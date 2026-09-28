奈緒主演『あをの情』に唐田えりか、青木柚、中野有紗、中島歩が出演 キャストビジュアル解禁
俳優の奈緒が主演を務める映画『あをの情』（2027年公開）に、唐田えりか、青木柚、中野有紗、中島歩が出演することが発表された。あわせて、4人の劇中での姿を捉えたキャストビジュアルも初公開された。
【画像】映画『あをの情』キャラクタービジュアル
本作は、『好きだ、』『ペタル ダンス』の石川寛監督が13年ぶりに手がける長編映画。会わなくなって数年が経つ2人の女性を軸に、人と人とのあいだにある、かたちのないものを描く。
唐田が演じる彩音は、主人公・みつ（奈緒）の友人。司法試験の合格を目指し、勉強時間を確保するために夜の仕事をしている。そんな彩音が出会う美大生・ともき役に青木。女性の身体の「やわらかさ、重み」を描きたいと考える青年を演じる。
ともきの同級生・希美を演じるのは、映画『PERFECT DAYS』で鮮烈なデビューを果たし、ドラマ『僕達はまだその星の校則を知らない』、映画『この夏の星を見る』など話題作への出演が続く中野有紗。希美は、ともきのすぐそばで、その変化を見つめ続ける人物だ。
さらに、みつと同じ会社に勤める人事部の藤野を、ドラマ『Tシャツが乾くまで』で話題の中島が演じる。みつとは恋人ではないものの、互いに本音を話せる関係になっていく。
唐田は撮影を振り返り、「何度も私の心は、ゆらぎ、ゆさぶられました」とコメント。「人の心に触れることは、自分の心に触れられることなのだと。今までの人生のどんな傷も形を変えることがあるのだと」と作品から受け取った思いを語った。
役づくりのために絵を学んだ青木は、「真っ白のキャンバス。モデルを見る。流れるように鉛筆でアタリを付ける。描いていく。美大生を演じる上で、先生に指導してもらいながらそれらを繰り返す時間は、石川監督とともきを形作っていく日々と重なっていたように思います」と回想。「自分の中で無くしたと思っていた柔らかい心を拾い集めていくような撮影でした」と振り返った。
中野は、美大の教室で「鉛筆の走る音や教室の緊張感を肌で感じながら」、自然と湧き上がる感情を大切に演じたという。中島は「ぜひ劇場で目を凝らし、耳を澄ませ、想いを巡らせていただきたい」と呼びかけている。
■唐田えりか（彩音役）のコメント
石川組で過ごした時間は、とても尊く誠実で優しさで溢れたものでした。
それは石川監督の人柄からくるものでした。
撮影中、何度も、こんな感情になると思わなかった。と思う感情に出会いました。
何度も私の心は、ゆらぎ、ゆさぶられました。
人の心に触れることは、自分の心に触れられることなのだと。
今までの人生のどんな傷も形を変えることがあるのだと。
この作品に参加させていただけたことに、深く感謝しています。
こんな出会いがあるから、私はまた頑張れるのです。
■青木柚（ともき役）のコメント
真っ白のキャンバス。モデルを見る。流れるように鉛筆でアタリを付ける。描いていく。美大生を演じる上で、先生に指導してもらいながらそれらを繰り返す時間は、石川監督とともきを形作っていく日々と重なっていたように思います。自分の中で無くしたと思っていた柔らかい心を拾い集めていくような撮影でした。川、絵、人。少しずつ移り変わる模様をスクリーンでご覧いただけたらうれしいです。
■中野有紗（希美役）のコメント
脚本をいただいた時、それぞれが迷いや葛藤を抱えながらも、人との関わりの中で生まれる感情や心の動きが、小さな光になっていくような印象を受けました。
