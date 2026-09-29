『新テニスの王子様』跡部景吾、anan表紙にソロで初降臨 バックカバーは越前リョーマらと4人で登場
アニメ『新テニスの王子様』に登場する跡部景吾が、10月7日発売の女性グラビア週刊誌『anan』2514号スペシャルエディション（マガジンハウス）の表紙を飾る。跡部が同誌の表紙にソロで登場するのは今回が初となる。
【裏表紙】スタイリッシュ！越前リョーマらと4人で登場
今年25周年を迎えた人気アニメ『新テニスの王子様』。9月30日からはアニメ新シリーズ『新テニスの王子様 U-17 WORLD CUP 決勝メンバー決定戦』の放送がスタートする。
そんな節目のタイミングで、“テニプリ”屈指のカリスマとして知られる跡部が『anan』に降臨。表紙ではオリジナルのブラックスーツに身を包み、椅子に腰掛けた姿を披露する。鋭い視線と大胆不敵な笑みで、氷帝学園中等部テニス部部長、そしてU-17日本代表中学生チーム主将として仲間を率いる“王様”らしい風格を漂わせている。
バックカバーには、越前リョーマ、不二周助、跡部、忍足侑士の4人が登場。こちらもブラックスーツ姿で、サプライズ感のあるグラビアとなっている。
越前はスーパー・ルーキーとしての才能と中学1年生らしい魅力を感じさせ、不二は夢に振り返るような微笑みを披露。跡部は場を掌握するようなオーラを放ち、忍足はそんな跡部を誇らしげに見つめる姿を見せる。リョーマと不二、跡部と忍足は『U-17 WORLD CUP 決勝メンバー決定戦』で戦うライバルであり、これまで高め合ってきた仲間同士でもある。
中面では15ページにわたって『新テニスの王子様』を大特集。バックカバーを飾る4人のグラビアとスペシャルメッセージを掲載するほか、撮影の裏話も紹介される。
さらに、約25年間にわたり作品に携わってきた皆川純子、甲斐田ゆき、諏訪部順一、木内秀信のキャストインタビューも掲載。それぞれが作品への愛を語り、思い出深いエピソードを振り返る。
『新テニスの王子様 U-17 WORLD CUP 決勝メンバー決定戦』で注目される中学生・高校生選手22人のオリジナル選手名鑑も収録。トーナメント表とともに今作の見どころを紹介するなど、“テニプリ”の世界を深掘りする内容となっている。
同号の特集テーマは「上質なご自愛。」。通常版の表紙はMrs. GREEN APPLE、もう1冊のスペシャルエディション表紙は&TEAMのKが務める。
【裏表紙】スタイリッシュ！越前リョーマらと4人で登場
今年25周年を迎えた人気アニメ『新テニスの王子様』。9月30日からはアニメ新シリーズ『新テニスの王子様 U-17 WORLD CUP 決勝メンバー決定戦』の放送がスタートする。
そんな節目のタイミングで、“テニプリ”屈指のカリスマとして知られる跡部が『anan』に降臨。表紙ではオリジナルのブラックスーツに身を包み、椅子に腰掛けた姿を披露する。鋭い視線と大胆不敵な笑みで、氷帝学園中等部テニス部部長、そしてU-17日本代表中学生チーム主将として仲間を率いる“王様”らしい風格を漂わせている。
越前はスーパー・ルーキーとしての才能と中学1年生らしい魅力を感じさせ、不二は夢に振り返るような微笑みを披露。跡部は場を掌握するようなオーラを放ち、忍足はそんな跡部を誇らしげに見つめる姿を見せる。リョーマと不二、跡部と忍足は『U-17 WORLD CUP 決勝メンバー決定戦』で戦うライバルであり、これまで高め合ってきた仲間同士でもある。
中面では15ページにわたって『新テニスの王子様』を大特集。バックカバーを飾る4人のグラビアとスペシャルメッセージを掲載するほか、撮影の裏話も紹介される。
さらに、約25年間にわたり作品に携わってきた皆川純子、甲斐田ゆき、諏訪部順一、木内秀信のキャストインタビューも掲載。それぞれが作品への愛を語り、思い出深いエピソードを振り返る。
『新テニスの王子様 U-17 WORLD CUP 決勝メンバー決定戦』で注目される中学生・高校生選手22人のオリジナル選手名鑑も収録。トーナメント表とともに今作の見どころを紹介するなど、“テニプリ”の世界を深掘りする内容となっている。
同号の特集テーマは「上質なご自愛。」。通常版の表紙はMrs. GREEN APPLE、もう1冊のスペシャルエディション表紙は&TEAMのKが務める。
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