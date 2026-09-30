『ブラッサム』衝撃の“ひよこ丼事件”勃発！ “おとと様”渡部篤郎の宣言にネット悲鳴「最悪」「ぶっちぎりの偏屈親父」
石橋静河が主演する連続テレビ小説『ブラッサム』（NHK総合／毎週月曜～土曜8時ほか）の第1週「私の父、私の母」（第3回）が30日に放送され、“おとと様”こと父・清治（渡部篤郎）が弟の前で見せたまさかの言動が描かれると、ネット上には「うわっ!!マジで声でたwww」「恐怖すぎる」「最悪オブ最悪」といった反響が寄せられた。
【写真】ネットも恐怖した“ひよこ丼”
本作は明治・大正・昭和を駆け抜けた作家・宇野千代の生涯を大胆に再構成し、フィクションとして描く物語。幼い頃からの夢をあきらめず、故郷の山口・岩国を飛び出し、苦難の中でも“幸せのかけら”を見つけ、常に人々の背中を押し続ける主人公・葉野珠（石橋）の姿を活写する。
明治41年。珠（村上蘭）は尋常小学校で出された宿題「父について」の作文を書けずに悩んでいた。一方、父・清治（渡部篤郎）のもとに本家の葉野酒蔵から使いの彦松がやって来る。
家督を弟の清重（三浦誠己）に譲った代わりに、働かずに毎月給金を受け取っている清治。彦松は清治に、清重からの“いつまでも働かん者が身内におっては葉野の名が廃る”という伝言を伝える。これに清治は「弟の分際で…」と笑いつつ、真剣な表情で「分かった」と応じる。そして清治は彦松を通じて、話し合いのために清重を酒席に呼び出す。
後日、清治は弟・清重と対面。仕事の話をしたがる清重に対して、清治は「まぁ、そう急くな」と酒を注ぐ。酒を飲んだ清重が「やっと兄様がまっとうに…」と喜ぶと、清治は黙って手を叩き、店の女中を呼ぶ。
「腹が減ったろう？」と言いながら清治は女中から受け取った一杯のどんぶりを清重の目の前に置く。清治から「ほら食え。おごりじゃ」と言われた清重がどんぶりのふたを開けると、中から数匹のひよこが飛び出してくる。想定外の事態に腰を抜かす清重。そんな弟を見て爆笑する清治は「これが答えじゃ…意地でも働くかぁ」と宣言するのだった…。
どんぶりからひよこが飛び出すと、ネット上には「うわっ!! マジで声でたwww」「ぎゃーひよこ丼」「ひよこがどんぶりから出てくるの恐怖すぎるだろwww」などの声が続出。さらに清治の“働かない宣言”にも「最悪オブ最悪すぎる」「どうしようもない男だな」「ぶっちぎりの偏屈親父」といった投稿が相次いだ。
【写真】ネットも恐怖した“ひよこ丼”
本作は明治・大正・昭和を駆け抜けた作家・宇野千代の生涯を大胆に再構成し、フィクションとして描く物語。幼い頃からの夢をあきらめず、故郷の山口・岩国を飛び出し、苦難の中でも“幸せのかけら”を見つけ、常に人々の背中を押し続ける主人公・葉野珠（石橋）の姿を活写する。
家督を弟の清重（三浦誠己）に譲った代わりに、働かずに毎月給金を受け取っている清治。彦松は清治に、清重からの“いつまでも働かん者が身内におっては葉野の名が廃る”という伝言を伝える。これに清治は「弟の分際で…」と笑いつつ、真剣な表情で「分かった」と応じる。そして清治は彦松を通じて、話し合いのために清重を酒席に呼び出す。
後日、清治は弟・清重と対面。仕事の話をしたがる清重に対して、清治は「まぁ、そう急くな」と酒を注ぐ。酒を飲んだ清重が「やっと兄様がまっとうに…」と喜ぶと、清治は黙って手を叩き、店の女中を呼ぶ。
「腹が減ったろう？」と言いながら清治は女中から受け取った一杯のどんぶりを清重の目の前に置く。清治から「ほら食え。おごりじゃ」と言われた清重がどんぶりのふたを開けると、中から数匹のひよこが飛び出してくる。想定外の事態に腰を抜かす清重。そんな弟を見て爆笑する清治は「これが答えじゃ…意地でも働くかぁ」と宣言するのだった…。
どんぶりからひよこが飛び出すと、ネット上には「うわっ!! マジで声でたwww」「ぎゃーひよこ丼」「ひよこがどんぶりから出てくるの恐怖すぎるだろwww」などの声が続出。さらに清治の“働かない宣言”にも「最悪オブ最悪すぎる」「どうしようもない男だな」「ぶっちぎりの偏屈親父」といった投稿が相次いだ。