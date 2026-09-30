現役薬剤師グラドル、白衣×ニット姿の“抜群プロポーション”にファン熱視線「すっごすぎる」「ライン綺麗」
現役薬剤師のグラビアアイドル、三橋くんが30日までにInstagramを更新。美しさ際立つ姿を披露すると、ファンからは驚きの声が集まった。
【写真】現役薬剤師グラドルが「すっごすぎる」「ライン綺麗」 大胆な水着ショットも（全9枚）
今年3月に薬科大学を卒業し、同月28日に薬剤師国家試験に合格したことを公表していた三橋くん。5月には初の商業写真集『no lies』（トランスワールドジャパン）が発売された。
そんな三橋くんはこの日、『ABEMAミッドナイト競輪』に出演したことを報告。「大人な薬剤師ファッションいかがでしたか？」と、ベージュのお腹チラ見えニットに白衣、眼鏡を合わせたコーディネートを披露した。
抜群のプロポーションにファンからは「すっごすぎる」「白衣最高です」「神のプロポーション」「ついつい見ちゃう」「ライン綺麗」などの声が寄せられている。
引用：「三橋くん」Instagram（@mitsuhashi_zz）
【写真】現役薬剤師グラドルが「すっごすぎる」「ライン綺麗」 大胆な水着ショットも（全9枚）
今年3月に薬科大学を卒業し、同月28日に薬剤師国家試験に合格したことを公表していた三橋くん。5月には初の商業写真集『no lies』（トランスワールドジャパン）が発売された。
そんな三橋くんはこの日、『ABEMAミッドナイト競輪』に出演したことを報告。「大人な薬剤師ファッションいかがでしたか？」と、ベージュのお腹チラ見えニットに白衣、眼鏡を合わせたコーディネートを披露した。
抜群のプロポーションにファンからは「すっごすぎる」「白衣最高です」「神のプロポーション」「ついつい見ちゃう」「ライン綺麗」などの声が寄せられている。
引用：「三橋くん」Instagram（@mitsuhashi_zz）