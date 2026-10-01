ユニコーンは満点回答に至らなかった。ドジャース専門メディア「ドジャース・ネーション」は３０日（日本時間同日）、２０２６年レギュラーシーズンの先発投手陣を独自採点。大谷翔平投手（３２）に対しては、防御率１・７９という圧巻の数字を残しながらも「Ｂ＋」という辛口評価を下した。

最高ランクの「Ａ」を手にしたのは山本由伸投手（２８）だ。２８試合に先発してチーム最多の１８５回を投げ、防御率２・５３、ＷＨＩＰ（１イニング当たりに安打と四球で許した走者数）０・８７。同メディアは故障者が相次いだローテを支え続けた右腕を「ローテーションのＭＶＰ」と絶賛し、エースとしての地位を確立したと評した。

佐々木朗希投手（２４）も「Ａ」。スプリングトレーニングでは制球や速球の動きに不安を抱え、期待値の高さを考えれば前半戦は物足りなかったとされた。それでもスプリットを磨き、後半戦は速球の勢いも復活。将来への成長につながるシーズンだったと評価された。

他ではジャスティン・ロブレスキが「Ｃ＋」、エメ・シーハンは「Ｄ」。タイラー・グラスノーは「Ｃ＋」、エリク・ラウアーは「Ａ」、途中加入のタリク・スクバルは「Ｂ」、ブレーク・スネルは「Ａ－」だった。

そして大谷だ。わずか８５回２／３ながら防御率１・７９、ＦＩＰ（守備の影響を除いて投手の実力を測る指標）２・６１、投手としてのｆＷＡＲ（米データサイト「ファングラフス」が算出する選手の総合的な貢献度を勝利数で示す指標）２・９。同メディアも「登板した時は間違いなく素晴らしかった」とし、「サイ・ヤング賞級の投手だった理由」を示す数字だと認めた。それでも故障で投球回が限られ、ポストシーズン登板もなくなったことが響き「Ｂ＋」止まり。山本、佐々木がそろって「Ａ」を並べただけに、二刀流スターには何ともシビアな〝通信簿〟となった。