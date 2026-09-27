イタズラ盛りの生後6ヶ月の豆柴さんに『壁を噛んではいけない』ということを伝えたい飼い主さん。パペットを使って実演してみせる様子が話題になっているのです。

思わず笑ってしまう、微笑ましい光景は記事執筆時点で1046万回を超えて表示されており、12万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：『壁を噛んではいけない』と子犬に教えるため、パペットで実演した結果→『まさかの反応』】

生後6ヶ月の子犬に『壁を噛んではいけない』と実演で教えた結果…

Xアカウント『@tumtum0318』に投稿されたのは、『壁を噛んではいけない』ということを教えてもらう生後6ヶ月の豆柴さんのお姿。

お家の壁紙をカミカミして剥がしてしまったという「つむぎ」ちゃん。

思った以上に『タジタジになる光景』に爆笑

飼い主さんは、壁を噛んではいけないということをつむぎちゃんに伝えるため、パペットを使って実演することにしたのだといいます。

恐竜のパペットを手に装着、壁紙をカミカミさせてから『ダメ！』と叩いてみせる飼い主さん。

一体何事かと駆けつけたつむぎちゃんは、その様子を少し離れた場所から見つめていたのだそう。

壁を噛む→叩く…を繰り返し、徐々に厳しく叱るようにしていくと…つむぎちゃんが、恐竜の様子を心配そうに見に来る場面も。

最後には『もうそれくらいにしてあげて…』とでも言うかのような、どこか気まずそうな表情を浮かべたというつむぎちゃんですが…。

まさかの後日談に爆笑必至

2日後、飼い主さんは実演したのとは違う場所の壁をカミカミするつむぎちゃんを目撃。『まさか場所を変えたら噛んでも問題ないと思っていらっしゃる？』とコメント。

わんぱく盛りのつむぎちゃんと、飼い主さんの奮闘はまだまだ続きそうですね。

まさかの結末も含めて、育児に奮闘する飼い主さんと無邪気なつむぎちゃんのやり取りは多くのユーザーを笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「タジタジしてるの可愛い」「全部に反応してくれてて可愛いな」「これで効果あったかな」「人間の子供バージョン見たことある」「心配そうに見に来るの可愛すぎる」「動きがたまらん」などのコメントが寄せられています。

写真・動画提供：Xアカウント「@tumtum0318」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。