愛知県の小牧市議会の小島倫明議長が、女性の容姿や年齢をからかってトラブルになり、議長を辞職することがわかりました。

【写真を見る】イベントで女性の容姿や年齢をからかい夫とトラブルに…市議会議長が辞職願提出 ｢はっきりとした記憶がない｣愛知・小牧市

市の議会事務局などによりますと、小牧市議会の小島倫明議長は9月19日、小牧市で開かれた音楽やグルメのイベント「こまき信長夢夜会」で、来場者の女性の容姿や年齢をからかうような発言をし、女性の夫と言い合いになるトラブルを起こしていたということです。

小島議長は、イベント会場で酒を飲んでいました。

「なぜそのような発言をしたのかは、はっきりとした記憶がない」

小島議長は29日、各会派の代表らに電話で事情を説明。30日、議長の辞職願を副議長宛てに提出しました。

小島議長は当選5回目で、9月15日に市議会議長に就任したばかりでした。

CBCの取材に対し小島議長は、「なぜそのような発言をしたのかは、はっきりとした記憶がない。猛省し、一議員として努めていきたい」などと話しています。