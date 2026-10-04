ガーディアンズとの地区シリーズ第1戦

米大リーグ・ホワイトソックスの村上宗隆内野手は3日（日本時間4日）、敵地でガーディアンズとの地区シリーズ第1戦に「4番・一塁」で先発出場し、4回にポストシーズン1号となる先制2ランを放った。チームは3-0で勝利。試合後に明かした事実で、会見場は2度笑いに包まれた。

0-0の4回無死一塁。村上は、ガーディアンズ先発メシックの初球、内角高めを完璧に捉えた。右翼へ伸びる打球を打席で見守った確信弾。打球速度112.2マイル（約180.6キロ）、飛距離440フィート（約134メートル）。沈黙する敵地とは対照的に、ホワイトソックスベンチは大騒ぎとなった。

試合後会見の模様を、米ポッドキャスト番組「ファウル・テリトリー」公式Xが公開。村上はスイングの約4秒後、一塁に向かう際にホワイトソックスのベンチに向かって咆哮していたが、これについて聞かれると「いや、もう汚い言葉でした」と日本語で説明した。

会見場にはまず日本メディアと思われる笑い声が響き、その後に英語で翻訳されると米メディアの笑いが漏れていた。村上のこの一発が決勝点となり、ホワイトソックスが勝利。先手を取った。



（THE ANSWER編集部）