「日本戦は痛恨。負ける試合ではなかった」“宮城の悲劇”から４日、フォルラン体制ウルグアイが初白星！ソウルで圧勝。韓国の弱点を問われ…
１－１で突入した後半アディショナルタイムに２失点し、１－３で敗れた日本戦から４日。ウルグアイがディエゴ・フォルラン体制下で初勝利を掴んだ。
９月28日に開催された国際親善試合で、ウルグアイは韓国と敵地ソウルで対戦。次々に得点して３－０で折り返すと、62分にダルウィン・ヌニェスがこの日２点目をマーク。その後の韓国の反撃を、80分のソン・フンミンの一発のみに抑え、４－１で圧勝した。
韓国メディア『Best Eleven』によれば、セレッソ大阪でのプレー経験も持つフォルラン監督は、試合後の会見で「ここで2002年のワールドカップに出場し、得点を記録するなど、良い思い出がある。韓国だけでなく、アジアのサッカーに対しても良い思い出を持っている」とリスペクトを示した上で、宮城での日本戦に改めて触れ、次のように語った。
「１－３で落とした日本戦は痛恨の敗戦だった。少なくとも引き分けにすべきだったし、負けるような試合ではなかった。私の就任前、ウルグアイは長い間勝利から遠ざかっていたなかで、プレー内容は悪くなかったが、得点に上手く結びつかない場合が多かった。結局のところ、一瞬一瞬の積み重ねだ」
47歳のレジェンドはまた、「韓国の戦術的な弱点はどこ？それをどのように突こうとした？」という問いに対して、こう答えた。
「韓国の弱点を掘り下げるというより...彼らは強いチームだ。エクアドル戦（韓国が３－０で勝利）を分析した結果からも、韓国は強豪だと認識していた。ウルグアイにとっても、韓国にとっても厳しい試合になると予想していたよ。その通りに試合が始まった。
先ほども話したが、日本戦で非常に良い試合をしたにもかかわらず、90分以降に２失点して敗れた。私たちはそれを気にせず、準備通りに試合を進めた。プレッシングも良く、ボールを保持して試合をコントロールした瞬間が多かった。短い期間にもかかわらず、選手たちは役割をしっかりとこなしてくれた」
フォルラン監督は、“宮城の悲劇”を払拭した修正力に手応えを感じているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】超貴重で激熱！元セレッソ柿谷＆フォルランの再会２ショット
９月28日に開催された国際親善試合で、ウルグアイは韓国と敵地ソウルで対戦。次々に得点して３－０で折り返すと、62分にダルウィン・ヌニェスがこの日２点目をマーク。その後の韓国の反撃を、80分のソン・フンミンの一発のみに抑え、４－１で圧勝した。
韓国メディア『Best Eleven』によれば、セレッソ大阪でのプレー経験も持つフォルラン監督は、試合後の会見で「ここで2002年のワールドカップに出場し、得点を記録するなど、良い思い出がある。韓国だけでなく、アジアのサッカーに対しても良い思い出を持っている」とリスペクトを示した上で、宮城での日本戦に改めて触れ、次のように語った。
47歳のレジェンドはまた、「韓国の戦術的な弱点はどこ？それをどのように突こうとした？」という問いに対して、こう答えた。
「韓国の弱点を掘り下げるというより...彼らは強いチームだ。エクアドル戦（韓国が３－０で勝利）を分析した結果からも、韓国は強豪だと認識していた。ウルグアイにとっても、韓国にとっても厳しい試合になると予想していたよ。その通りに試合が始まった。
先ほども話したが、日本戦で非常に良い試合をしたにもかかわらず、90分以降に２失点して敗れた。私たちはそれを気にせず、準備通りに試合を進めた。プレッシングも良く、ボールを保持して試合をコントロールした瞬間が多かった。短い期間にもかかわらず、選手たちは役割をしっかりとこなしてくれた」
フォルラン監督は、“宮城の悲劇”を払拭した修正力に手応えを感じているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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