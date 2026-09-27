愛知・名古屋アジア大会

25日に行われた愛知・名古屋アジア大会の野球で、台湾の観客と現場のスタッフの間で押し問答となる事態が発生した。原因はファンが持っていた「Taiwan」と書かれたタオルが没収されたと台湾メディアが報道。26日の日本戦では、中華民国国旗の持ち込み不可と周知されたが「『Team Taiwan』のタオル掲示は問題ないということではないか」などとネット上の台湾ファンは困惑しているという。

事の発端は25日、台湾が中国に9-1で完勝したスーパーラウンド初戦での出来事だった。台湾メディア「ETtoday新聞雲」は、「アジア大会のスタンドで衝突 Taiwanと記されたタオルの掲示を日本側に制止され、台湾ファンが激怒」との見出しで記事を掲載。「『Taiwan』という表記が政治的な主張にあたるか否かで議論になり、周りの台湾ファンも加勢して『Team Taiwan、Team Taiwan！』と大きな声で叫び始めた」と伝えた。

現地の台湾ファンは「Taiwan」の文字が政治的な表現だと思っていないと強調したというが、対応した現場の運営スタッフからは、「全ての状況を逐一列挙することはできない」「大会運営側の基準に従えば、『Taiwan』の文字は政治的な主張であると考えられるため、協力してほしい」と言われ、、会場の安全に影響を与える場合は退場になると伝えられたという。

さらに26日、日本-台湾戦が行われた球場での出来事について台湾誌「鏡週刊」が報道。「試合前、（球場の）入口に、中華民国国旗と旭日旗を図示し、中国語、英語、日本語で『上記の旗は持ち込めません』と記した表示が掲出された」と伝えた。

中華民国国旗の持ち込みがNGであるとの周知であるが「これを見て、ネット上には、国旗の持ち込み禁止と書かれているだけなので、『台湾』や『Team Taiwan』のタオルの掲示は問題ないということではないかと言うファンもおり、関連の論争はまだ続いている」と、台湾ファンの困惑ぶりを伝えている。



（THE ANSWER編集部）