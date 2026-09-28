齋藤飛鳥「本当に苦手」なことを明かす「必要以上にクールぶっちゃう」
齋藤飛鳥と富田望生がダブル主演し、10月2日スタートするドラマ『まめとむぎ』（テレビ東京系／毎週金曜24時12分）。初回の放送に先駆けて、主演の齋藤と富田のほか、濱尾ノリタカが会見に出席した。
【写真】記者会見に登場した齋藤飛鳥、富田望生、濱尾ノリタカ（6枚）
本作は、『今夜すきやきだよ』『じゃあ、あんたが作ってみろよ』などで知られる漫画家・谷口菜津子の最新作である同名漫画を実写ドラマ化。
人生のどん底に落ちた元ファッション誌編集者で30歳の清水麦（齋藤）と、居酒屋＜大豆堂＞の集客に悩む発酵食品を愛する23歳・米田まめ（富田）の対極的な二人が出会い、店の改革に奮闘する。おいしい発酵料理や店を訪れる人々との交流を通して自分らしい生き方を見つけ、それぞれの人生を立て直していく、心とおなかに効く再起のヒューマンドラマだ。
濱尾はまめの幼なじみで、喫茶店＜金魚鉢＞の店主、椎名種を演じる。
役を演じる上で大切にしたことについて、齋藤は「作品に出てくるキャラクター全員が愛くるしい。原作が伝えたいことも、とっても温かいことだと思うので、まずは、麦ちゃんは何を伝えたいのかなというのをたくさん考えました」と明かし、「あとは現場に行ったら、まめちゃんがすごくまめちゃんでいてくれたので、勝手に引き出していただいたと感じです」とまめ役の富田への信頼を明かす。
一方の富田は、「私は、まめちゃんが素直になれる相手に対して絶対に嘘をつかないことを、すごく大切にしていましたね」と話し、「現場にいるときも監督にもスタッフの皆さんにも嘘なく思ったことを言葉に出す、『暑いけど頑張ろう！』とか『でも暑い！』とか（笑）思ったことを素直に言葉で出すことは、撮影現場でとても意識してたかなと思います」と語った。
本作のテーマの一つ「発酵」にちなみ、「当時は苦い経験だったけれど、今振り返ると自分の糧になっていること」について聞かれた齋藤は、「いろんな作品で最初に顔合わせや衣装合わせがあるじゃないですか。あれが本当に苦手で。私ってクールに見られることが多いので、必要以上にクールぶっちゃうというか、そのイメージで行っとこうって思っちゃって。大体いつもその日が終わると、『どう考えても絶対もっと愛想良くしてもよかったな』って反省するんです」と告白。
そんな中、本作では同年代の共演者が多く、スタッフの年齢も近かったことから、「後半になるにつれて結構お話できるようになって打ち解けて…となるとやっぱり最初のクールが効いてんじゃないかなって思うこともあるので。…というのを現場現場で繰り返してます。意図的ではないんですけど、どうしても最初はツンケンしちゃうので、いつも反省してます（笑）」と明かした。
自分らしくいられる居場所や時間を問われると、斎藤は悩みながらも「バスに乗ってる時間」を選択。「バスに乗って移動してるときに本を読むのが、なんでかわからないけど一番集中できるし、ボーっとしてるときも乗ってくる方たちを眺めていると頭がクリアになって、余計なこと考えてない感じがするので好きですね」とコメントし、お気に入りの席は高くなってる一番前の席だと明かした。
富田は「私にとって大豆堂のようなお店があって。福島にいた頃からお世話になってるご夫婦がやってるご飯屋さんなんですけど、今関東で（お店を）やられていて。小学校あがりたての頃から知っているお二人と、一緒に震災を乗り越えたし、震災の後に変わった生活にも、ともに馴染むように、今ある場所で一生懸命生きていこうっていうのを共有できる。それを見守ってくれるおふたりがやってるお店なので、すごくホッとします」と話した。
大学2年生まで競泳をしていた濱尾は、同じ質問に「プール」と回答。地元の泳げる施設やジムなど集まっている場所によく行くと話し、「そこは自分が子供の頃から知ってくれている、『坊っちゃん大きくなったね』みたいな感じで接してくれる、おじ様、おば様、おじいちゃん、おばあちゃんが結構いらして。声をいつもかけてくれたり、本当によく話すんです」とコメント。
さらに「プールは、裸の付き合いとは言いませんけど、そのくらいいろんなものを取り払った、社会性から放たれた場所だと思っています。そこで生まれるコミュニティーとか、若い人が誰もいないので、そういう方たちと話して水の中で泳いでるときは、いろんなところから離れられる、本当にホッとする場所です」と語った。
