目黒蓮主演『SAKAMOTO DAYS』10月30日からPrime Videoで世界独占配信 デジタル購入・レンタル開始
Snow Manの目黒蓮が主演を務める映画『SAKAMOTO DAYS』が、10月30日から動画配信サービス「Prime Video（プライムビデオ）」で世界独占見放題配信されることが決定した。これに先立ち、9月29日からデジタル購入・レンタルが始まった。
【動画】再現度やば！『SAKAMOTO DAYS』主要キャストが暴れまくる
本作は、鈴木祐斗による同名漫画を福田雄一監督が実写映画化したアクション作品。2026年4月に劇場公開され、累計観客動員数203万人、興行収入28億1000万円を突破した。原作漫画は2026年8月時点で単行本が28巻まで刊行され、累計発行部数は1800万部を超えている。
目黒が演じる坂本太郎は、かつて「史上最強」と恐れられた殺し屋。コンビニで働く葵に一目ぼれして引退し、結婚して娘が生まれた現在は「坂本商店」を営んでいる。かつての面影がないほどふくよかになった坂本だが、首に10億円の懸賞金が掛けられたことで、家族との平穏な暮らしが一変。愛する人たちを守るため、「人を殺さない」という信条を貫きながら、次々と現れる刺客に立ち向かう。
目黒は、推定体重140キロのふくよかな坂本と、本気を出すと急激に痩せ細る坂本の二つの姿を演じ分けた。坂本の相棒・朝倉シン役を高橋文哉、妻の葵役を上戸彩が務める。さらに、横田真悠、戸塚純貴、塩野瑛久、渡邊圭祐、北村匠海、八木勇征、生見愛瑠、小手伸也、桜井日奈子、安西慎太郎、加藤浩次、津田健次郎、ムロツヨシ、佐藤二朗、宅麻伸、志尊淳が出演する。
Prime Videoのジャパンカントリーマネージャー、大石圭介氏は「Prime Videoでは、このような日本発の優れたコンテンツを世界中のお客様にお届けすることを使命と考えております。世界独占配信を通じて、坂本太郎の痛快なアクションと家族への深い愛情の物語を、世界中のより多くのお客様にお楽しみいただけることを心より楽しみにしております」とコメントしている。
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本作は、鈴木祐斗による同名漫画を福田雄一監督が実写映画化したアクション作品。2026年4月に劇場公開され、累計観客動員数203万人、興行収入28億1000万円を突破した。原作漫画は2026年8月時点で単行本が28巻まで刊行され、累計発行部数は1800万部を超えている。
目黒は、推定体重140キロのふくよかな坂本と、本気を出すと急激に痩せ細る坂本の二つの姿を演じ分けた。坂本の相棒・朝倉シン役を高橋文哉、妻の葵役を上戸彩が務める。さらに、横田真悠、戸塚純貴、塩野瑛久、渡邊圭祐、北村匠海、八木勇征、生見愛瑠、小手伸也、桜井日奈子、安西慎太郎、加藤浩次、津田健次郎、ムロツヨシ、佐藤二朗、宅麻伸、志尊淳が出演する。
Prime Videoのジャパンカントリーマネージャー、大石圭介氏は「Prime Videoでは、このような日本発の優れたコンテンツを世界中のお客様にお届けすることを使命と考えております。世界独占配信を通じて、坂本太郎の痛快なアクションと家族への深い愛情の物語を、世界中のより多くのお客様にお楽しみいただけることを心より楽しみにしております」とコメントしている。