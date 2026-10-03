お洒落カフェで和風パスタを注文「もの凄い違和感が口に……」　料理から出てきた“茶色い塊”に困惑「パスタにチョコレート？」

おしゃれなカフェでの優雅な食事のはずが、想定外の味付けに困惑したという体験談が寄せられた。

以前住んでいた家の近所に「美味しいケーキ屋さんがありました」と明かす60代男性。その店舗の2階が、「とってもおしゃれなカフェ」になっていたという。

男性はある日そのカフェに行き、醤油味系の和風パスタを注文した。ところが……。（文：篠原みつき）

「醤油辛いのか甘いのかよく分からない味です」

テーブルに運ばれてきたパスタをフォークに絡め、口に運んだ男性だったが、すぐに異変に気づく。

「もの凄い違和感が口に拡がりました。醤油辛いのか甘いのかよく分からない味です。よく見ると麺の間に茶色い塊が多く混ざっています。その塊だけを食べると甘いチョコレートです。パスタにチョコレート？？？」

和風パスタにチョコレートという斬新すぎる組み合わせは、男性を混乱させるだけだったようだ。ケーキ店に併設されたカフェという性質上、調理中に誤って混入したことも疑われる。

しかし、筆者が調べたところ、ネット上にはチョコを使ったキノコパスタのアレンジレシピが複数存在していた。おしゃれカフェがオリジナルパスタで勝負していた可能性はあるだろう。しかし、

「こんな組み合わせもあるのか？？？ でもこんな強い違和感のあるような使い方は無いのでは？」

と投稿はそこで終わっており、少なくとも男性の味覚には刺さらなかったようだ。

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