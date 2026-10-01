那須川天心、誹謗中傷にクギ「本当につまんねえし 退屈なんだよ」
プロボクサーの那須川天心が1日、自身のSNSを更新し、「叩いたり誹謗中傷する人達」に向けて苦言を呈した。
【写真】那須川天心“舌出し”写真で誹謗中傷者を挑発
先月27日に東京・TOYOTA ARENA TOKYO（トヨタアリーナ）で行われたWBC世界バンタム級タイトルマッチで、井上拓真との再戦に臨み敗れた那須川。試合後には「もう何が何だかよくわからないです」と投稿し、試合結果も含めてさまざまな議論がSNSなどを通じてなされている。
那須川は「叩いたり誹謗中傷する人達 やってる事いじめだし 本当につまんねえし 退屈なんだよずっと もっと面白い事言ってくれよ」と訴えるとともに「それでも応援してくれてる人達 いつも本当にありがとう 大好きです みんなも負けんなよ！！」とエールを送っている。
引用：「那須川天心」Instagram（＠tenshin.nasukawa）
【写真】那須川天心“舌出し”写真で誹謗中傷者を挑発
先月27日に東京・TOYOTA ARENA TOKYO（トヨタアリーナ）で行われたWBC世界バンタム級タイトルマッチで、井上拓真との再戦に臨み敗れた那須川。試合後には「もう何が何だかよくわからないです」と投稿し、試合結果も含めてさまざまな議論がSNSなどを通じてなされている。
那須川は「叩いたり誹謗中傷する人達 やってる事いじめだし 本当につまんねえし 退屈なんだよずっと もっと面白い事言ってくれよ」と訴えるとともに「それでも応援してくれてる人達 いつも本当にありがとう 大好きです みんなも負けんなよ！！」とエールを送っている。
引用：「那須川天心」Instagram（＠tenshin.nasukawa）