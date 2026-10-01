マクドナルド、北海道91店舗で「月見バーガー」ほか“一部商品”あすまで販売休止 一部のビーフパティ「品質基準を満たしていない可能性」
日本マクドナルドが1日、公式サイトにて、北海道内の91店舗において、「月見バーガー」ほか一部商品の販売を2日まで休止すると発表した。
【画像】マクドナルド、限定デザイン「ぷっくりシール」ほか新グッズ（一覧）
北海道内の店舗に納品された一部のビーフパティについて、「当社の品質基準を満たしていない可能性が判明したため」と説明。「おいしさとお客様への安全・安心な商品のご提供を最優先に考え、北海道内の全91店舗において、対象商品の販売を一時休止いたします」と伝えた。
対象期間は10月2日金曜までを予定。なお対象商品以外のバーガー類や、サイドメニュー、ドリンク、スイーツなどは通常どおり購入できる。
同社は「現在、対象商品の代替在庫の確保および供給体制の整備を進めており、10月3日(土)から通常販売を再開する見込みです」と説明。
「お客様にはご不便、ご心配をおかけいたしますことを深くお詫び申し上げます。今後もお客様に安全・安心な商品をお届けするため、品質管理の徹底に努めてまいります」と謝罪した。
■対象商品
(以下商品の夜マック「倍バーガー」含む)
・ハンバーガー
・チーズバーガー
・エグチ(エッグチーズバーガー)
・ベーコンレタスバーガー
・ダブルチーズバーガー
・ビッグマック
・月見バーガー
・チーズ月見
・北海道産じゃがペッパー月見
・チーズチーズ倍月見
【画像】マクドナルド、限定デザイン「ぷっくりシール」ほか新グッズ（一覧）
北海道内の店舗に納品された一部のビーフパティについて、「当社の品質基準を満たしていない可能性が判明したため」と説明。「おいしさとお客様への安全・安心な商品のご提供を最優先に考え、北海道内の全91店舗において、対象商品の販売を一時休止いたします」と伝えた。
対象期間は10月2日金曜までを予定。なお対象商品以外のバーガー類や、サイドメニュー、ドリンク、スイーツなどは通常どおり購入できる。
「お客様にはご不便、ご心配をおかけいたしますことを深くお詫び申し上げます。今後もお客様に安全・安心な商品をお届けするため、品質管理の徹底に努めてまいります」と謝罪した。
■対象商品
(以下商品の夜マック「倍バーガー」含む)
・ハンバーガー
・チーズバーガー
・エグチ(エッグチーズバーガー)
・ベーコンレタスバーガー
・ダブルチーズバーガー
・ビッグマック
・月見バーガー
・チーズ月見
・北海道産じゃがペッパー月見
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