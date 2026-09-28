在日フランス大使館が27日、公式Xを更新。ピカチュウのぬいぐるみが、欧州宇宙機関（ESA）のフランス人宇宙飛行士ソフィー・アデノ氏とともに国際宇宙ステーション（ISS）へ行き、67日間を軌道上で過ごしたことを紹介した。

大使館はソフィー氏との写真を公開し「2026年4月11日から6月17日までの67日間、軌道上で過ごしたピカチュウ。なんと地球を1040周しました」と驚きを報告した。

またESAと株式会社ポケモン（TPCI）は、10月4日から10日まで開催される「2026年世界宇宙週間」を記念し、公式コラボレーションを開始すると報告。ESAの施設やヨーロッパ各地の主要な博物館では、宇宙とポケモンをテーマにした特別展も開催される予定という。

フランス大使館は「ピカチュウの人気は宇チュウまで」と紹介し、宇宙空間に旅立ったピカチュウの姿を伝えた。この投稿には「光宙(ピカチュウ)ですね」「ピカさま、重量制限の厳しい中宇宙まで連れて行って頂いてありがとうございます」「ピカチュウも立派になってうれしい 船内服も似合ってます」「日本のキャラが好かれているのはいいですネ」「宇宙服を着ているピカチュウがめっちゃ可愛」と、驚きやさまざまなコメントが寄せられた。