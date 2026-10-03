パラマウントとワーナー統合、新社名は「スカイダンス」に決定

パラマウント・スカイダンスとワーナー・ブラザース・ディスカバリー（WBD）の統合後、新たな親会社は「Skydance Corporation（スカイダンス・コーポレーション）」を名乗ることが決まった。買収は2026年10月6日に完了する見込みで、同日付で社名変更が実施される予定だ。

アナウンス映像が公開されている。『タイタニック』『ロード・オブ・ザ・リング』『ダークナイト』『スーパーマン』『トップガン マーヴェリック』『ハリー・ポッター』『罪人たち』「ゲーム・オブ・スローンズ」『バービー』『フォレスト・ガンプ／一期一会』『ゴッドファーザー』など、両ブランドが保有する膨大なカタログ作品の映像が、ハンス・ジマーによる『インセプション』の深奥なスコアのもとにマッシュアップ。最後はスカイダンスのロゴの周囲に、これより一つの企業のもとにまとまることとなる無数のブランドロゴが散りばめられる。

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パラマウント会長兼CEOのデヴィッド・エリソンがした。エリソンは、パラマウントとワーナー・ブラザースという2つの歴史あるスタジオのブランドを守りつつ、統合会社には独自のアイデンティティを持たせるため「Skydance」の名を選んだと説明している。

「パラマウントとワーナー・ブラザースは、1世紀以上にわたって文化を形作ってきました。両社を統合することで歴史を書き換えるのではなく、これらの象徴的なスタジオに、さらに強力なエンジンを与えるのです。」

つまり、パラマウントやワーナー・ブラザースの名前そのものが消えるわけではない。スカイダンスが統合企業の名称となり、そのもとで両スタジオはそれぞれのブランドとアイデンティティを維持する。

エリソンはの中で、「新たな企業アイデンティティによって、どちらかの存在を損なったり、変えたり、覆い隠したりすることは決して望んでいなかった」と説明。「むしろ、統合会社には独自のアイデンティティを持たせながら、パラマウントとワーナー・ブラザース、そして私たちの素晴らしいブランドのすべてがスポットライトを浴び続けられる名前を求めていました」としている。

米証券取引委員会（SEC）へのによると、現在の「Paramount Skydance Corporation」は10月6日付で「Skydance Corporation」へ社名を変更する予定。同時に株式市場もNASDAQからニューヨーク証券取引所（NYSE）へ移り、ティッカーシンボルは「PSKY」から「SKYD」に変更される。

「スカイダンス」は、もともとエリソンが創業した映画製作会社スカイダンス・メディアの名称だ。同社は『トップガン マーヴェリック』（2022）や『ミッション：インポッシブル』シリーズなどでパラマウントと長年協業し、2025年8月にはパラマウント・グローバルとの合併によって。それから約1年で、今度はワーナー・ブラザース・ディスカバリーを傘下に収め、「Skydance」の名が巨大メディア企業全体を示す名称となる。

ワーナー買収をめぐっては、Netflixが2025年12月にスタジオ＆ストリーミング部門の買収に合意した一方、パラマウントがWBD全社を対象とする対抗案を提示。2026年2月にはNetflixが撤退し、。

パラマウントとWBDは9月30日、買収手続きについてと発表している。統合後はパラマウント、ワーナー・ブラザースの映画スタジオをはじめ、HBO Max、Paramount+、CBS、CNN、DC、ニコロデオンなど多数のブランドがスカイダンスの傘下に集結することになる。

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