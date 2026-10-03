きのう午後、三重県津市の住宅が全焼し子どもとみられる4人の遺体が見つかった火事で、出火当初、玄関の近くが激しく燃えていたとみられることが分かりました。

きのう午後2時過ぎ、津市香良洲町のブラジル国籍の男性（38）の住宅が全焼する火事があり、焼け跡から4人の遺体が見つかりました。

出火当時、室内には男性の4歳の娘と、男性の知人女性の13歳と12歳の息子と10歳の娘がいたとみられていて、警察は遺体が4人の子どもとみて身元の確認を進めています。男性と知人女性は当時、外出中だったということです。

現場の隣に住む人

「子どもの声がして、しばらくしたらパチパチと木が焼けてはじける音がしてきて、外に出て見たら、建物と建物の間から火柱が上がっていた」

また、消防への取材で、出火当時、玄関の近くが激しく燃えていたと近隣の住人が話していることが新たに分かりました。住宅の東側にはプロパンガスのボンベがあり、消防が到着した時にはすでに破裂していたということです。

警察と消防はけさから実況見分を行い、火が出た原因を調べています。