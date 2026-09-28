ユーモアあふれる顔ハメパネルを発見した飼い主さん。秋田犬さんに挑戦してみてもらうと…思った以上に『完全一致する光景』が話題になっているのです。

思わず二度見してしまう、おもしろ可愛い光景は記事執筆時点で194万回を超えて表示されており、7.8万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：外出中に『犬の顔ハメパネル』を発見→秋田犬に試してもらった結果…違和感が無さすぎる光景】

外出中に『顔ハメパネル』を発見

Xアカウント『@aomori_uematsu』に投稿されたのは、ユーモアあふれる顔ハメパネル。

この日、飼い主さんと一緒にお出かけを楽しんでいた秋田犬「ひかり」ちゃん。思いがけず、顔ハメパネルに挑戦することになったのだといいます。

思った以上に『完全一致する光景』が話題

とある道の駅に設置されていた某SNSの投稿画面を彷彿とさせるデザインのパネルには、丸い顔ハメ部分が2箇所。

そのうちの1つにひかりちゃんが、上手にお顔を出すと…似合っているどころか、ご本人ならぬ『ご本犬登場』状態になってしまったのだそう。

それもそのはず、その顔ハメパネルは『誰でも秋田犬になれる』という、秋田犬さんモデルのデザイン。

毛色が似ていることも相まって、一見すると顔ハメだと気づかないほどぴったり似合ったその光景は多くのユーザーをほっこり和ませることとなったのでした。

この投稿には「ご本犬登場！」「どの犬も秋田犬になれる顔ハメパネルなのか」「素晴らしいアイディアですよね」「これは完全一致！」「違和感ない」などのコメントが寄せられています。

表情豊かな秋田犬の女の子の日常

ひかりちゃんは、とっても表情豊かな秋田犬の女の子。飼い主さんとさまざまな場所へお出かけされたり、お家でのんびり過ごしたり穏やかな暮らしぶりはとても尊いもの。

飼い主さんに溺愛されながら、のびのびと幸せに暮らすひかりちゃんの日常は秋田犬の魅力を発信しています。

写真・動画提供：Xアカウント「@aomori_uematsu」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。