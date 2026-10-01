梱包材の「プチプチ」がそのまま社名に…より親しみやすく、川上産業が創業58年で初の社名変更
梱包材としておなじみの「プチプチ」を製造・販売する川上産業が、10月1日から「プチプチ株式会社」へ社名を変更した。
【写真】プチプチの種類は1000種類以上…!?
■創業58年で初の社名変更
川上産業は1968年に創業し、1994年には「プチプチ」を商標登録。今回、創業58年で初めて社名を変更し、長年親しまれてきた商品名をそのまま会社名に掲げることとなった。
同社によると、現在は1000種類以上のプチプチを製造・販売しているという。また、使用済みのプチプチを回収して再び製品へ戻す「ループリサイクル」にも取り組んでおり、2025年度には再生原料の使用比率が98％に達している。
これまでの「モノをまもる」役割に加え、資源を循環させることで環境や次の世代の暮らしも守っていきたい…そんな思いも、今回の社名変更には込められている。
■「1いいね＝1プチ」という企画も…？
さらに、「1いいね＝1プチ」として、この投稿についた「いいね」の数だけ、中の人が実際にプチプチをつぶすと宣言した。
100いいねなら100プチ、1000いいねなら1000プチ……と、反響が大きくなるほど中の人がつぶすプチプチも増えていく仕組み。いいね数は10月8日時点で集計するという。
58年間親しまれてきた「川上産業」から、親しみやすくわかりやすい「プチプチ株式会社」へ。新たなスタートを切った同社とともに、公式Xの中の人が一体何回プチプチをつぶすことになるのかにも注目だ。
【写真】プチプチの種類は1000種類以上…!?
■創業58年で初の社名変更
川上産業は1968年に創業し、1994年には「プチプチ」を商標登録。今回、創業58年で初めて社名を変更し、長年親しまれてきた商品名をそのまま会社名に掲げることとなった。
同社によると、現在は1000種類以上のプチプチを製造・販売しているという。また、使用済みのプチプチを回収して再び製品へ戻す「ループリサイクル」にも取り組んでおり、2025年度には再生原料の使用比率が98％に達している。
■「1いいね＝1プチ」という企画も…？
さらに、「1いいね＝1プチ」として、この投稿についた「いいね」の数だけ、中の人が実際にプチプチをつぶすと宣言した。
100いいねなら100プチ、1000いいねなら1000プチ……と、反響が大きくなるほど中の人がつぶすプチプチも増えていく仕組み。いいね数は10月8日時点で集計するという。
58年間親しまれてきた「川上産業」から、親しみやすくわかりやすい「プチプチ株式会社」へ。新たなスタートを切った同社とともに、公式Xの中の人が一体何回プチプチをつぶすことになるのかにも注目だ。