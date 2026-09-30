「ハリー・ポッター」スタジオツアー東京、29日夜に施設内で火災が発生 人的被害なく30日も通常営業「安全確認のうえ」 当面の間はデジタルガイドの販売・提供を停止
映画『ハリー・ポッター』シリーズの世界を体験できる『ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター』（東京都練馬区）は30日、29日夜に施設内の一部で火災が発生したと発表。人的被害はなく、30日も営業を行っていると伝えた。
【カット写真多数】『ハリー・ポッターと賢者の石』場面写真
同施設の公式SNSでは30日朝、【重要なお知らせ】と題した文書が投稿され、29日夜に施設内の一部で火災が発生したと発表。その影響で当面の間、デジタルガイドの販売・提供を停止すると伝えた。ただ火災による人的被害はなく、「安全確認のうえ営業しております」と伝えた。
その上で「デジタルガイドをご購入済みのお客様への対応については公式サイトをご確認ください。お客様にはご迷惑、ご心配をおかけしておりますことをお詫び申し上げます」としている。
【カット写真多数】『ハリー・ポッターと賢者の石』場面写真
同施設の公式SNSでは30日朝、【重要なお知らせ】と題した文書が投稿され、29日夜に施設内の一部で火災が発生したと発表。その影響で当面の間、デジタルガイドの販売・提供を停止すると伝えた。ただ火災による人的被害はなく、「安全確認のうえ営業しております」と伝えた。
その上で「デジタルガイドをご購入済みのお客様への対応については公式サイトをご確認ください。お客様にはご迷惑、ご心配をおかけしておりますことをお詫び申し上げます」としている。