトップに、シルバーのスカートを組み合わせたタマラ・ラルフのドレスを着用した。アクセサリーは、レヴィエフとアニータ・コーのイヤリングを重ね付けし、エト・マリアのダイヤモンドリングで輝きを添えた。
★チャーリー・XCX
マドンナ、サブリナ・カーペンターと共にオープニングを飾ったチャーリー・XCX。レッドカーペットでは、サンローランのクリエイティブディレクター、アンソニー・ヴァカレロが手掛けたクロップド丈のロングスリーブトップスと、ルーライズのマキシスカートを着用。黒髪をストレートにブロウし、ダークでグラマラスな魅力をアピールした。
★タイラ
プレゼンターを務めたタイラは、ライトブルーのブラと、ローライズタイトスカート、ティールカラーのチョーカー、ベージュのパンプスをヘビ柄で統一。リップはオレンジ、ネイルでピンクをプラスし、カラフルでワイルドなルックを披露した。
★BLACKPINK・リサ
坂口健太郎とのコラボ曲「DREAM feat. Kentaro Sakaguchi」で、K‐POPソロアーティストとして初めて年間最優秀ポップ賞を受賞したほか、先月リリースした新曲「SaWaDiKa」をパフォーマンスしたリサ。レッドカーペットでは、ジ・アティコによる全身が透ける刺激的なドレスに、クワイン・リのボリュームコートを合わせ、ジミー・チュウのシューズをコーデ。クリムゾンレッドに染まったワントーンコーデを披露した。
★テヤナ・テイラー
映画『ワン・バトル・アフター・アナザー』への出演でも注目を集めたダンサーでモデル、シンガー、振付師、俳優のテヤナ・テイラーは、今年ラッキー・デイとコラボした「Hard Part」で最優秀コラボレーション賞にノミネート。惜しくも受賞は逃したものの、レッドカーペットではズハイル・ムラドによる大胆なネイキッドドレスで圧倒的な存在感を見せつけた。
【写真】足先まで美しい・・テイラー・スウィフト、スタイル抜群のドレス姿
★テイラー・スウィフト
新設されたアーティスト・ディレクター・オナーズに加え、年間最優秀ビデオ賞を含む3部門受賞を果たし、VMAs史上最多受賞アーティストとなったテイラー。この日は背中にシースルー素材を使用した黒いコルセットトップに、シルバーのスカートを組み合わせたタマラ・ラルフのドレスを着用した。アクセサリーは、レヴィエフとアニータ・コーのイヤリングを重ね付けし、エト・マリアのダイヤモンドリングで輝きを添えた。
マドンナ、サブリナ・カーペンターと共にオープニングを飾ったチャーリー・XCX。レッドカーペットでは、サンローランのクリエイティブディレクター、アンソニー・ヴァカレロが手掛けたクロップド丈のロングスリーブトップスと、ルーライズのマキシスカートを着用。黒髪をストレートにブロウし、ダークでグラマラスな魅力をアピールした。
★タイラ
プレゼンターを務めたタイラは、ライトブルーのブラと、ローライズタイトスカート、ティールカラーのチョーカー、ベージュのパンプスをヘビ柄で統一。リップはオレンジ、ネイルでピンクをプラスし、カラフルでワイルドなルックを披露した。
★BLACKPINK・リサ
坂口健太郎とのコラボ曲「DREAM feat. Kentaro Sakaguchi」で、K‐POPソロアーティストとして初めて年間最優秀ポップ賞を受賞したほか、先月リリースした新曲「SaWaDiKa」をパフォーマンスしたリサ。レッドカーペットでは、ジ・アティコによる全身が透ける刺激的なドレスに、クワイン・リのボリュームコートを合わせ、ジミー・チュウのシューズをコーデ。クリムゾンレッドに染まったワントーンコーデを披露した。
★テヤナ・テイラー
映画『ワン・バトル・アフター・アナザー』への出演でも注目を集めたダンサーでモデル、シンガー、振付師、俳優のテヤナ・テイラーは、今年ラッキー・デイとコラボした「Hard Part」で最優秀コラボレーション賞にノミネート。惜しくも受賞は逃したものの、レッドカーペットではズハイル・ムラドによる大胆なネイキッドドレスで圧倒的な存在感を見せつけた。