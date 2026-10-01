西野七瀬、大人っぽさ漂うワンピースで登場 スリットからは美脚がちらり
俳優・西野七瀬が1日、都内で行われた映画『バッド・ルーテナント：トウキョウ』（23日公開）TOKYOプレミアフォトコールに登壇した。
【全身ショット】美脚チラリ…スリットが入ったブラックドレスで登場した西野七瀬
西野はスモークがたかれる中、大人っぽいブラックワンピースをまとって登場。裾には大きなスリットが入っており、歩くたびにちらりと美脚をのぞかせた。駆けつけた来場者には、笑顔で手を振ったり、サインを書いたりとファンサービスして会場を盛り上げた。
そして、「悪より悪い、悪い奴らがたくさん出ている映画なんですけど、一見悪くなさそうな私の役も見ようによっては結構やばいと思いますので、そこも楽しんでください」と本作をアピールした。
本作は、ハリウッドスタジオ「NEON」が企画段階から北米配給を決めたサスペンスアクション。東京で、ヤクザを狙った連続猟奇殺人事件が発生し、汚職の噂が絶えない矢吹恭二（小栗旬）が事件を担当。そんな矢吹の前に次期大統領の娘の行方を追うFBI捜査官・グエン（リリー・ジェームズ）が現れ、グエンが追う失踪事件と東京の連続殺人が複雑に絡み合う。
イベントにはほかに、小栗、リヴ・モーガン、間宮祥太朗、岩田剛典、野村周平、舘ひろし、向里祐香、村上淳、中野英雄、三池崇史監督が参加した。
【全身ショット】美脚チラリ…スリットが入ったブラックドレスで登場した西野七瀬
西野はスモークがたかれる中、大人っぽいブラックワンピースをまとって登場。裾には大きなスリットが入っており、歩くたびにちらりと美脚をのぞかせた。駆けつけた来場者には、笑顔で手を振ったり、サインを書いたりとファンサービスして会場を盛り上げた。
本作は、ハリウッドスタジオ「NEON」が企画段階から北米配給を決めたサスペンスアクション。東京で、ヤクザを狙った連続猟奇殺人事件が発生し、汚職の噂が絶えない矢吹恭二（小栗旬）が事件を担当。そんな矢吹の前に次期大統領の娘の行方を追うFBI捜査官・グエン（リリー・ジェームズ）が現れ、グエンが追う失踪事件と東京の連続殺人が複雑に絡み合う。
イベントにはほかに、小栗、リヴ・モーガン、間宮祥太朗、岩田剛典、野村周平、舘ひろし、向里祐香、村上淳、中野英雄、三池崇史監督が参加した。