近鉄奈良駅の入り口で激写された〝奈良すぎる光景〟に6.1万人驚がく　しかし地元民の反応は

「そんなとこで休憩してたら危ないと思うよ...」

【写真集】270.9万表示、6.1万いいねの〝奈良の日常〟

そんなポストがX上に投稿され、話題になっている。

鉄奈良駅の近くの商店街「餅飯殿（もちどいの）センター街」の猫グッズ店「necoco」のXアカウント（＠necoco12）が2026年8月26日に投稿したのは、駅の地下へと続く階段の入り口を写した1枚。その足元の黄色い点字ブロックに、何やら茶色い影が横たわっている。

背中にはまだ白い斑点が残り、脚はきれいに折りたたまれている。そう、子鹿だ。

すぐ横を通行人が通り過ぎていくというのに、どこ吹く風。涼しげな顔で遠くを見つめている。

写真を撮影したnecocoの店主さんに詳しい話を聞いた。

鹿がいるのは日常、だけど...

まさかの場所で寝そべる小鹿と出会ったのは、近鉄奈良駅の東側出口。

階段の手前は噴水のある広場で、その先には複数の商店街が続いている

店主さんは普段から通勤でこの場所を通っており、この日も出勤中。このあたりを鹿たちが闊歩しているのは、日常の光景なんだとか。

しかしこの日の子鹿は、ずいぶんリラックスして寝そべっていた。その可愛らしさに、思わずカメラを向けたそう。

とはいえ、周囲の反応は意外にも落ち着いたものだったようで......。

さすがは奈良。点字ブロックで寝そべる子鹿くらいでは、地元民の足はなかなか止められないらしい。

この写真に、Xユーザーからは6万1000件を超えるいいねのほか、

「仔鹿｢えっ？...ひとが...よけてくれるよね...？｣」

「点字ブロック上なので、いい具合にツボ刺激もあると思われ...」

「そのうち電車乗って、あ、涼しいやんココとか言い出しそう」

といった声が寄せられている。（ライター：Met）