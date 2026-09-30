市原隼人“甘利田”が再び銀幕へ！ 劇場版『おいしい給食』第5弾制作決定＆超特報解禁
市原隼人が主演する「おいしい給食」シリーズの劇場版第5弾の制作が決定。舞台となる沖縄の情緒あふれる風景や、主人公・甘利田（市原）の新たなバトルを収めた超特報が解禁された。
【動画】「うまそげに決まってんだろ、このヤロー！」甘利田がスクリーンで叫ぶ！ 劇場版『おいしい給食』第5弾 特報
本作は、給食マニアの教師・甘利田幸男と給食マニアの生徒が、「どちらが給食をおいしく食べるか」を競い合う姿を描く、学園食育エンタテインメント。2019年10月に連続ドラマとして始動し、これまでに4作の劇場版が公開された。2026年10月10日から、沖縄を舞台とするシーズン4のドラマが順次放送スタートする。
そしてこの度、劇場版第5弾の制作が決定。シーズン4のドラマ放送を経て、またもや銀幕へつながっていく。沖縄の地で、甘利田とライバル・レンとの“南国うまそげ対決”はどちらに軍配が上がるのか、期待に胸高鳴る。
今回解禁された超特報は、市原演じる甘利田が沖縄のマリンブルーの大海原を前に、「推し食を 求めて荒波 乗り越えて 流れ着いたは うまそげの島」と一句読む姿から始まる。続いて、給食の配膳シーンや、不敵な笑みを見せるライバル・レン、そして甘利田が「そんなん、うまそげに決まってんだろ、このヤロー！」と雄叫びをあげる姿や、海の前で三線（さんしん）を弾く姿が。沖縄ならではの壮大さを感じさせる映像となっている。
なお、新シーズン放送を記念して、9月30日から「おいしい給食」公式YouTubeチャンネルが開設。過去に放送したシーズン各話や特別映像、最新作の動画を届ける。
『おいしい給食』劇場版第5弾は、2027年全国公開予定。
ドラマ『おいしい給食 season4』（全10話）は、テレビ神奈川、TOKYO MX、BS12トゥエルビほかで10月より順次放送。
【動画】「うまそげに決まってんだろ、このヤロー！」甘利田がスクリーンで叫ぶ！ 劇場版『おいしい給食』第5弾 特報
本作は、給食マニアの教師・甘利田幸男と給食マニアの生徒が、「どちらが給食をおいしく食べるか」を競い合う姿を描く、学園食育エンタテインメント。2019年10月に連続ドラマとして始動し、これまでに4作の劇場版が公開された。2026年10月10日から、沖縄を舞台とするシーズン4のドラマが順次放送スタートする。
今回解禁された超特報は、市原演じる甘利田が沖縄のマリンブルーの大海原を前に、「推し食を 求めて荒波 乗り越えて 流れ着いたは うまそげの島」と一句読む姿から始まる。続いて、給食の配膳シーンや、不敵な笑みを見せるライバル・レン、そして甘利田が「そんなん、うまそげに決まってんだろ、このヤロー！」と雄叫びをあげる姿や、海の前で三線（さんしん）を弾く姿が。沖縄ならではの壮大さを感じさせる映像となっている。
なお、新シーズン放送を記念して、9月30日から「おいしい給食」公式YouTubeチャンネルが開設。過去に放送したシーズン各話や特別映像、最新作の動画を届ける。
『おいしい給食』劇場版第5弾は、2027年全国公開予定。
ドラマ『おいしい給食 season4』（全10話）は、テレビ神奈川、TOKYO MX、BS12トゥエルビほかで10月より順次放送。