正門良規、向井理からの差し入れに歓喜もツッコミ「知らんと入れはったな」
俳優の向井理が主演を務める配信スタートの『連続ドラマW MR ‐医薬情報担当者‐』（WOWOW）の完成報告会見が29日に行われ、向井のほか、要潤、正門良規（Aぇ！ group）、豊原功補が登壇。正門が、向井から撮影現場に贈られた差し入れについて明かした。
【写真】汗をぬぐう姿までかっこいい正門良規
天保薬品の新人MR・市橋和巳を演じる正門。撮影現場の雰囲気を問われると、「第三営業所は本当に和やかで」と振り返り、同営業所の所長・紀尾中正樹役を務めた向井が、数多くの差し入れを用意してくれたことを明かした。
正門によると、向井は弁当やフィナンシェなどを現場に差し入れたとか。「『フィナンシェ嬉しい！』と思っていたら向井さんが『これがフィナンシェかな』っていいながら食べてはったんで、『あ、フィナンシェを知らんと入れはったやな』と思った」とツッコミを入れ、会場の笑いを誘った。
正門は、初めて会った向井について「想像した紀尾中さんのまま。すごいクレバーでかっこいい方」と感じたという。一方で、撮影が進むにつれて、チャーミングな一面も目にしたと告白。向井のおかげで天保薬品のメンバーとの絆が深まり、距離を縮められたとして「非常に感謝しています」と信頼をにじませた。
『連続ドラマW MR ‐医薬情報担当者‐』は、WOWOWにて10月4日22時より放送・配信。全5話。第1話は無料放送・無料配信。
【写真】汗をぬぐう姿までかっこいい正門良規
天保薬品の新人MR・市橋和巳を演じる正門。撮影現場の雰囲気を問われると、「第三営業所は本当に和やかで」と振り返り、同営業所の所長・紀尾中正樹役を務めた向井が、数多くの差し入れを用意してくれたことを明かした。
正門は、初めて会った向井について「想像した紀尾中さんのまま。すごいクレバーでかっこいい方」と感じたという。一方で、撮影が進むにつれて、チャーミングな一面も目にしたと告白。向井のおかげで天保薬品のメンバーとの絆が深まり、距離を縮められたとして「非常に感謝しています」と信頼をにじませた。
『連続ドラマW MR ‐医薬情報担当者‐』は、WOWOWにて10月4日22時より放送・配信。全5話。第1話は無料放送・無料配信。