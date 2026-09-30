あきとんとんが自身のYouTubeチャンネルで「みんな24時間どんな感じで使ってる？」を公開した。動画では、多くの人が抱える「時間がない」という悩みの原因を、1日の時間の使い方を可視化しながら解説し、効率的な時間管理の重要性について提言している。



動画冒頭、あきとんとんは1から24までの数字が記された棒状のアイテムを取り出し、「多そうに見えるよね。でもちょっと分解してみようか」と語りかける。そこからハサミを使い、睡眠に8時間、学校や仕事に8時間を切り分けると、すでに手元に残る時間は8時間となることを視覚的に示した。



さらに、食事時間に2時間、移動時間に2時間、ショート動画のスクロールに1時間と消費していく様子を実演し、最終的に残る時間はわずか3時間になることを明らかにした。生活スタイルによって変動はあるものの「多くても5時間ぐらいしか残らないと思う」と指摘する。その上で、「毎日忙しくて新しいことを始めたり勉強する時間がないという人は、この残った時間を正確に把握できていない」と核心を突く。多くの人が「1日は24時間ある」と思い込んで無謀な計画を立ててしまうことが、時間が足りなくなる根本的な原因だと語った。



改善策として、あきとんとんは1日の時間の使い方を示した円グラフを提示。「何かを始める時は改めて24時間をどういう風に自分が使っているかっていうのを把握しましょう」と具体的な行動を促した。もし残りが3時間であれば、2時間を勉強に充てて残り1時間は自由に使うなど、現実的な残り時間から逆算して計画を立てることの重要性を強調している。最後には「人間に平等に与えられているのは時間だけ」と断言し、「時間の使い方っていうのをしっかり考えて、人生をより良くしていきましょう」と視聴者に語りかけ、動画を締めくくった。



リンクをコピーする