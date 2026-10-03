人は年齢を重ねると、体力や気力の変化を感じる人は少なくありません。しかし一方で、90歳近くになっても活発に活動し、毎日をいきいきと楽しんでいる人もいます。そんな元気いっぱいな高齢女性との出会いを描いた漫画『元気なaround90（アラナイ）憧れる～』（作：オムニウッチーさん）がInstagramに投稿されました。



【漫画】『元気なaround90（アラナイ）憧れる～』（全編を読む）

ある日、北海道在住の作者が働く雑貨店に1人の女性客がやって来ます。日傘を見ていた女性客に、作者が「良かったら開いて見てください！」と声をかけました。



すると女性客は「この柄、私には少し派手かしらね～。85を過ぎてるおばあちゃんだから」と言います。年齢よりもずっと若く見えることに驚く作者に、女性客は自身の若さの秘訣について語り始めます。



なんと女性客は、ほとんど肉と食べない食生活を送っており、さらに肉を食べるときは熊肉しか食べないことを、若さの秘訣として話しました。それを聞いた作者は「熊？！熊しか食べない？」と、困惑を隠せません。



どうも女性客の父親は猟師だったそうで、昔はよく獲れたそうです。そして作者は心の中で、「そうか…昔の人は熊を狩って食べてたのか…熊鍋とか聞いたことあるもんなぁ」と納得します。



そんな会話をしていると、女性客は「折りたたみ傘の方がいいかしらね？旅行に持っていけるし」と、話題を傘へ戻しました。彼女は、つい先日も道内を旅行してきたそうですが、旅行そのものが趣味ではないと言います。



そして「私…追っかけやってて～福田サトユキのファンなのよ～」と、今度は「推し活」について語りだします。楽しそうに話す女性客を前に、作者は笑顔でうなずきながらも、心の中では「福田サトユキ…って誰？」と新たな疑問を抱えるのでした。



読者からは「こんな可愛らしいおばあちゃんになりたい」や「まだまだずっと先だけど、元気なアラナイ目指したい」など女性客への憧れの声が多く寄せられています。そんな同作について、作者のオムニウッチーさんに話を聞きました。



ん？今、熊って言った？？聞き間違いじゃないよね？？

-同作を描こうと思われたきっかけを教えてください。



年齢を聞いて驚いたのと、お話をしていてツッコミ所が満載でして（笑）



私自身楽しかったのと、このような年齢の重ね方をしたいなと思い漫画にしました。



-2人のやり取りを面白く描くうえで、工夫されたことを教えてください。



お話してる時の「間」ですかね？実際はツッコミもせず当たり前のように話しているのですが、心の中ではツッコミの嵐でして…。



「ん？今、熊って言った？？聞き間違いじゃないよね？？」という感じで一瞬考える時間を漫画では描いています。



-同作に寄せられた反響をご覧になり、どのように感じられましたか？



私も全く同感でして…自分も将来９０歳近くまで元気でいたいですし、こうして1人でお買い物を楽しめる高齢者になりたいなと感じています。



（海川 まこと／漫画収集家）