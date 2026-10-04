近鉄奈良駅の入り口で激写された〝奈良すぎる光景〟に6.1万人驚がく しかし地元民の反応は
「そんなとこで休憩してたら危ないと思うよ...」
そんなポストがX上に投稿され、話題になっている。
鉄奈良駅の近くの商店街「餅飯殿（もちどいの）センター街」の猫グッズ店「necoco」のXアカウント（＠necoco12）が2026年8月26日に投稿したのは、駅の地下へと続く階段の入り口を写した1枚。その足元の黄色い点字ブロックに、何やら茶色い影が横たわっている。
背中にはまだ白い斑点が残り、脚はきれいに折りたたまれている。そう、子鹿だ。
すぐ横を通行人が通り過ぎていくというのに、どこ吹く風。涼しげな顔で遠くを見つめている。
写真を撮影したnecocoの店主さんに詳しい話を聞いた。
鹿がいるのは日常、だけど...
まさかの場所で寝そべる小鹿と出会ったのは、近鉄奈良駅の東側出口。
階段の手前は噴水のある広場で、その先には複数の商店街が続いている
店主さんは普段から通勤でこの場所を通っており、この日も出勤中。このあたりを鹿たちが闊歩しているのは、日常の光景なんだとか。
しかしこの日の子鹿は、ずいぶんリラックスして寝そべっていた。その可愛らしさに、思わずカメラを向けたそう。
とはいえ、周囲の反応は意外にも落ち着いたものだったようで......。
「海外の観光客は何人か写真を撮っていましたが、他にも鹿が数頭いたため、この鹿を気に留める人はあまりいないように見えました」（店主さん）
さすがは奈良。点字ブロックで寝そべる子鹿くらいでは、地元民の足はなかなか止められないらしい。
この写真に、Xユーザーからは6万1000件を超えるいいねのほか、
「仔鹿｢えっ？...ひとが...よけてくれるよね...？｣」
「点字ブロック上なので、いい具合にツボ刺激もあると思われ...」
「そのうち電車乗って、あ、涼しいやんココとか言い出しそう」
といった声が寄せられている。（ライター：Met）