銘柄鶏「ありたどり」を使ったこだわりの肉質

佐世保名物レモンステーキのタレを改良した唐揚げ

「本を読み込んで独学で学んだ」濃厚豚骨醤油ラーメンと絶品チャーハンの最強セット

4000回通う常連もいるハモニカ横丁の神町中華「珍来亭」の中毒性が凄い

「なんていい店だ」2.5時間で100人超が来店し、昇天しながらスープを飲み干す絶品佐野ラーメン

【爆速】一度食べたら中毒確定のスタカレーとスタミナラーメン!秒で満席になり一生行列が途切れない大繁盛店 Japasene Chinese food

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このチャンネルでは、全国の町中華や食堂、ラーメン店など、様々な飲食店の魅力を発信していきます。 運営者 町中華専門家＆餃子屋社長「曾茂（そうしげる）」