最後に齋藤は、本作について「誰かに話すほどではないけれど、『なんだか生きづらいな』と感じている方はたくさんいらっしゃると思うんです。そういったどんな方のことも、決して置いてけぼりにしない作品になっている」とアピール。富田も「本当に温かい時間の流れる作品になったんじゃないかな」と太鼓判を押し、イベントは幕を閉じた。
ドラマ24『まめとむぎ』は、テレビ東京系にて10月2日より毎週金曜24時12分放送。
【写真】記者会見に登場した齋藤飛鳥、富田望生、濱尾ノリタカ（6枚）
本作は、『今夜すきやきだよ』『じゃあ、あんたが作ってみろよ』などで知られる漫画家・谷口菜津子の最新作である同名漫画を実写ドラマ化。
人生のどん底に落ちた元ファッション誌編集者で30歳の清水麦（齋藤）と、居酒屋＜大豆堂＞の集客に悩む発酵食品を愛する23歳・米田まめ（富田）の対極的な二人が出会い、店の改革に奮闘する。おいしい発酵料理や店を訪れる人々との交流を通して自分らしい生き方を見つけ、それぞれの人生を立て直していく、心とおなかに効く再起のヒューマンドラマだ。
役を演じる上で大切にしたことについて、齋藤は「作品に出てくるキャラクター全員が愛くるしい。原作が伝えたいことも、とっても温かいことだと思うので、まずは、麦ちゃんは何を伝えたいのかなというのをたくさん考えました」と明かし、「あとは現場に行ったら、まめちゃんがすごくまめちゃんでいてくれたので、勝手に引き出していただいたと感じです」とまめ役の富田への信頼を明かす。
一方の富田は、「私は、まめちゃんが素直になれる相手に対して絶対に嘘をつかないことを、すごく大切にしていましたね」と話し、「現場にいるときも監督にもスタッフの皆さんにも嘘なく思ったことを言葉に出す、『暑いけど頑張ろう！』とか『でも暑い！』とか（笑）思ったことを素直に言葉で出すことは、撮影現場でとても意識してたかなと思います」と語った。
本作のテーマの一つ「発酵」にちなみ、「当時は苦い経験だったけれど、今振り返ると自分の糧になっていること」について聞かれた齋藤は、「いろんな作品で最初に顔合わせや衣装合わせがあるじゃないですか。あれが本当に苦手で。私ってクールに見られることが多いので、必要以上にクールぶっちゃうというか、そのイメージで行っとこうって思っちゃって。大体いつもその日が終わると、『どう考えても絶対もっと愛想良くしてもよかったな』って反省するんです」と告白。
そんな中、本作では同年代の共演者が多く、スタッフの年齢も近かったことから、「後半になるにつれて結構お話できるようになって打ち解けて…となるとやっぱり最初のクールが効いてんじゃないかなって思うこともあるので。…というのを現場現場で繰り返してます。意図的ではないんですけど、どうしても最初はツンケンしちゃうので、いつも反省してます（笑）」と明かした。
自分らしくいられる居場所や時間を問われると、斎藤は悩みながらも「バスに乗ってる時間」を選択。「バスに乗って移動してるときに本を読むのが、なんでかわからないけど一番集中できるし、ボーっとしてるときも乗ってくる方たちを眺めていると頭がクリアになって、余計なこと考えてない感じがするので好きですね」とコメントし、お気に入りの席は高くなってる一番前の席だと明かした。
富田は「私にとって大豆堂のようなお店があって。福島にいた頃からお世話になってるご夫婦がやってるご飯屋さんなんですけど、今関東で（お店を）やられていて。小学校あがりたての頃から知っているお二人と、一緒に震災を乗り越えたし、震災の後に変わった生活にも、ともに馴染むように、今ある場所で一生懸命生きていこうっていうのを共有できる。それを見守ってくれるおふたりがやってるお店なので、すごくホッとします」と話した。
大学2年生まで競泳をしていた濱尾は、同じ質問に「プール」と回答。地元の泳げる施設やジムなど集まっている場所によく行くと話し、「そこは自分が子供の頃から知ってくれている、『坊っちゃん大きくなったね』みたいな感じで接してくれる、おじ様、おば様、おじいちゃん、おばあちゃんが結構いらして。声をいつもかけてくれたり、本当によく話すんです」とコメント。
さらに「プールは、裸の付き合いとは言いませんけど、そのくらいいろんなものを取り払った、社会性から放たれた場所だと思っています。そこで生まれるコミュニティーとか、若い人が誰もいないので、そういう方たちと話して水の中で泳いでるときは、いろんなところから離れられる、本当にホッとする場所です」と語った。
最後に齋藤は、本作について「誰かに話すほどではないけれど、『なんだか生きづらいな』と感じている方はたくさんいらっしゃると思うんです。そういったどんな方のことも、決して置いてけぼりにしない作品になっている」とアピール。富田も「本当に温かい時間の流れる作品になったんじゃないかな」と太鼓判を押し、イベントは幕を閉じた。
ドラマ24『まめとむぎ』は、テレビ東京系にて10月2日より毎週金曜24時12分放送。