撮影では、美大という芸術に囲まれた環境で、鉛筆の走る音や教室の緊張感を肌で感じながら、その瞬間に自然と湧き上がる感情を大切にお芝居させていただきました。
登場人物たちの揺れ動く心が繊細に描かれた本作が、多くの方に届くことを願っています。
■中島歩（藤野役）のコメント
この映画と自分の間で起きたことが、この非道い世の中で本当に大切なことだと思えて仕方がない。
ぜひ劇場で目を凝らし、耳を澄ませ、想いを巡らせていただきたい。
【画像】映画『あをの情』キャラクタービジュアル
本作は、『好きだ、』『ペタル ダンス』の石川寛監督が13年ぶりに手がける長編映画。会わなくなって数年が経つ2人の女性を軸に、人と人とのあいだにある、かたちのないものを描く。
ともきの同級生・希美を演じるのは、映画『PERFECT DAYS』で鮮烈なデビューを果たし、ドラマ『僕達はまだその星の校則を知らない』、映画『この夏の星を見る』など話題作への出演が続く中野有紗。希美は、ともきのすぐそばで、その変化を見つめ続ける人物だ。
さらに、みつと同じ会社に勤める人事部の藤野を、ドラマ『Tシャツが乾くまで』で話題の中島が演じる。みつとは恋人ではないものの、互いに本音を話せる関係になっていく。
唐田は撮影を振り返り、「何度も私の心は、ゆらぎ、ゆさぶられました」とコメント。「人の心に触れることは、自分の心に触れられることなのだと。今までの人生のどんな傷も形を変えることがあるのだと」と作品から受け取った思いを語った。
役づくりのために絵を学んだ青木は、「真っ白のキャンバス。モデルを見る。流れるように鉛筆でアタリを付ける。描いていく。美大生を演じる上で、先生に指導してもらいながらそれらを繰り返す時間は、石川監督とともきを形作っていく日々と重なっていたように思います」と回想。「自分の中で無くしたと思っていた柔らかい心を拾い集めていくような撮影でした」と振り返った。
中野は、美大の教室で「鉛筆の走る音や教室の緊張感を肌で感じながら」、自然と湧き上がる感情を大切に演じたという。中島は「ぜひ劇場で目を凝らし、耳を澄ませ、想いを巡らせていただきたい」と呼びかけている。
■唐田えりか（彩音役）のコメント
石川組で過ごした時間は、とても尊く誠実で優しさで溢れたものでした。
それは石川監督の人柄からくるものでした。
撮影中、何度も、こんな感情になると思わなかった。と思う感情に出会いました。
何度も私の心は、ゆらぎ、ゆさぶられました。
人の心に触れることは、自分の心に触れられることなのだと。
今までの人生のどんな傷も形を変えることがあるのだと。
この作品に参加させていただけたことに、深く感謝しています。
こんな出会いがあるから、私はまた頑張れるのです。
■青木柚（ともき役）のコメント
真っ白のキャンバス。モデルを見る。流れるように鉛筆でアタリを付ける。描いていく。美大生を演じる上で、先生に指導してもらいながらそれらを繰り返す時間は、石川監督とともきを形作っていく日々と重なっていたように思います。自分の中で無くしたと思っていた柔らかい心を拾い集めていくような撮影でした。川、絵、人。少しずつ移り変わる模様をスクリーンでご覧いただけたらうれしいです。
■中野有紗（希美役）のコメント
脚本をいただいた時、それぞれが迷いや葛藤を抱えながらも、人との関わりの中で生まれる感情や心の動きが、小さな光になっていくような印象を受けました。
撮影では、美大という芸術に囲まれた環境で、鉛筆の走る音や教室の緊張感を肌で感じながら、その瞬間に自然と湧き上がる感情を大切にお芝居させていただきました。
登場人物たちの揺れ動く心が繊細に描かれた本作が、多くの方に届くことを願っています。
■中島歩（藤野役）のコメント
この映画と自分の間で起きたことが、この非道い世の中で本当に大切なことだと思えて仕方がない。
ぜひ劇場で目を凝らし、耳を澄ませ、想いを巡らせていただきたい。