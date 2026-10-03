広瀬すず、異性の友情は「ありえる」 女子高生のお悩みに寄り添う
俳優の広瀬すず、作家の凪良ゆうが3日、東京・アーバンドック ららぽーと豊洲で行われた映画『汝、星のごとく』（10月9日公開）の公開直前イベントに参加した。
【写真】原作者の凪良ゆうも参加したイベント
イベントではお悩み相談コーナーも。同じ部活動の同級生が好きになったという高校1年生から「勇気を出して映画に誘ってみました。しかし、彼は男女の友情があると考えているため、私のことを恋愛対象と見ていないようです。どうすれば振り向いてもらえるでしょうか？」という内容のお悩みが寄せられた。
広瀬は「私は異性の友情はありえると思っているタイプ」と明かす。ただ「2人で遊びに行って、もうそれってねぇ！」と苦悩する女子高生に寄り添っていた。
本作は、凪良ゆうによる同名小説を藤井監督が実写映画化。風光明媚な瀬戸内の島を舞台に、京都から転校してきた青埜櫂（横浜流星）と、島で生まれ育った井上暁海（広瀬すず）が出会い、運命に翻弄されながら歩む15年間を描く。
【写真】原作者の凪良ゆうも参加したイベント
イベントではお悩み相談コーナーも。同じ部活動の同級生が好きになったという高校1年生から「勇気を出して映画に誘ってみました。しかし、彼は男女の友情があると考えているため、私のことを恋愛対象と見ていないようです。どうすれば振り向いてもらえるでしょうか？」という内容のお悩みが寄せられた。
広瀬は「私は異性の友情はありえると思っているタイプ」と明かす。ただ「2人で遊びに行って、もうそれってねぇ！」と苦悩する女子高生に寄り添っていた。
本作は、凪良ゆうによる同名小説を藤井監督が実写映画化。風光明媚な瀬戸内の島を舞台に、京都から転校してきた青埜櫂（横浜流星）と、島で生まれ育った井上暁海（広瀬すず）が出会い、運命に翻弄されながら歩む15年間を描く。